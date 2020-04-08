Easy ATR levels
- Индикаторы
- Yerkebulan Zholdassov
- Версия: 1.0
- Активации: 10
Индикатор показывает: средний размер пипсов и пунктов который проходит свеча за выбранный таймфрейм, запас хода, время до окончания выбранного ТФ и спред.
Отличный инструмент для торговли ложного пробоя уровня. При аномальном прохождений 100% ATR можно торговать Ложный пробой.
Необходимо выбрать H1, выбрать ближний уровень либо экстремум, если текущий бар резко подходит к уровню и проходит более 100% ATR будет ложный пробой уровня, и можно будет зайти на откат.
