통화 / JQUA
JQUA: JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
62.95 USD 0.08 (0.13%)
부문: 금융 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
JQUA 환율이 오늘 0.13%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 62.67이고 고가는 63.05이었습니다.
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
일일 변동 비율
62.67 63.05
년간 변동
49.25 63.12
- 이전 종가
- 62.87
- 시가
- 62.88
- Bid
- 62.95
- Ask
- 63.25
- 저가
- 62.67
- 고가
- 63.05
- 볼륨
- 1.248 K
- 일일 변동
- 0.13%
- 월 변동
- 2.84%
- 6개월 변동
- 11.77%
- 년간 변동율
- 11.36%
20 9월, 토요일