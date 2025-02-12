货币 / JQUA
JQUA: JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
62.52 USD 0.09 (0.14%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日JQUA汇率已更改0.14%。当日，交易品种以低点62.16和高点62.89进行交易。
关注JPMorgan U.S. Quality Factor ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
日范围
62.16 62.89
年范围
49.25 62.89
- 前一天收盘价
- 62.43
- 开盘价
- 62.57
- 卖价
- 62.52
- 买价
- 62.82
- 最低价
- 62.16
- 最高价
- 62.89
- 交易量
- 719
- 日变化
- 0.14%
- 月变化
- 2.14%
- 6个月变化
- 11.01%
- 年变化
- 10.60%
