JQUA: JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
62.43 USD 0.11 (0.18%)
Сектор: Финансы Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс JQUA за сегодня изменился на -0.18%. При этом минимальная цена на торгах достигала 62.26, а максимальная — 62.54.
Следите за динамикой JPMorgan U.S. Quality Factor ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Дневной диапазон
62.26 62.54
Годовой диапазон
49.25 62.88
- Предыдущее закрытие
- 62.54
- Open
- 62.54
- Bid
- 62.43
- Ask
- 62.73
- Low
- 62.26
- High
- 62.54
- Объем
- 581
- Дневное изменение
- -0.18%
- Месячное изменение
- 1.99%
- 6-месячное изменение
- 10.85%
- Годовое изменение
- 10.44%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
- 1.307 млн
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.429 млн
12:30
USD
- Акт.
- 1.312 млн
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.362 млн
12:30
USD
- Акт.
- -8.5%
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 3.4%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.