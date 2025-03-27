Währungen / SGDJPY
SGDJPY: Singapore Dollar vs Yen
115.163 JPY 0.194 (0.17%)
Sektor: Währung Basis: Singapore Dollar Gewinnwährung: Yen
Der Wechselkurs von SGDJPY hat sich für heute um -0.17% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 114.833 bis zu einem Hoch von 115.462 gehandelt.
Verfolgen Sie die Singapore Dollar vs Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
114.833 115.462
Jahresspanne
107.060 116.493
- Vorheriger Schlusskurs
- 115.35 7
- Eröffnung
- 115.30 1
- Bid
- 115.16 3
- Ask
- 115.19 3
- Tief
- 114.83 3
- Hoch
- 115.46 2
- Volumen
- 57.465 K
- Tagesänderung
- -0.17%
- Monatsänderung
- 0.59%
- 6-Monatsänderung
- 3.19%
- Jahresänderung
- 3.07%
19 September, Freitag
03:47
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
03:47
JPY
- Akt
- 0.5%
- Erw
- Vorh
- 0.5%
06:30
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
19:30
JPY
- Akt
- 61.4 K
- Erw
- Vorh
- 91.6 K