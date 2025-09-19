KurseKategorien
Währungen / BILZ
BILZ: PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Ultra Short Government Act

101.10 USD 0.02 (0.02%)
Sektor: Finanzen Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von BILZ hat sich für heute um 0.02% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 101.10 bis zu einem Hoch von 101.11 gehandelt.

Verfolgen Sie die PIMCO U.S. Treasury Index Fund PIMCO Ultra Short Government Act-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
101.10 101.11
Jahresspanne
100.78 101.26
Vorheriger Schlusskurs
101.08
Eröffnung
101.11
Bid
101.10
Ask
101.40
Tief
101.10
Hoch
101.11
Volumen
195
Tagesänderung
0.02%
Monatsänderung
0.23%
6-Monatsänderung
0.23%
Jahresänderung
0.24%
19 September, Freitag
17:00
USD
Baker Hughes Ölplattformzählung
Akt
418
Erw
Vorh
416
17:00
USD
Baker Hughes US, Gesamtzahl der Ölförderanlagen
Akt
542
Erw
Vorh
539
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
266.4 K
Erw
Vorh
261.7 K
19:30
USD
CFTC Rohöl, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
98.7 K
Erw
Vorh
81.8 K
19:30
USD
CFTC Gold, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
-225.1 K
Erw
Vorh
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100, Nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
17.8 K
Erw
Vorh
25.5 K