BILZ: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Ultra Short Government Act

101.10 USD 0.02 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar

Il tasso di cambio BILZ ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 101.10 e ad un massimo di 101.11.

Segui le dinamiche di PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Ultra Short Government Act. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.

  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN
Intervallo Giornaliero
101.10 101.11
Intervallo Annuale
100.78 101.26
Chiusura Precedente
101.08
Apertura
101.11
Bid
101.10
Ask
101.40
Minimo
101.10
Massimo
101.11
Volume
195
Variazione giornaliera
0.02%
Variazione Mensile
0.23%
Variazione Semestrale
0.23%
Variazione Annuale
0.24%
21 settembre, domenica