Dövizler / JQUA
- Genel bakış
- Hisse senetleri
- Dövizler
- Kripto paralar
- Metaller
- Endeksler
- Emtialar
JQUA: JPMorgan U.S. Quality Factor ETF
62.95 USD 0.08 (0.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
JQUA fiyatı bugün 0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.67 ve Yüksek fiyatı olarak 63.05 aralığında işlem gördü.
JPMorgan U.S. Quality Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
JQUA haberleri
- Markets Up but Defensive ETFs Are Still a Wise Choice
- ETFs to Consider as Goldman Sachs Flags AI Risks
- JQUA: I Prefer This ETF Over SCHG Due To Concentration Risks (NYSEARCA:JQUA)
- Think the S&P 500 is too expensive? Check out these ETFs instead.
- Barbell Portfolios For Fall Volatility
- The Eternal Debate Over Valuations
- JQUA: A Diversified Bet On Quality (NYSEARCA:JQUA)
- OMFL: More Stable Returns Ahead For This Once-Popular Multifactor ETF (BATS:OMFL)
- Myth-Busting The S&P 500 Index In 3 Charts
- Multi-Asset Income Midyear Outlook: Income And Resilience Among The Bumps
- Your Index Matters: Using The Right Building Blocks For Your U.S. Equity Portfolio
- How Much Does Income Matter For Total Return? It Depends On The Asset
- Q2 2025 Equity Market Outlook
- FTCS: Unconvincing Quality-Focused ETF
- Tariffs And Trade Wars: What Do They Mean For Investors?
- JQUA ETF: Answer To Enhancing Returns Without Relying On Magnificent Seven (NYSEARCA:JQUA)
- JQUA: A High-Quality ETF Poised For Long-Term Outperformance (NYSEARCA:JQUA)
Günlük aralık
62.67 63.05
Yıllık aralık
49.25 63.12
- Önceki kapanış
- 62.87
- Açılış
- 62.88
- Satış
- 62.95
- Alış
- 63.25
- Düşük
- 62.67
- Yüksek
- 63.05
- Hacim
- 1.248 K
- Günlük değişim
- 0.13%
- Aylık değişim
- 2.84%
- 6 aylık değişim
- 11.77%
- Yıllık değişim
- 11.36%
21 Eylül, Pazar