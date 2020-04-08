Easy ATR levels

Индикатор показывает: средний размер пипсов и пунктов который проходит свеча за выбранный таймфрейм, запас хода, время до окончания выбранного ТФ и спред.
Отличный инструмент для торговли ложного пробоя уровня. При аномальном прохождений 100% ATR можно торговать Ложный пробой.
Необходимо выбрать H1, выбрать ближний уровень либо экстремум, если текущий бар резко подходит к уровню и проходит более 100% ATR будет ложный пробой уровня, и можно будет зайти на откат.
Рекомендуем также
Rejection Block
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
5 (1)
Индикаторы
The "Rejection Block" MetaTrader 5 Indicator offers traders a comprehensive tool for identifying and visualizing rejection candlestick patterns, commonly known as rejection blocks. These patterns are pivotal in discerning potential market reversals or continuations, making them invaluable for traders seeking to enhance their analysis. Key Features: Rejection Block Detection: The indicator diligently scans price data, pinpointing instances of rejection candlestick patterns. These patterns typical
FREE
MasterCharts
Alexander Berger
Индикаторы
You can think of these indicators as moving pivot points. MasterChartsTrading Price Action Indicators show good price levels to enter or exit a trade. The Blue indicator line serves as a Bullish Trend setter. If your instrument closes above the Blue line, we think about going Long (buying). When your trading instrument closes below the Red line, we think about Shorting (selling). It is very easy to read price action if you have a reference point. These support/resistance lines are there to help
TBL for mt5
Dmitriy Tyunin
4 (2)
Индикаторы
Trade by levels for mt5       Индикатор  Trade by levels for mt5  предназначен для автоматического определения формирования модели для входа в рынок на графике выбранного инструмента. Определения:          ⦁ БСУ - бар, сформировавший уровень.          ⦁ БПУ1 и БПУ2 - бары, подтверждающие уровень.  Описание графической модели:         ⦁ уровни хай\лоу у баров БСУ и БПУ1 должны совпадать с точностью до пункта         ⦁ между БСУ и БПУ1 может быть какое угодно количество баров.         ⦁ между Б
FREE
Aklamavo ICT Silver Bullet Zones
Sylvester Aklamavo
Индикаторы
If you like this product, please give it a  5 star rating as a token of appreciation. This indicator draws vertical lines marking key Forex trading sessions (Asian, London, New York) for a configurable number of past days. These “Silver Bullet” lines help traders quickly visualize session start and end times on the chart. DaysToDisplay: How many previous days’ session lines to show. Session colors: Customizable line colors for each session. Session start hours: Local server hours for each sessi
FREE
Highest High and Lowest Low indicator
Seti Gautama Adi Nugroho
Индикаторы
Highest High and Lowest Low (HH_LL) Indicator Description: The HH_LL Indicator is a trading tool designed to help traders identify key market points by automatically drawing Higher High (HH) and Lower Low (LL) lines across multiple timeframes. This indicator allows traders to easily spot significant levels on the chart, facilitating more accurate trading decisions. Key Features: Multi-Timeframe Analysis: The indicator supports various timeframes, including M30, H1, and H4. This enables traders t
FREE
GraphicShapes
Alexandr Lapin
Индикаторы
Graphic Shapes -используя историю,проецирует в текущий момент четыре вида графических фигур, позволяющих определить основные диапазоны движения цены в будущем,а так же даёт понимание основных разворотов рынка ,при этом давая точки входа по приоритету!В панели расположены три вида величины фигур выраженные таймфреймами. Позволяют проводить полный анализ рынка,не используя дополнительные инструменты! Индикатор является мощным инструментом прогноза движения цены на рынке форекс!
FREE
Xtrade Trend Detector
Dago Elkana Samuel Dadie
Индикаторы
Xtrade Trend Detector is an indicator capable of finding the best opportunities to take a position in any stock market. Indeed, it is a great tool for scalpers but also for Daytraders. You could therefore use it to identify areas to trade, it fits easily on a chart. I use it to detect trends on Big timeframes and take positions on Small timeframes. Don't hesitate to give me a feedback if you test it.
