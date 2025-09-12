Moedas / GSK
- Visão do mercado
- Ações
- Moedas
- Criptomoedas
- Metais
- Índices
- Mercadorias
GSK: GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin
40.35 USD 0.31 (0.77%)
Setor: Cuidados de saúde Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GSK para hoje mudou para 0.77%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 40.13 e o mais alto foi 40.52.
Veja a dinâmica do par de moedas GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GSK Notícias
- U.S. state visit yields record 150 billion pounds of investment, UK says
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- GSK Commits $30B to Boost U.S. Pharma Expansion
- GSK Just Dropped $30 Billion on America's Biotech Future--Here's What That Buys
- General Mills, Nvidia e FedEx caem no pré-mercado; Netflix e Baidu sobem
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- GSK anuncia investimento de US$ 30 bilhões em P&D e manufatura nos EUA
- GSK announces $30 billion investment in US R&D and manufacturing
- FTSE 100 sobe enquanto inflação permanece estável e GSK planeja investir US$ 30 bilhões nos EUA
- FTSE 100 today: Index gains as inflation holds steady, GSK to invest $30 bln in US
- Ações europeias sobem levemente antes da decisão de juros do Fed; IPC do Reino Unido estável em 3,8%
- AstraZeneca diz que Fasenra não atinge objetivo principal em teste para DPOC
- European stocks edge higher ahead of Fed rate decision; U.K. CPI steady at 3.8%
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- Farmacêuticas prometem investimentos de US$ 350 bilhões nos EUA após ameaça de tarifas
- Drugmakers have pledged $350 bln in US investments after tariff threat - WSJ
- GSK plans $30 billion US investment as pharma tariff threat looms
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Ações da Dynavax Technologies atingem mínima de 52 semanas a US$ 9,22
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
Faixa diária
40.13 40.52
Faixa anual
31.71 42.63
- Fechamento anterior
- 40.04
- Open
- 40.28
- Bid
- 40.35
- Ask
- 40.65
- Low
- 40.13
- High
- 40.52
- Volume
- 7.716 K
- Mudança diária
- 0.77%
- Mudança mensal
- 3.04%
- Mudança de 6 meses
- 4.24%
- Mudança anual
- -0.32%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
-
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $150.8 bilh