GSK: GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin
40.67 USD 0.38 (0.94%)
Sektör: Sağlık hizmetleri Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
GSK fiyatı bugün 0.94% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 40.51 ve Yüksek fiyatı olarak 40.83 aralığında işlem gördü.
GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
GSK haberleri
- RHHBY to Acquire 89bio for $3.5B, Add Late-Stage MASH Drug to Pipeline
- Alnylam, RNA müdahale terapilerini ilerletmek için genomik ittifaka katıldı
- U.S. state visit yields record 150 billion pounds of investment, UK says
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- GSK Commits $30B to Boost U.S. Pharma Expansion
- GSK Just Dropped $30 Billion on America's Biotech Future--Here's What That Buys
- General Mills, Nvidia ve FedEx açılış öncesi düşüyor; Netflix ve Baidu yükseliyor
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- GSK, ABD’de AR-GE ve üretim için 30 milyar dolar yatırım yapacak
- GSK announces $30 billion investment in US R&D and manufacturing
- FTSE 100 bugün: Enflasyonun sabit kalmasıyla endeks yükseldi, GSK ABD’ye 30 milyar dolar yatırım yapacak
- FTSE 100 today: Index gains as inflation holds steady, GSK to invest $30 bln in US
- Fed faiz kararı öncesi Avrupa borsaları yükselişte; İngiltere TÜFE’si %3,8’de sabit kaldı
- AstraZeneca: Fasenra, KOAH denemesinde ana hedefe ulaşamadı
- European stocks edge higher ahead of Fed rate decision; U.K. CPI steady at 3.8%
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- İlaç üreticileri, tarife tehdidi sonrası ABD’ye 350 milyar dolar yatırım sözü verdi
- Drugmakers have pledged $350 bln in US investments after tariff threat - WSJ
- GSK plans $30 billion US investment as pharma tariff threat looms
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Dynavax Technologies hisseleri 9,22 dolar ile 52 haftalık dip seviyeye geriledi
Günlük aralık
40.51 40.83
Yıllık aralık
31.71 42.63
- Önceki kapanış
- 40.29
- Açılış
- 40.65
- Satış
- 40.67
- Alış
- 40.97
- Düşük
- 40.51
- Yüksek
- 40.83
- Hacim
- 6.353 K
- Günlük değişim
- 0.94%
- Aylık değişim
- 3.86%
- 6 aylık değişim
- 5.06%
- Yıllık değişim
- 0.47%
21 Eylül, Pazar