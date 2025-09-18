Divisas / BILZ
BILZ: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Ultra Short Government Act
101.07 USD 0.02 (0.02%)
Sector: Finanzas Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de BILZ de hoy ha cambiado un 0.02%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 101.06, mientras que el máximo ha alcanzado 101.08.
Siga la dinámica de la pareja de divisas PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Ultra Short Government Act. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Rango diario
101.06 101.08
Rango anual
100.78 101.26
- Cierres anteriores
- 101.05
- Open
- 101.07
- Bid
- 101.07
- Ask
- 101.37
- Low
- 101.06
- High
- 101.08
- Volumen
- 133
- Cambio diario
- 0.02%
- Cambio mensual
- 0.20%
- Cambio a 6 meses
- 0.20%
- Cambio anual
- 0.21%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B