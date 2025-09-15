通貨 / GSK
GSK: GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin
40.29 USD 0.06 (0.15%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GSKの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり40.04の安値と40.36の高値で取引されました。
GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GSK News
- RHHBY to Acquire 89bio for $3.5B, Add Late-Stage MASH Drug to Pipeline
- ロシュ、89bioの株式を1株あたり14.50ドルとCVRで買収
- U.S. state visit yields record 150 billion pounds of investment, UK says
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- GSK Commits $30B to Boost U.S. Pharma Expansion
- GSK Just Dropped $30 Billion on America's Biotech Future--Here's What That Buys
- General Mills、Nvidia、FedExが時間外取引で下落、NetflixとBaiduは上昇
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- GSKが米国の研究開発と製造に300億ドルの投資を発表
- GSK announces $30 billion investment in US R&D and manufacturing
- FTSE 100：インフレ率横ばいで指数上昇、GSKは米国に300億ドル投資へ
- FTSE 100 today: Index gains as inflation holds steady, GSK to invest $30 bln in US
- 欧州株式市場、FRB利下げ決定前に上昇、英国CPIは3.8%で横ばい
- AstraZenecaのFasenra、COPD試験で主要目標を達成せず
- European stocks edge higher ahead of Fed rate decision; U.K. CPI steady at 3.8%
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- 製薬会社、関税脅威を受け米国に3500億ドルの投資を約束―WSJ
- Drugmakers have pledged $350 bln in US investments after tariff threat - WSJ
- GSK plans $30 billion US investment as pharma tariff threat looms
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- ダイナバックス・テクノロジーズの株価、9.22ドルで52週安値を記録
1日のレンジ
40.04 40.36
1年のレンジ
31.71 42.63
- 以前の終値
- 40.35
- 始値
- 40.12
- 買値
- 40.29
- 買値
- 40.59
- 安値
- 40.04
- 高値
- 40.36
- 出来高
- 3.838 K
- 1日の変化
- -0.15%
- 1ヶ月の変化
- 2.89%
- 6ヶ月の変化
- 4.08%
- 1年の変化
- -0.47%
