Divisas / GBPAUD
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
GBPAUD: Pound Sterling vs Australian Dollar
2.05335 AUD 0.00781 (0.38%)
Sector: Divisa Básica: Pound Sterling Divisa de beneficio: Australian Dollar
El tipo de cambio de GBPAUD de hoy ha cambiado un 0.38%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.04227 AUD por 1 GBP, mientras que el máximo ha alcanzado 2.05514 AUD.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Libra esterlina vs dólar australiano. Las cotizaciones en tiempo real le ayudarán a reaccionar con rapidez a los cambios del mercado. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de Libra esterlina en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBPAUD News
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
- GBP/USD: BoE has tough act to follow after Fed cuts rates
- US Dollar Reverses Post-Fed: AUD/USD, GBP/AUD in Focus
- GBP/USD spikes toward 1.3700 as Fed cuts rates eyes on Powell presser
- GBP/USD rises as UK inflation supports BoE hold, Fed cut in focus
- GBP shrugs off in-line CPI data – BBH
- GBP/USD Forecast 17/09: Rallies Strongly Ahead (Chart)
- GBP/USD: Scope to extend to 1.3700 – UOB Group
- GBP: Fiscal policy remains the weakest link – ING
- Pound Sterling faces pressure as UK inflation seems to peak
- GBP/USD Forex Signal 17/09: Bullish Forecast Ahead (Chart)
- Forex Today: The calm before the BoC and Fed storm
- GBP/USD remains below 1.3650 ahead of UK CPI data
- GBP/USD jumps past 1.3640 as US Dollar hits 10-week low ahead of Fed
- GBP/USD edges higher on USD weakness – BBH
- GBP: Jobs data won't dent hawkish BoE – ING
- Forex Hoy - 16/09: Acciones Suben Mientras Mercados Esperan
GBPAUD on the Community Forum
Aplicaciones comerciales para GBPAUD
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.77 (66)
Te presento un EA, construido sobre mi sistema manual de trading — Algo Pumping . Le metí una buena mejora a esta estrategia, le añadí extras clave, filtros, y tecnología de primera, y ahora lanzo al mercado este bot que: Opera con el avanzado algoritmo de Algo Pumping Swing Trading, Coloca órdenes Stop Loss para proteger tu cuenta, Funciona perfecto tanto para "Prop Firm Trading" como para "Personal Trading", No usa martingala ni grids pesados, Se mueve en el timeframe M15 (próximamente también
Trust EA
Konstantin Kulikov
Trust EA es una herramienta real del trader, que trabaja en un principio claro, con sus ventajas y desventajas, por lo que no se adaptará a todo el mundo, pero para algunos usuarios puede convertirse en el mejor robot de trading. Discuta las complejidades del trading en Forex aquí: chat "La era de los Asesores Expertos" . Lógica Llevo trabajando con sistemas de trading algorítmico desde 2015, y según mi experiencia, los sistemas con un tamaño de StopLoss pequeño son capaces de trabajar de forma
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: Es un sistema de trading avanzado. Se trata de un Asesor Experto totalmente automático, que permite personalizar el trading según las preferencias del trader. Es una revolución en la personalización del trading. The Rise of Skywalker es un asesor experto basado en el indicador The Rise of Sky walker: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Este sistema utiliza sólo un comercio en cada operación. No utiliza Grip ni martingala Sistema de bajo riesgo ya que no tiene f
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast es un asesor experto desarrollado a partir de mi experiencia en trading manual que ha sido automatizado. SouthEast está específicamente diseñado para generar los máximos beneficios con pequeños depósitos priorizando la seguridad de sus fondos. ¿Por qué SouthEast? SouthEast no requiere configuraciones complicadas y es fácil de usar porque el usuario sólo tiene que cargar un archivo de configuración que ya está disponible. Actualmente hay archivos para 20 pares de divisas. El mejor EA
Connector
Branislav Bridzik
5 (1)
Originalmente no quería publicar este EA... Creé este EA sólo para mi uso personal y pensé que sería "demasiado bueno" para ser vendido en MQL5. Pero entonces tuve una gran idea. El EA estará disponible por un tiempo limitado para que también alguien más pueda tener la oportunidad de poseer este EA. Después de eso, el precio se incrementará extremadamente o voy a eliminar la EA por completo. De cualquier manera, les presento mi mejor Asesor Experto: Conector . Connector will be available only
Omega X
Thibauld Charles Ghislain Robin
Omega X: Una estrategia AUD construida para la generalización Por favor, encuentre el archivo del conjunto para todos los pares en el primer comentario. Recientemente, empecé a trabajar en un proyecto que requería adaptar una arquitectura única, algo alejado de los enfoques habituales. Este reto dio lugar a un gran avance: el desarrollo de un marco único basado en la validación. Desde entonces he adaptado este marco para mi propio uso. El objetivo era descubrir ineficiencias, comportamientos e
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Spack Copier copia la señal de tu canal de Telegram favorito y abre la operación automáticamente en MT5 sin derechos de administrador. {READ: ¡Cómo copiar operaciones de cualquier canal sin derechos de administrador! - Guía Completa - Otros - 25 Julio 2025 - Blogs de Traders } Recibes señales de trading en Telegram y desearías que se ejecutaran automáticamente en MetaTrader T5)? El Copiador de Señales de Telegram a MT5 es un poderoso puente entre sus canales de señales de Telegram y MetaTra
Apocalypse Gold
Xian Qin Ceng
4.4 (10)
A muchas personas les gusta el comercio con XAUUSD, y yo no soy una excepción. Después de acumular algo de experiencia comercial y trabajo duro, creé este EA Apocalypse XAU específicamente para operar con todas las variedades relacionadas con XAU, como XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF /XAUJPY/XAUAUD. Sin embargo, considerando que muchas personas pueden no necesitar operar con todos los pares de divisas XAU, sino solo con XAUUSD, un EA de nivel de entrada se vuelve muy significativo. Entonces decidí
Rango diario
2.04227 2.05514
Rango anual
1.91238 2.16442
- Cierres anteriores
- 2.0455 4
- Open
- 2.0472 3
- Bid
- 2.0533 5
- Ask
- 2.0536 5
- Low
- 2.0422 7
- High
- 2.0551 4
- Volumen
- 36.647 K
- Cambio diario
- 0.38%
- Cambio mensual
- -0.31%
- Cambio a 6 meses
- -0.68%
- Cambio anual
- 6.14%
18 septiembre, jueves
01:30
AUD
- Act.
- -5.4 K
- Pronós.
- 24.4 K
- Prev.
- 26.5 K
01:30
AUD
- Act.
- -40.9 K
- Pronós.
- Prev.
- 63.6 K
01:30
AUD
- Act.
- 4.2%
- Pronós.
- 4.2%
- Prev.
- 4.2%
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 4.25%
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 9
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0
11:00
GBP
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 0