Währungen / GBPAUD
- Übersicht
- Aktien
- Währungen
- Kryptowährungen
- Metalle
- Indices
- Rohstoffe
GBPAUD: Pound Sterling vs Australian Dollar
2.04299 AUD 0.00439 (0.21%)
Sektor: Währung Basis: Pound Sterling Gewinnwährung: Australian Dollar
Der Wechselkurs von GBPAUD hat sich für heute um -0.21% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 2.04225 AUD und einem Hoch von 2.05301 AUD pro 1 GBP gehandelt.
Verfolgen Sie die Britisches Pfund vs Australischem Dollar-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Britisches Pfund-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GBPAUD News
- GBP/USD sinkt unter 1,3500, da der König Dollar nach der Fed wieder an Stärke gewinnt
- GBP/USD sinks below 1.3500 as King Dollar regains strength post-Fed
- GBP/USD is weakening following BoE decision – OCBC
- Pfund Sterling fällt trotz optimistischer britischer Einzelhandelsumsätze
- Pound Sterling slumps despite upbeat UK Retail Sales
- Forex Today: Hawkische Wende der BoJ stärkt den japanischen Yen, Fokus verlagert sich auf das Telefonat zwischen Trump und Xi
- Forex Today: BoJ’s hawkish twist lifts Japanese Yen, focus shifts to Trump-Xi call
- Wann sind die britischen Einzelhandelsumsätze und wie könnten sie GBP/USD beeinflussen?
- When are the UK Retail Sales and how could they affect GBP/USD?
- GBP/USD sinkt, nachdem die BoE die Zinsen stabil hält, britische Einzelhandelsumsätze im Keller
- GBP/USD sinks after BoE holds rates steady, UK Retail Sales in the barrel
- GBP/USD rutscht ab, da die BoE die Zinsen hält, die QT reduziert und auf zukünftige Senkungen hinweist
- GBP/USD slips as BoE holds rates, trims QT and hints at future cuts
- GBP: QT announcement in focus today – ING
- GBP/USD: Likely to trade in a range between 1.3600 and 1.3665 – UOB Group
- GBP/USD pulls back after inverse head-and-shoulders breakout – Société Générale
- GBP/USD Forecast 18/09: Grinds Higher Ahead of FOMC (Video)
- Pfund Sterling gibt gegenüber dem US-Dollar vor der BoE-Entscheidung weiter nach
- Pound Sterling eases further against US Dollar ahead of BoE decision
- GBP/USD Forex Signal 18/09: Sits on Edge (chart)
- Forex Today: Augen auf das Urteil der BoE nach der vorsichtigen Zinssenkung der Fed
- Forex Today: Eyes on the BoE verdict after Fed’s cautious cut
- Pfund Sterling fällt vor der Zinsentscheidung der BoE nahe 1,3600
- Pound Sterling declines to near 1.3600 ahead of BoE rate decision
Handelsanwendungen für GBPAUD
Swing Master EA
Ihor Otkydach
4.78 (67)
Ich stelle dir einen richtig starken EA vor, aufgebaut auf meinem manuellen Handelssystem — Algo Pumping . Ich habe diese Strategie ordentlich getunt, wichtige Features, Filter und neue Technologien reingepackt, und jetzt bringe ich diesen Trading-Bot an den Start, der: Mit dem fortschrittlichen Algo Pumping Swing Trading-Algorithmus die Märkte rockt, Stets Stop-Loss-Orders setzt, um dein Kapital abzusichern, Perfekt geeignet ist für "Prop Firm Trading" und "Personal Trading", Ohne Martingale un
The Rise of Skywalker MT5
Marta Gonzalez
The Rise of Skywalker: Es ist ein fortschrittliches Handelssystem. Dies ist ein vollautomatischer Expert Advisor, der es Ihnen ermöglicht, den Handel nach den Präferenzen des Händlers vorzuplanen. Ist eine Revolution in der Anpassung des Handels. The Rise of Skywalker ist ein Expert Advisor, der auf dem Indikator The Rise of Sky walker basiert: ( https://www.mql5.com/es/market/product/44534) Dieses System verwendet nur einen Handel in jeder Operation. Verwenden Sie nicht Grip oder martingale Nie
