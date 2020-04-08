Easy ATR levels

Indicador muestra, avarage verdadera gama de marco de tiempo elegido, pips restantes para ir y cuenta atrás de la barra.

indicador muy útil para aquellos que el comercio de ruptura falsa. Si la barra ha pasado toda la gama de más de 100% no debe ser tirar hacia atrás para Falso breakakeout.

Usted quiere elegir H1, marcar los niveles o extremums, y si el precio vendrá quickli, gasta todo 100% ATR habrá falso breakout, tan pronto como el volumen cae es posible que desee tomar el comercio de pull back.