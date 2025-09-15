통화 / GSK
GSK: GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin
40.64 USD 0.35 (0.87%)
부문: 헬스케어 베이스: US Dollar 수익 통화: US Dollar
GSK 환율이 오늘 0.87%로 변동했습니다. 당일 이 종목은 저가가 40.51이고 고가는 40.83이었습니다.
GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin 변동을 참고하세요. 실시간 쿼트는 여러분이 시장 변동에 빠르게 대처하는데에 도움이 될 것입니다. 차트 주기를 전환하여 환율의 추세와 변동을 분, 시간, 일, 주 및 월별로 모니터링할 수 있습니다. 이 정보를 사용하여 시장 변화를 예측하고 정보에 입각한 거래 결정을 내리십시오.
GSK News
- RHHBY to Acquire 89bio for $3.5B, Add Late-Stage MASH Drug to Pipeline
- 로슈, 89bio 주식 주당 14.50달러에 인수 합의
- U.S. state visit yields record 150 billion pounds of investment, UK says
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- GSK Commits $30B to Boost U.S. Pharma Expansion
- GSK Just Dropped $30 Billion on America's Biotech Future--Here's What That Buys
- Nvidia 하락, 넷플릭스·바이두는 상승
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- GSK, 미국 R&D 및 제조에 300억 달러 투자 발표
- GSK announces $30 billion investment in US R&D and manufacturing
- 영국 FTSE 지수 상승, 인플레이션 유지, GSK 미국에 300억 달러 투자 계획
- FTSE 100 today: Index gains as inflation holds steady, GSK to invest $30 bln in US
- 유럽 증시, 연준 금리 결정 앞두고 소폭 상승; 영국 CPI 3.8% 유지
- 아스트라제네카, 파센라 COPD 임상시험에서 주요 목표 달성 실패
- European stocks edge higher ahead of Fed rate decision; U.K. CPI steady at 3.8%
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- 관세 위협 이후 제약사들, 미국에 3,500억 달러 투자 약속 - WSJ
- Drugmakers have pledged $350 bln in US investments after tariff threat - WSJ
- GSK plans $30 billion US investment as pharma tariff threat looms
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Dynavax Technologies, 52주 신저가 기록, 9.22 USD
