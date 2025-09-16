Divisas / GSK
GSK: GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin
40.35 USD 0.31 (0.77%)
Sector: Atención Sanitaria Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de GSK de hoy ha cambiado un 0.77%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 40.13, mientras que el máximo ha alcanzado 40.52.
Siga la dinámica de la pareja de divisas GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Rango diario
40.13 40.52
Rango anual
31.71 42.63
- Cierres anteriores
- 40.04
- Open
- 40.28
- Bid
- 40.35
- Ask
- 40.65
- Low
- 40.13
- High
- 40.52
- Volumen
- 7.716 K
- Cambio diario
- 0.77%
- Cambio mensual
- 3.04%
- Cambio a 6 meses
- 4.24%
- Cambio anual
- -0.32%
