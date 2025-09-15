クォートセクション
GSK: GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin

40.29 USD 0.06 (0.15%)
セクター: ヘルスケア ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GSKの今日の為替レートは、-0.15%変化しました。日中、通貨は1あたり40.04の安値と40.36の高値で取引されました。

GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordinダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
40.04 40.36
1年のレンジ
31.71 42.63
以前の終値
40.35
始値
40.12
買値
40.29
買値
40.59
安値
40.04
高値
40.36
出来高
3.838 K
1日の変化
-0.15%
1ヶ月の変化
2.89%
6ヶ月の変化
4.08%
1年の変化
-0.47%
