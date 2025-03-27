KurseKategorien
Währungen / SGDJPY
SGDJPY: Singapore Dollar vs Yen

115.163 JPY 0.194 (0.17%)
Sektor: Währung Basis: Singapore Dollar Gewinnwährung: Yen

Der Wechselkurs von SGDJPY hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 114.833 bis zu einem Hoch von 115.462 gehandelt.

Verfolgen Sie die Singapore Dollar vs Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

SGDJPY News

Tagesspanne
114.833 115.462
Jahresspanne
107.060 116.493
Vorheriger Schlusskurs
115.35 7
Eröffnung
115.30 1
Bid
115.16 3
Ask
115.19 3
Tief
114.83 3
Hoch
115.46 2
Volumen
57.465 K
Tagesänderung
-0.17%
Monatsänderung
0.59%
6-Monatsänderung
3.19%
Jahresänderung
3.07%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K