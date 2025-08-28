Валюты / GSK
GSK: GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin
40.04 USD 0.26 (0.65%)
Сектор: Здравоохранение Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс GSK за сегодня изменился на -0.65%. При этом минимальная цена на торгах достигала 40.02, а максимальная — 40.42.
Следите за динамикой GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Новости GSK
- Производители лекарств пообещали инвестировать $350 млрд в США после угрозы тарифов - WSJ
- Drugmakers have pledged $350 bln in US investments after tariff threat - WSJ
- GSK plans $30 billion US investment as pharma tariff threat looms
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Акции Dynavax Technologies достигли 52-недельного минимума в $9,22
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- ALX Oncology назначает члена совета директоров Кленке временным CMO
- Goldman Sachs начинает освещение акций Vaxcyte с нейтральным рейтингом
- Goldman Sachs initiates Vaxcyte stock coverage with Neutral rating
- B.Riley присваивает акциям Theravance Biopharma рейтинг "Покупать" на фоне роста респираторной терапии
- Why Is Editas (EDIT) Down 16.9% Since Last Earnings Report?
- Britain defends investment record as Merck scraps labs over pharma environment
- US tariffs, pricing risks to be manageable for Big Pharma, Morningstar says
- Why Is GSK Partner Wave Life Sciences Stock Trading Lower On Wednesday? - WAVE Life Sciences (NASDAQ:WVE)
- BioMarin (BMRN) Down 4.6% Since Last Earnings Report: Can It Rebound?
- IONS Hits 52-Week High on Tryngolza's Success in Lowering Triglyceride
- Top Analyst Reports for NVIDIA, Chevron & Booking
- Upstream's New Sinus Treatment Cuts Need For Surgery, Early Trial Finds - Upstream Bio (NASDAQ:UPB)
- GSK Adds Around $5B in a Month: Here's How to Play the Stock
- Bernie Sanders Demands Health Secretary RFK Jr.'s Resignation As CDC Leadership Crisis Deepens - Merck & Co (NYSE:MRK), GSK (NYSE:GSK)
- FTSE 100 today: Stocks lower; Drax hit by watchdog probe, Softcat rallies
Дневной диапазон
40.02 40.42
Годовой диапазон
31.71 42.63
- Предыдущее закрытие
- 40.30
- Open
- 40.29
- Bid
- 40.04
- Ask
- 40.34
- Low
- 40.02
- High
- 40.42
- Объем
- 7.232 K
- Дневное изменение
- -0.65%
- Месячное изменение
- 2.25%
- 6-месячное изменение
- 3.44%
- Годовое изменение
- -1.09%
