Der Wechselkurs von CADJPY hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 106.733 JPY und einem Hoch von 107.422 JPY pro 1 CAD gehandelt.

Verfolgen Sie die Kanadischer Dollar vs Japanischen Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Kanadischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.