Trust EA ist ein echtes Trader-Tool, das nach einem klaren Prinzip funktioniert, mit seinen Vor- und Nachteilen, so dass es nicht für jeden geeignet ist, aber für einige Benutzer kann es der beste Handelsroboter werden. Diskutieren Sie die Komplexität des Forex-Handels hier: Chat "Age of Expert Advisors" . Logik Ich arbeite seit 2015 mit algorithmischen Handelssystemen, und meiner Erfahrung nach sind Systeme mit einer kleinen StopLoss-Größe nur im "Scalping"-Modus in der Lage, über einen langen
South East EA
Sugianto
5 (6)
SouthEast ist ein Expert Advisor, der aus meiner Erfahrung im manuellen Handel entwickelt und automatisiert wurde. SouthEast wurde speziell entwickelt, um mit kleinen Einlagen maximale Gewinne zu erzielen, wobei die Sicherheit Ihrer Mittel im Vordergrund steht. Warum SouthEast? SouthEast erfordert keine komplizierten Einstellungen und ist einfach zu bedienen, da der Benutzer nur eine bereits vorhandene Datei hochladen muss. Derzeit gibt es Setdateien für 20 Devisenpaare. Der beste GRID EA mit
Ursprünglich wollte ich diesen EA nicht veröffentlichen... Ich habe diesen EA nur für meinen persönlichen Gebrauch erstellt und dachte, er wäre "zu gut", um auf MQL5 verkauft zu werden. Aber dann hatte ich eine tolle Idee. Der EA wird für eine begrenzte Zeit verfügbar sein, so dass auch jemand anderes eine Chance hat, diesen EA zu besitzen. Danach wird der Preis entweder extrem ansteigen oder ich werde den EA komplett entfernen. So oder so, ich stelle Ihnen meinen besten Expert Advisor vor: Con
Omega X: Eine auf Verallgemeinerung ausgelegte AUD-Strategie Die Set-Datei für alle Paare finden Sie im ersten Kommentar. Kürzlich begann ich an einem Projekt zu arbeiten, das die Anpassung einer einzigartigen Architektur erforderte, die weit von den üblichen Ansätzen entfernt war. Diese Herausforderung führte zu einem Durchbruch: die Entwicklung eines einzigartigen validierungsgesteuerten Frameworks. Inzwischen habe ich dieses Framework für meine eigenen Zwecke angepasst. Das Ziel war es, Ine
Apocalypse Gold
Xian Qin Ceng
4.4 (10)
Viele Leute mögen den XAUUSD-Handel, und ich bin keine Ausnahme. Nachdem ich einige Handelserfahrungen und harte Arbeit gesammelt habe, habe ich diesen Apocalypse XAU EA speziell für den Handel mit allen XAU-bezogenen Varianten wie XAUUSD/XAUEUR/XAUGBP/XAUCHF/XAUJPY/XAUAUD erstellt. Wenn man jedoch bedenkt, dass viele Menschen möglicherweise nicht alle XAU-Währungspaare, sondern nur XAUUSD handeln müssen, ist ein EA der Einstiegsklasse sehr sinnvoll. Deshalb habe ich beschlossen, Apocalypse Go
Telegram to mt5 signal copier
Chukwuemeka Kingsley Anyanwu
Spack Copier kopiert Signal von Ihrem Lieblings-Telegram-Kanal und öffnet den Handel automatisch auf MT5 ohne Admin-Rechte! {LESEN: Wie man Trades von jedem Kanal ohne Adminrechte kopiert! - Vollständige Anleitung - Sonstiges - 25. Juli 2025 - Traders' Blogs } Erhalten Sie Handelssignale auf Telegram und wünschen Sie sich, dass diese automatisch im MetaTrader T5) ausgeführt werden können? Telegram to MT5 Signal Copier ist eine leistungsstarke Brücke zwischen Ihren Telegram-Signalkanälen und
Tagesspanne
2.04225 2.05301
Jahresspanne
1.91238 2.16442
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.0473 8
- Eröffnung
- 2.0480 5
- Bid
- 2.0429 9
- Ask
- 2.0432 9
- Tief
- 2.0422 5
- Hoch
- 2.0530 1
- Volumen
- 72.623 K
- Tagesänderung
- -0.21%
- Monatsänderung
- -0.81%
- 6-Monatsänderung
- -1.18%
- Jahresänderung
- 5.60%
19 September, Freitag
19:30
AUD
- Akt
- -51.2 K
- Erw
- Vorh
- -79.2 K
19:30
GBP
- Akt
- -6.6 K
- Erw
- Vorh
- -33.6 K