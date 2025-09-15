Devises / GSK
GSK: GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin
40.67 USD 0.38 (0.94%)
Secteur: Soins de Santé Base: US Dollar Devise de profit: US Dollar
Le taux de change de GSK a changé de 0.94% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 40.51 et à un maximum de 40.83.
Suivez la dynamique GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
GSK Nouvelles
- RHHBY to Acquire 89bio for $3.5B, Add Late-Stage MASH Drug to Pipeline
- Alnylam rejoint l’alliance génomique pour faire progresser les thérapies d’ARN interférent
- U.S. state visit yields record 150 billion pounds of investment, UK says
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- GSK Commits $30B to Boost U.S. Pharma Expansion
- GSK Just Dropped $30 Billion on America's Biotech Future--Here's What That Buys
- General Mills, Nvidia et FedEx en baisse en pré-ouverture; Netflix et Baidu en hausse
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- GSK annonce un investissement de 30 milliards $ dans la R&D et la production aux États-Unis
- GSK announces $30 billion investment in US R&D and manufacturing
- Le FTSE 100 aujourd’hui : L’indice progresse alors que l’inflation reste stable, GSK va investir 30 milliards $ aux États-Unis
- FTSE 100 today: Index gains as inflation holds steady, GSK to invest $30 bln in US
- Les actions européennes en hausse avant la décision de la Fed ; l’IPC britannique stable à 3,8%
- AstraZeneca annonce que Fasenra n’atteint pas son objectif principal dans l’essai sur la BPCO
- European stocks edge higher ahead of Fed rate decision; U.K. CPI steady at 3.8%
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- Les fabricants de médicaments ont promis 350 milliards $ d’investissements aux États-Unis après la menace de tarifs douaniers
- Drugmakers have pledged $350 bln in US investments after tariff threat - WSJ
- GSK plans $30 billion US investment as pharma tariff threat looms
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- L’action de Dynavax Technologies atteint son plus bas niveau sur 52 semaines à 9,22 USD
Range quotidien
40.51 40.83
Range Annuel
31.71 42.63
- Clôture Précédente
- 40.29
- Ouverture
- 40.65
- Bid
- 40.67
- Ask
- 40.97
- Plus Bas
- 40.51
- Plus Haut
- 40.83
- Volume
- 6.353 K
- Changement quotidien
- 0.94%
- Changement Mensuel
- 3.86%
- Changement à 6 Mois
- 5.06%
- Changement Annuel
- 0.47%