First Dawn MT5
Innovicient Limited
Индикаторы
The First Dawn indicator uses a unique mechanism to search and plot signals. This keeps searching for signals, making it a great indicator for scaping and identification of changes in direction, swing trading and trend trading. The    First Dawn     helps you get early signals. The backtest gives the true picture of how the indicator works with real/demo accounts. Although this is a tiny indicator it is packed with advantageous settings that will help you whether you desire to: Snap the Peaks a
Bid Price Timer Indicator
Md Amzad Hossain
Индикаторы
Bid Price Timer Indicator — Точность и умный контроль цены! Повышайте точность своей торговли с Bid Price Timer Indicator — мощным инструментом, созданным для трейдеров, которые ценят время, точность и ясность в каждом движении рынка. Ключевые особенности: Фиксированный таймер – Всегда отображается справа на графике (можно настроить X_Offset). Динамическое слежение за ценой – Таймер плавно движется вверх и вниз , следуя за Bid ценой в реальном времени. Автоматическое позицион
TMA Centered Bands Indicator
Irina Cherkashina
5 (1)
Индикаторы
The TMA Centered Bands Indicator for MT5 draws bands on the chart and shows the overall price trend. It displays three bands - the lower and upper boundaries of the channel and the median.   The bands are made up of moving averages, and each of them has an MA period. The name TMA comes from triangular moving averages, as the indicator draws triangular bands.   The price will fluctuate between these ranges whenever the trend changes direction, thus creating entry and exit points.   How to trade
FREE
Probability Range Bands
Florian Nuebling
Индикаторы
The indicator ‘Probability Range Bands’ gives a prediction of the amount, how much the asset is moving from its current price. The range bands give probabilities, that the candle close will not exceed this certain price level. It is also called the expected move for the current candle close.   This Indicator is based on statistical methods, probabilities and volatility. Asset price is assumed to follow a log-normal distribution. Therefore, log returns are used in this indicator to determine the
Multi Trend Fast Tracer MT5
Wei Guo
Индикаторы
This is an original, agile, and excellent trending system. Whether you are a beginner trading novice or a professional trader, this set of indicators can help you quickly and timely track the latest changes in market trends. It has the following characteristics: The method of use is extremely simple, plug and play, and the display of all trend analysis results is clear at a glance; There is no need to configure any functional parameters, the trend tracking indicator will automatically analyze th
MT5 Pivot Points High Low Extension
Yong Li
Индикаторы
Descriptions A point point is a technical analysis indicator, or calculations, used to determine the overall trend of market over different time frames. This indicator calculate the highest or lowest pivots among left x and right y bars and show the high/low level during that period.   From that, you could clearly see the top resistance & bottom support level and how market goes break out. Instructions pivotLeft - pivot left bar count pivotRight - pivot right bar count pivotHighColor - color
Candle Timer Countdown with Early Trend Detection
Deyna Kurniawan
Индикаторы
Candle Timer Countdown v2.5 is an advanced MQL5 indicator designed to enhance your trading precision. It provides a live countdown for each candle while simultaneously analyzing multiple timeframes to detect trend direction and potential early reversals. Key features include: Candle Countdown & Progress Bar: Monitor the exact time remaining for each candle with a clear progress visualization. Advanced Trend Detection: Analyze both fast and slow trends with configurable sensitivity and multi-time
FREE
Supply Demand Dashboard MT5
Jan Flodin
5 (2)
Индикаторы
Этот индикатор на панели инструментов зоны спроса и предложения с несколькими временными рамками и несколькими символами отправляет предупреждения, когда цена достигает зоны спроса / предложения. Также можно использовать его для предупреждения об обычных двойных вершинах / основаниях вместо зон. Его можно использовать на всех таймфреймах от M1 до MN.       Одновременно на панели управления может отображаться не более 9 таймфреймов.   Можно использовать фильтры RSI, дивергенции (MACD, RSI или Awe
BinaWin NoTouch
Juan Fernando Urrego Alvarez
Индикаторы
