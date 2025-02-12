Divisas / JQUA
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
JQUA: JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
62.52 USD 0.09 (0.14%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de JQUA de hoy ha cambiado un 0.14%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 62.16, mientras que el máximo ha alcanzado 62.89.
Siga la dinámica de la pareja de divisas JPMorgan U.S. Quality Factor ETF. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JQUA News
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- JQUA: I Prefer This ETF Over SCHG Due To Concentration Risks (NYSEARCA:JQUA)
- Think the S&P 500 is too expensive? Check out these ETFs instead.
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- JQUA: A Diversified Bet On Quality (NYSEARCA:JQUA)
- OMFL: More Stable Returns Ahead For This Once-Popular Multifactor ETF (BATS:OMFL)
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- FTCS: Unconvincing Quality-Focused ETF
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- JQUA ETF: Answer To Enhancing Returns Without Relying On Magnificent Seven (NYSEARCA:JQUA)
- JQUA: A High-Quality ETF Poised For Long-Term Outperformance (NYSEARCA:JQUA)
Rango diario
62.16 62.89
Rango anual
49.25 62.89
- Cierres anteriores
- 62.43
- Open
- 62.57
- Bid
- 62.52
- Ask
- 62.82
- Low
- 62.16
- High
- 62.89
- Volumen
- 719
- Cambio diario
- 0.14%
- Cambio mensual
- 2.14%
- Cambio a 6 meses
- 11.01%
- Cambio anual
- 10.60%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B