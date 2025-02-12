Währungen / JQUA
JQUA: JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
62.95 USD 0.08 (0.13%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von JQUA hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 62.67 bis zu einem Hoch von 62.98 gehandelt.
Verfolgen Sie die JPMorgan U.S. Quality Factor ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Tagesspanne
62.67 62.98
Jahresspanne
49.25 63.12
- Vorheriger Schlusskurs
- 62.87
- Eröffnung
- 62.88
- Bid
- 62.95
- Ask
- 63.25
- Tief
- 62.67
- Hoch
- 62.98
- Volumen
- 584
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 2.84%
- 6-Monatsänderung
- 11.77%
- Jahresänderung
- 11.36%
19 September, Freitag
17:00
USD
- Akt
- 418
- Erw
- Vorh
- 416
17:00
USD
- Akt
- 542
- Erw
- Vorh
- 539
19:30
USD
- Akt
- 266.4 K
- Erw
- Vorh
- 261.7 K
19:30
USD
- Akt
- 98.7 K
- Erw
- Vorh
- 81.8 K
19:30
USD
- Akt
- -225.1 K
- Erw
- Vorh
- -173.7 K
19:30
USD
- Akt
- 17.8 K
- Erw
- Vorh
- 25.5 K