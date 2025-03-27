CotizacionesSecciones
Divisas / SGDJPY
Volver a Divisas

SGDJPY: Singapore Dollar vs Yen

115.166 JPY 0.265 (0.23%)
Sector: Divisa Básica: Singapore Dollar Divisa de beneficio: Yen

El tipo de cambio de SGDJPY de hoy ha cambiado un 0.23%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 114.805, mientras que el máximo ha alcanzado 115.252.

Siga la dinámica de la pareja de divisas Singapore Dollar vs Yen. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.

Gráfico a pantalla completa
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGDJPY News

Aplicaciones comerciales para SGDJPY

Quantum Equilibrium EA
Valentin Pandarov
Asesores Expertos
Quantum Equilibrium   es una herramienta de análisis de mercado diseñada para identificar y monitorear   Fair Value Gaps (FVG)   y   Weekend Gaps   en tiempo real. Proporciona información precisa al analizar   30 símbolos activamente negociados , incluyendo   Gold (XAUUSD)   y los principales pares de divisas. La herramienta detecta   Fair Value Gaps (FVG)   a medida que se forman, ofreciendo datos sobre desequilibrios del mercado que pueden indicar posibles reversiones o continuaciones de preci
Richter mt5
Yvan Musatov
Asesores Expertos
Un Experto Richter es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Analizando los precios durante un periodo de tiempo específico, determina la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicadores único basado en datos reales. Cuando la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot tienen en cuenta las señales de sobrecompra y sobreventa de los mercados. La compra se pr
Sequoia mt5
Yvan Musatov
Asesores Expertos
El Asesor Experto Sequoia es un analista de mercado profesional que trabaja utilizando un algoritmo especializado. Basándose en el análisis de los precios durante un intervalo de tiempo específico, revela la fuerza y la amplitud de los precios utilizando un sistema de indicación único basado en datos reales. Cuando la fuerza de la tendencia y su dirección cambian, el experto cierra la posición actual y abre una nueva. Los algoritmos del bot incluyen señales sobre mercados sobrecomprados y sobre
FX Levels Premium indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Indicador Fx Levels Premium Soporte y Resistencia son conceptos importantes en el trading. Fx Levels Premium fue creado para dibujar fácilmente importantes niveles de soporte y resistencia para el trader activo. El indicador le dará todos los niveles importantes (soporte/resistencia) a observar para una amplia gama de activos. Operar sin estos niveles en su gráfico es como conducir un coche durante un largo viaje sin una hoja de ruta. Estaría confundido y a ciegas. Los niveles de soporte y re
Sequoia v4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
The Sequoia Expert Advisor is a professional market analyst working using a specialized algorithm. Based on the analysis of prices over a specific time interval, it reveals the strength and amplitude of prices using a unique indication system based on real data. When the strength of the trend and its direction changes, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms include signals about overbought and oversold markets. A purchase occurs if the signal falls belo
Richter mt4
Yvan Musatov
Asesores Expertos
A Richter Expert is a professional market analyst working using a specialized algorithm. By analyzing prices over a specific time period, it determines the strength and amplitude of prices using a unique indicator system based on real data. When the trend and its direction change, the expert closes the current position and opens a new one. The bot's algorithms take into account signals about overbought and oversold markets. Buying occurs when the signal falls below a certain level and then rise
Real Tick Data Creator
Baha Eddine Tahouri
Utilidades
¿Buscas hacer backtesting de tu EA con datos reales de ticks? No busques más, Real Tick Data Creator es la solución. Los datos de ticks en el probador de estrategias no son reales y no reflejan cómo se movió realmente el precio, en su lugar, es solo una simulación. Pero con este software puedes hacer backtesting de tus estrategias con datos reales de ticks. "Real Tick Data Creator" es un innovador software diseñado para proporcionar a los traders que utilizan la plataforma Metatrader 4 datos pr
FX Levels Premium indicator for MT4
Renaud Herve Francois Candel
Indicadores
Fx Levels Premium Indicator Support and Resistance are important concepts in trading. Fx Levels Premium was created to easily draw important levels of support and resistance for the active trader. The indicator will give you all important levels (support/resistance) to watch for a wide range of assets. Trading without these levels on your chart is like driving a car for a long journey without a roadmap. You would be confused and blind. Support and resistance levels should be used as guideline
Rango diario
114.805 115.252
Rango anual
107.060 116.493
Cierres anteriores
114.90 1
Open
114.99 7
Bid
115.16 6
Ask
115.19 6
Low
114.80 5
High
115.25 2
Volumen
31.281 K
Cambio diario
0.23%
Cambio mensual
0.59%
Cambio a 6 meses
3.19%
Cambio anual
3.07%
18 septiembre, jueves
23:30
JPY
Índice de Precios al Consumidor excluyendo Alimentos y Energía a/a
Act.
Pronós.
3.5%
Prev.
3.4%
23:30
JPY
Índice Básico de Precios al Consumidor a/a
Act.
Pronós.
3.0%
Prev.
3.1%