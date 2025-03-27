Divisas / SGDJPY
SGDJPY: Singapore Dollar vs Yen
115.166 JPY 0.265 (0.23%)
Sector: Divisa Básica: Singapore Dollar Divisa de beneficio: Yen
El tipo de cambio de SGDJPY de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 114.805, mientras que el máximo ha alcanzado 115.252.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Singapore Dollar vs Yen. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Aplicaciones comerciales para SGDJPY
Quantum Equilibrium EA
Valentin Pandarov
Quantum Equilibrium es una herramienta de análisis de mercado diseñada para identificar y monitorear Fair Value Gaps (FVG) y Weekend Gaps en tiempo real. Proporciona información precisa al analizar 30 símbolos activamente negociados , incluyendo Gold (XAUUSD) y los principales pares de divisas. La herramienta detecta Fair Value Gaps (FVG) a medida que se forman, ofreciendo datos sobre desequilibrios del mercado que pueden indicar posibles reversiones o continuaciones de preci
Richter mt5
Un Experto Richter es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Analizando los precios durante un periodo de tiempo específico, determina la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicadores único basado en datos reales. Cuando la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot tienen en cuenta las señales de sobrecompra y sobreventa de los mercados. La compra se pr
Sequoia mt5
El Asesor Experto Sequoia es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Basándose en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo específico, revela la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicación único basado en datos reales. Cuando la fuerza de la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot incluyen señales sobre mercados sobrecomprados y sobre
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicador Fx Levels Premium Soporte y Resistencia son conceptos importantes en el trading. Fx Levels Premium fue creado para dibujar fácilmente importantes niveles de soporte y resistencia para el trader activo. El indicador le dará todos los niveles importantes (soporte/resistencia) a observar para una amplia gama de activos. Operar sin estos niveles en su gráfico es como conducir un coche durante un largo viaje sin una hoja de ruta. Estaría confundido y a ciegas. Los niveles de soporte y re
Sequoia v4
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Richter mt4
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
¿Buscas hacer backtesting de tu EA con datos reales de ticks? No busques más, Real Tick Data Creator es la solución. Los datos de ticks en el probador de estrategias no son reales y no reflejan cómo se movió realmente el precio, en su lugar, es solo una simulación. Pero con este software puedes hacer backtesting de tus estrategias con datos reales de ticks. "Real Tick Data Creator" es un innovador software diseñado para proporcionar a los traders que utilizan la plataforma Metatrader 4 datos pr
FX Levels Premium indicator for MT4
Renaud Herve Francois Candel
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Rango diario
114.805 115.252
Rango anual
107.060 116.493
- Cierres anteriores
- 114.90 1
- Open
- 114.99 7
- Bid
- 115.16 6
- Ask
- 115.19 6
- Low
- 114.80 5
- High
- 115.25 2
- Volumen
- 31.281 K
- Cambio diario
- 0.23%
- Cambio mensual
- 0.59%
- Cambio a 6 meses
- 3.19%
- Cambio anual
- 3.07%
18 septiembre, jueves
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.5%
- Prev.
- 3.4%
23:30
JPY
- Act.
-
- Pronós.
- 3.0%
- Prev.
- 3.1%