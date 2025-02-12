FiyatlarBölümler
JQUA
JQUA: JPMorgan U.S. Quality Factor ETF

62.95 USD 0.08 (0.13%)
Sektör: Finansal Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar

JQUA fiyatı bugün 0.13% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 62.67 ve Yüksek fiyatı olarak 63.05 aralığında işlem gördü.

JPMorgan U.S. Quality Factor ETF hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.

Günlük aralık
62.67 63.05
Yıllık aralık
49.25 63.12
Önceki kapanış
62.87
Açılış
62.88
Satış
62.95
Alış
63.25
Düşük
62.67
Yüksek
63.05
Hacim
1.248 K
Günlük değişim
0.13%
Aylık değişim
2.84%
6 aylık değişim
11.77%
Yıllık değişim
11.36%
21 Eylül, Pazar