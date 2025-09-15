Valute / GSK
GSK: GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin
40.67 USD 0.38 (0.94%)
Settore: Salute Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GSK ha avuto una variazione del 0.94% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 40.51 e ad un massimo di 40.83.
Segui le dinamiche di GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
40.51 40.83
Intervallo Annuale
31.71 42.63
- Chiusura Precedente
- 40.29
- Apertura
- 40.65
- Bid
- 40.67
- Ask
- 40.97
- Minimo
- 40.51
- Massimo
- 40.83
- Volume
- 6.353 K
- Variazione giornaliera
- 0.94%
- Variazione Mensile
- 3.86%
- Variazione Semestrale
- 5.06%
- Variazione Annuale
- 0.47%
20 settembre, sabato