BinaWin NoTouch - это индикатор, который посылает сигнал тревоги, когда сделка находится в правильной позиции, чтобы дождаться пробоя бокового рынка. Он специально разработан для торговли по стратегии «без касания» платформы Binary.Com с синтетическими индексами N.10, N.25, N.50, N.75 и N.100. Аналогичным образом, торговля может быть осуществлена ​​с помощью обычной стратегии CALL и PUT любой платформы бинарных опционов. Требования к использованию индикатора: 1. Иметь учетную запись на Bina
FREE
Reversal regression indicator
Marrion Netondo Wabomba
Индикаторы
Multi Kernel Regression Indicator MT5 Professional Non-Repainting Trend Following System with 17 Advanced Kernel Functions Overview The Multi Kernel Regression indicator is a sophisticated technical analysis tool that applies advanced statistical kernel regression methods to price data, offering traders a powerful edge in identifying trends and potential reversal points. Unlike traditional moving averages, kernel regression provides adaptive smoothing that responds intelligently to market dynam
FIBO Trend PRO mt5
Evgenii Aksenov
4.5 (2)
Индикаторы
Индикатор позволяет мгновенно определять текущий тренд по цвету и уровням Фибоначчи. Панель HTF показывает текущую тенденцию более высоких периодов, помогая определить силу тренда. Торгуйте по тренду при смене цвета свечей или торгуйте против тренда когда цена пробивает крайние уровни индикатора FIBO Trend PRO Преимущества FIBO Trend PRO Индикатор никогда не перекрашивает и не меняет свои значения Очень простой в использовании и интуитивно понятный Применим к любым символам: FX-валюты, акции, к
Fractal Pattern Scanner MT5
Young Ho Seo
5 (1)
Индикаторы
Introduction to Fractal Pattern Scanner Fractal Indicator refers to the technical indicator that makes use of the fractal geometry found in the financial market. Fractal Pattern Scanner is the advanced Fractal Indicator that brings the latest trading technology after the extensive research and development work in the fractal geometry in the financial market. The most important feature in Fractal Pattern Scanner is the ability to measure the turning point probability as well as the trend probabil
BoS CHoCH Indicator
Usiola Oluwadamilol Olagundoye
Индикаторы
The Expert Advisor for this Indicator can be found here: https://www.mql5.com/en/market/product/115445 The Break of Structure (BoS) and Change of Character indicator is a powerful tool designed to identify key turning points in price movements on financial charts. By analyzing price action, this indicator highlights instances where the market shifts from a trend to a potential reversal or consolidation phase. Utilizing sophisticated algorithms, the indicator identifies breakouts where the stru
Moving Pivot Average Fibonacci MT5
Daifallah Alamri
Индикаторы
Moving pivot Average Fibonacci The  indicator compares the selected period with its counterpart from the previous period. The indicator determines the moving Fibonacci levels for the day or any time interval to assess the price movement range from the time average. The indicator helps predict the expected high or low for the day based on historical time data. The pivot line can be considered an average trend line and use it in a variety of trading strategies. If you have any question about the
Liquidity Map
Alex Amuyunzu Raymond
Индикаторы
Liquidity Map  Overview The Liquidity Map indicator is an advanced visualization tool based on ICT Smart Money Concepts . It automatically identifies daily Buy Zones , Sell Zones , and Liquidity Levels , showing where price is likely to reverse or continue based on institutional order flow. It calculates key levels from the daily session — such as the previous day’s high, low, and midpoint — then derives a premium (sell bias) and discount (buy bias) structure. When price trades into these mapped
Over Trend MT5
Mansour Babasafary
Индикаторы
Trend based indicator Identify trends with this indicator A simple-to-use trend indicator No complicated settings Attributes: Can be used in all symbols Can be used in all time frames Relatively high signals No complicated settings Specific to the trend Lifetime support Settings: Alarm Show Alert: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive an alarm in Metatrader Alarm Show Notification: By activating these settings, after receiving the signal, you will receive a
Signal Eskiya mt5
Vitalii Zakharuk
Индикаторы
Signal Eskiya кроме линий канала отражает сигналы на вход в виде стрелок. Торговые стратегии, использующие индикатор канала относятся к классическим методам технического анализа, просты в исполнении, поэтому доступны даже новичкам. Ценовые диапазоны одинаково хорошо работают на любых торговых активах и таймфреймах, могут использоваться как самостоятельно, так и с дополнительным подтверждением от осцилляторов и рыночных объемов.  Американские трейдеры говорят: «Trend is your friend», – что в пе
