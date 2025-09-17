KurseKategorien
CADJPY: Canadian Dollar vs Yen

107.404 JPY 0.214 (0.20%)
Sektor: Währung Basis: Canadian Dollar Gewinnwährung: Yen

Der Wechselkurs von CADJPY hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 106.733 JPY und einem Hoch von 107.422 JPY pro 1 CAD gehandelt.

Verfolgen Sie die Kanadischer Dollar vs Japanischen Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Kanadischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Tagesspanne
106.733 107.422
Jahresspanne
101.236 111.555
Vorheriger Schlusskurs
107.19 0
Eröffnung
107.19 7
Bid
107.40 4
Ask
107.43 4
Tief
106.73 3
Hoch
107.42 2
Volumen
43.032 K
Tagesänderung
0.20%
Monatsänderung
0.41%
6-Monatsänderung
3.08%
Jahresänderung
1.18%
19 September, Freitag
03:47
JPY
BoJ, geldpolitischen Erklärung
Akt
Erw
Vorh
03:47
JPY
BoJ, Zinsentscheid
Akt
0.5%
Erw
Vorh
0.5%
06:30
JPY
BoJ, Pressekonferenz
Akt
Erw
Vorh
12:30
CAD
Einzelhandelsumsatz m/m
Akt
-0.8%
Erw
0.8%
Vorh
1.6%
12:30
CAD
Kern Verbraucherpreise m/m
Akt
-1.2%
Erw
0.4%
Vorh
2.2%
19:30
JPY
CFTC JPY, nichtkommerzielle Nettopositionen
Akt
61.4 K
Erw
Vorh
91.6 K