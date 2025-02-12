クォートセクション
通貨 / JQUA
JQUA: JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

62.87 USD 0.35 (0.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

JQUAの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり62.78の安値と63.12の高値で取引されました。

JPMorgan U.S. Quality Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
62.78 63.12
1年のレンジ
49.25 63.12
以前の終値
62.52
始値
62.88
買値
62.87
買値
63.17
安値
62.78
高値
63.12
出来高
744
1日の変化
0.56%
1ヶ月の変化
2.71%
6ヶ月の変化
11.63%
1年の変化
11.22%
