CADJPY: Canadian Dollar vs Yen
107.404 JPY 0.214 (0.20%)
Sektor: Währung Basis: Canadian Dollar Gewinnwährung: Yen
Der Wechselkurs von CADJPY hat sich für heute um 0.20% verändert. Im Laufe des Tages wurde die Währung mit einem Tief von 106.733 JPY und einem Hoch von 107.422 JPY pro 1 CAD gehandelt.
Verfolgen Sie die Kanadischer Dollar vs Japanischen Yen-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Der historische Chart zeigt, wie sich der Kanadischer Dollar-Kurs in der Vergangenheit verändert hat. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
106.733 107.422
Jahresspanne
101.236 111.555
- Vorheriger Schlusskurs
- 107.19 0
- Eröffnung
- 107.19 7
- Bid
- 107.40 4
- Ask
- 107.43 4
- Tief
- 106.73 3
- Hoch
- 107.42 2
- Volumen
- 43.032 K
- Tagesänderung
- 0.20%
- Monatsänderung
- 0.41%
- 6-Monatsänderung
- 3.08%
- Jahresänderung
- 1.18%
19 September, Freitag
03:47
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
03:47
JPY
- Akt
- 0.5%
- Erw
- Vorh
- 0.5%
06:30
JPY
- Akt
-
- Erw
- Vorh
12:30
CAD
- Akt
- -0.8%
- Erw
- 0.8%
- Vorh
- 1.6%
12:30
CAD
- Akt
- -1.2%
- Erw
- 0.4%
- Vorh
- 2.2%
19:30
JPY
- Akt
- 61.4 K
- Erw
- Vorh
- 91.6 K