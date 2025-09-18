CotizacionesSecciones
Divisas / BILZ
BILZ: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Ultra Short Government Act

101.07 USD 0.02 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar

El tipo de cambio de BILZ de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 101.06, mientras que el máximo ha alcanzado 101.08.

Siga la dinámica de la pareja de divisas PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Ultra Short Government Act. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Rango diario
101.06 101.08
Rango anual
100.78 101.26
Cierres anteriores
101.05
Open
101.07
Bid
101.07
Ask
101.37
Low
101.06
High
101.08
Volumen
133
Cambio diario
0.02%
Cambio mensual
0.20%
Cambio a 6 meses
0.20%
Cambio anual
0.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
Índice Manufacturero de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
3.7
Prev.
-0.3
12:30
USD
Índice de Ocupación Laboral de la Fed de Philadelphia
Act.
Pronós.
7.6
Prev.
5.9
12:30
USD
Peticiones Iniciales del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
282 K
Prev.
263 K
12:30
USD
Peticiones Continuas del Subsidio de Desempleo
Act.
Pronós.
1.935 M
Prev.
1.939 M
14:00
USD
Índice de Liderazgo Económico de la CB
Act.
Pronós.
-0.2%
Prev.
-0.1%
17:00
USD
Subasta de TIPS a 10 Años
Act.
Pronós.
Prev.
1.985%
20:00
USD
Transacciones Netas a Largo Plazo TIC
Act.
Pronós.
$​123.1 B
Prev.
$​150.8 B