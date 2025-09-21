Valute / BILZ
BILZ: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Ultra Short Government Act
101.10 USD 0.02 (0.02%)
Settore: Finanziario Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio BILZ ha avuto una variazione del 0.02% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 101.10 e ad un massimo di 101.11.
Segui le dinamiche di PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Ultra Short Government Act. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
101.10 101.11
Intervallo Annuale
100.78 101.26
- Chiusura Precedente
- 101.08
- Apertura
- 101.11
- Bid
- 101.10
- Ask
- 101.40
- Minimo
- 101.10
- Massimo
- 101.11
- Volume
- 195
- Variazione giornaliera
- 0.02%
- Variazione Mensile
- 0.23%
- Variazione Semestrale
- 0.23%
- Variazione Annuale
- 0.24%
21 settembre, domenica