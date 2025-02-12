通貨 / JQUA
JQUA: JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
62.87 USD 0.35 (0.56%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
JQUAの今日の為替レートは、0.56%変化しました。日中、通貨は1あたり62.78の安値と63.12の高値で取引されました。
JPMorgan U.S. Quality Factor ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
JQUA News
1日のレンジ
62.78 63.12
1年のレンジ
49.25 63.12
- 以前の終値
- 62.52
- 始値
- 62.88
- 買値
- 62.87
- 買値
- 63.17
- 安値
- 62.78
- 高値
- 63.12
- 出来高
- 744
- 1日の変化
- 0.56%
- 1ヶ月の変化
- 2.71%
- 6ヶ月の変化
- 11.63%
- 1年の変化
- 11.22%
