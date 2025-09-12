Währungen / GSK
GSK: GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin
40.29 USD 0.06 (0.15%)
Sektor: Gesundheitswesen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GSK hat sich für heute um -0.15% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 40.04 bis zu einem Hoch von 40.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die GSK plc American Depositary Shares (Each representing two Ordin-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GSK News
- RHHBY to Acquire 89bio for $3.5B, Add Late-Stage MASH Drug to Pipeline
- U.S. state visit yields record 150 billion pounds of investment, UK says
- GSK to Invest $30B in U.S. R&D and Manufacturing Over 5 Years
- LLY's $5B Virginia Plant Plan: Will U.S. Manufacturing Shift Pay Off?
- GSK Commits $30B to Boost U.S. Pharma Expansion
- GSK Just Dropped $30 Billion on America's Biotech Future--Here's What That Buys
- US-Vorbörse: General Mills, Nvidia, FedEx, Netflix und Baidu mit viel Bewegung
- General Mills, Nvidia and FedEx fall premarket; Netflix and Baidu rise
- GSK announces $30 billion investment in US R&D and manufacturing
- FTSE 100 today: Index gains as inflation holds steady, GSK to invest $30 bln in US
- European stocks edge higher ahead of Fed rate decision; U.K. CPI steady at 3.8%
- AstraZeneca says Fasenra misses main goal in COPD trial
- WSJ: Pharma-Riesen pumpen Milliarden in US-Standorte
- Drugmakers have pledged $350 bln in US investments after tariff threat - WSJ
- GSK plans $30 billion US investment as pharma tariff threat looms
- Will GSK Be Able to Resolve Its Vaccine Challenges Anytime Soon?
- Are You a Value Investor? This 1 Stock Could Be the Perfect Pick
- How Trump's Drug Pricing Policies Could Trigger An Epic Pharma Collapse
- Dynavax-Aktie fällt auf 52-Wochen-Tief von 9,22 USD
- Dividend Income: Lanny’s July 2025 Summary
- What Looms Ahead After The Dow Jones Topped A Record Of 46,000 (DJI)
- ALX Oncology beruft Aufsichtsratsmitglied Klencke zur Interims-CMO
Tagesspanne
40.04 40.36
Jahresspanne
31.71 42.63
- Vorheriger Schlusskurs
- 40.35
- Eröffnung
- 40.12
- Bid
- 40.29
- Ask
- 40.59
- Tief
- 40.04
- Hoch
- 40.36
- Volumen
- 3.838 K
- Tagesänderung
- -0.15%
- Monatsänderung
- 2.89%
- 6-Monatsänderung
- 4.08%
- Jahresänderung
- -0.47%