Trend And Corrections MT5
Alexander Nikolaev
Индикаторы
Индикатор помогает зайти в сделку по тренду, при этом, после некоторой коррекции. Он  находит сильные трендовые движения валютной пары на заданном количестве баров, а также находит уровни коррекции к этому тренду.  Если тренд достаточно сильный, а коррекция становится равной заданной в параметрах, то индикатор сигнализирует об этом. Можно устанавливать разные значения коррекции, лучше подходят значения 38, 50 и 62 (уровни Фибоначчи). Кроме этого, можно настраивать минимальную длину тренда, колич
WaveTheory Fully automatic calculation
Kaijun Wang
Индикаторы
Этот индикатор представляет собой индикатор автоматического волнового анализа, который идеально подходит для практической торговли! Случай... Примечание.   Я не привык использовать западные названия для классификации волн. Из-за влияния соглашения об именах Тан Лунь (Тан Чжун Шуо Дзен) я назвал основную волну   ручкой   , а вторичную полосу волн —   сегментом   Ат. в то же время сегмент имеет направление тренда. Именование   в основном является трендовым сегментом   (этот метод именования буде
Visual Trend Reversals
Oleksii Ferbei
Индикаторы
Visual Trend Reversals — профессиональный индикатор разворотов тренда для MetaTrader 5 Visual Trend Reversals — это современный и эффективный индикатор для MetaTrader 5, разработанный специально для своевременного выявления точек разворота тренда и анализа рыночной ситуации на любом инструменте: форекс, криптовалюта, акции, индексы и товарные рынки. Индикатор оптимизирован для повышения качества входа в сделку, минимизации ложных сигналов и максимальной наглядности для трейдеров любого уровня по
Harmony Signals Pro
Giuseppe Papa
Индикаторы
Elite Harmony Signals Pro Panoramica Elite Harmony Signals è un indicatore sofisticato di analisi tecnica che visualizza rettangoli dinamici che forniscono zone di trading chiare e segnali di conferma per decisioni migliorate. Caratteristiche Principali Zone Rettangolo Dinamiche Estensione in Tempo Reale : I rettangoli si estendono automaticamente all'azione corrente del prezzo Chiusura Intelligente : I rettangoli si chiudono solo quando appaiono segnali opposti Conferma Visiva : Zone di trading
Adaptive Reversal Star MT5
Stanislav Konin
Индикаторы
Adaptive Reversal Star   - это индикатор нового поколения с   продвинутым Адаптивным алгоритмом .Который дополнительно при формировании основных сигналов индикатора,отслеживает потенциальные разворотные точки и сравнивает значения текущей волатильности рынка.Обеспечивает точность сигналов,в режиме реального времени   без задержек и перерисовок .Adaptive Reversal Star не требует каких либо сложных настроек и дополнительных расчетов,просто установите его на нужный вам таймфрейм и выберите параметр
Rocket Trend
Andriy Sydoruk
Индикаторы
Индикатор Rocket Trend трендовый. Индикатор рисует вдоль графика двухцветные точки соединенные между собой линиями. Это трендовый индикатор, представляет из себя алгоритмический индикатор. Прост в работе и понимании при появлении синего кружка необходимо покупать, при появлении красного - продавать. Индикатор используется для скальпинга и пипсовки, не плохо себя зарекомендовал. Rocket Trend доступный для анализа направления тренда за конкретный отрезок времени. Идеально подходит для начинающих
С этим продуктом покупают
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Индикаторы
Professional Scalping Indicator for XAUUSD and Major Forex Pairs Orderflow Scalp Pro delivers institutional-grade trading intelligence through advanced volume analysis, dynamic VWAP calculations, and precision arrow signals. This complete trading system transforms complex market data into clear, actionable signals for consistent profitability on 3-4 minute timeframes. Three Powerful Components in One System Volume Profile HeatMap Transform your charts into institutional-grade order flow analysis
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Индикаторы
Real Trend Zigzag PRO   shows the real trend of a market, u nlike the default Zigzag indicator. It calculates the trend in real time and shows green lines for upwards trends, red lines for downward trends and blue lines for no trends.  Regarding the old slogan "the trend is your friend" it helps you to decide if should open a buy or sell position. The PRO version is a multi timeframe zigzag (MTF). Means, it shows the trend of the current timeframe as well as the trend of a higher or lower time.
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Индикаторы
ARIScalp is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
Micro gravity regression AIselfregulation system
Jingfeng Luo
Индикаторы
AI Adaptive Market Holographic System Indicator Based on Microstructure and Field Theory Abstract: This paper aims to explore the construction principles and implementation mechanism of a novel financial market analysis tool—the Micro gravity regression AIselfregulation system. This system fuses Market Microstructure theory, classical mechanics (elasticity and gravity models), information entropy theory, and adaptive AI algorithms. By aggregating Tick-level data in real-time, physically modeling
Quantum Breakout Indicator PRO MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (7)
Индикаторы
Представляем       Quantum Breakout PRO   , новаторский индикатор MQL5, который меняет ваш способ торговли в зонах прорыва! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Квантовый прорыв PRO       разработан, чтобы поднять ваше торговое путешествие к новым высотам с его инновационной и динамичной стратегией зоны прорыва. Quantum Breakout Indicator покажет вам сигнальные стрелки на зонах прорыва с 5 целевыми зонами прибыли и предложением стоп-лосса на основе поля
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Trend Forecaster использует уникальный авторский алгоритм для определения точек входа в сделку по пробойной стратегии. Индикатор определяет ценовые скопления и анализирует движение цены возле уровней и показывает сигнал, когда цена пробивает уровень. Индикатор Trend Forecaster подходит для любых финансовых активов: валюты (Форекс), металлы, акции, индексы, криптовалюты. Также индикатор можно настроить для работы на любых тайм-фреймах, однако в качестве рабочего тайм-фрейма все же реком
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Индикаторы
Индикатор Berma Bands (BBs) является ценным инструментом для трейдеров, стремящихся определить и извлечь выгоду из рыночных тенденций. Анализируя взаимосвязь между ценой и BBs, трейдеры могут определить, находится ли рынок в фазе тренда или диапазона. Посетите [ Блог Berma Home ], чтобы узнать больше. Berma Bands состоят из трех отдельных линий: Upper Berma Band, Middle Berma Band и Lower Berma Band. Эти линии наносятся вокруг цены, создавая визуальное представление движения цены относительно об
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Индикаторы
AriX Indicator for MT5 A powerful trend-following and signal-evaluation tool AriX is a custom MT5 indicator that combines Moving Averages and ATR-based risk/reward logic to generate clear buy/sell signals. It visualizes dynamic SL/TP levels, evaluates past trade outcomes, and displays win/loss statistics in a clean on-chart panel. Key features include: Buy/Sell signals based on MA crossovers ATR-based SL/TP1/TP2/TP3 levels with visual lines and labels Signal outcome tracking with real-time stat
TPSpro RFI Levels MT5
Roman Podpora
4.53 (19)
Индикаторы
ИНСТРУКЦИЯ RUS   -    INSTRUCTIONS  ENG    -   VERSION MT4    Основные функции: Отображения активных зон продавцов и покупателей! Индикатор отображает все правильные первые импульсные уровни/зоны для покупок и продаж. При активации этих уровней/зон, где начинается поиск точек входа, уровни изменяют цвет и заливаются определенными цветами. Также появляются стрелки для более интуитивного восприятия ситуации. LOGIC AI - Отображения зон (кружки) поиска точек входа при активации шаблона   Для улучшен
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Индикаторы
MonsterDash Harmonics - индикатор гармонических моделей (harmonic patterns). Он распознает все основные модели. MonsterDash - панель, отображающая все обнаруженные модели для всех символов и практически всех таймфреймов с возможностью их сортировки и прокрутки . Пользователи могут добавлять собственные пользовательские модели . MonsterDash может открывать и обновлять графики с найденной моделью. Настройки Настройки индикатора по умолчанию достаточно эффективны большую часть времени. Вы можете н
MR Reversal Patterns 5
Sergey Khramchenkov
5 (2)
Индикаторы
В торговой системе "Masters of Risk" один из основных концептов связан с местами, где рынки меняют направление. По сути, это смена приоритета и нарушение структуры тренда на экстремумах рынка, где предположительно находятся или находились бы стоп-лоссы "умных" участников, которые стоят за границами накоплений объема. По этой причине называем их "Разворотные фигуры" - места с большим весом для начала нового и сильного тренда. Некоторые из важных преимуществ индикатора заключаются в следующем: Чер
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Индикаторы
Step into the world of Forex trading with confidence, clarity, and precision using Gold Indicator a next-generation tool engineered to take your trading performance to the next level. Whether you’re a seasoned professional or just beginning your journey in the currency markets, Gold Indicator equips you with powerful insights and help you trade smarter, not harder. Built on the proven synergy of three advanced indicators, Gold Indicator focuses exclusively on medium and long-term trends elimina
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв