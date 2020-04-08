Título



SlamBam Signal - Filtro de tendencia y régimen de mercado sin repintado (MT5)



Eslogan



Señales que te dicen cuándo operar - y cuándo no.



Descripción breve



Un filtro profesional de tendencia y régimen de mercado sin repintado para MetaTrader 5, diseñado para proporcionar señales estables, alertas limpias y un contexto de mercado determinista para operadores manuales y EAs.





Descripción completa



SlamBam Signal es un indicador de tendencia y régimen de mercado de calidad comercial para MetaTrader 5.





Está diseñado para ayudar a los operadores y sistemas automatizados a identificar cuando las condiciones del mercado son favorables - y cuando no lo son - utilizando sólo la lógica de barras cerradas para garantizar un comportamiento no repintado y señales estables y fiables.





SlamBam Signal no es una estrategia de negociación y no coloca ni gestiona operaciones.

En su lugar, proporciona un contexto de mercado de alta calidad que los operadores pueden utilizar para guiar sus propias decisiones.





El indicador prioriza la claridad, el determinismo y la seguridad sobre la frecuencia de las señales.

Características principales

- Sin repintado por diseño

- Sólo lógica de barras cerradas

- Las señales nunca cambian después del cierre de la barra

- Comportamiento de no repintado aplicado por diseño





- Señales de Tendencia y Régimen de Mercado

- Identifica condiciones de negociación favorables frente a desfavorables

- Ayuda a evitar regímenes de baja calidad como rangos o transiciones inestables

- Diseñado para reducir el exceso de operaciones y las entradas falsas





- Sistema de alerta estable

- Sin alertas en caso de enganche, recarga o cambio de marco temporal

- Sin spam de alertas históricas

- Las alertas sólo se activan cuando se producen cambios de estado válidos

- Compatible con notificaciones emergentes y push





- Gestión del ciclo de vida de nivel comercial

- Comportamiento seguro durante la conexión/desconexión del indicador

- Comportamiento seguro durante las recargas de gráficos y los cambios de marco temporal

- Sin parpadeo, sin rotación de objetos, sin inestabilidad del panel





- Información visual clara

- Flechas limpias y panel de estado en el gráfico

- Imágenes de depuración desactivadas por defecto

- Adecuado tanto para el trading discrecional como para el consumo de EA





Diseñado para





- Operadores manuales que buscan un filtro fiable de tendencia y régimen de mercado

- Operadores que deseen utilizar señales estables y sin repintado como parte de sus propias reglas de entrada

- Desarrolladores de EA que necesiten una capa de permisos determinista

- Operadores que valoran más perder malas operaciones que perseguir operaciones marginales





Por qué este indicador se centra en el contexto del mercado





Muchos operadores buscan inicialmente indicadores que generen flechas de compra y venta frecuentes.





Sin embargo, los operadores experimentados y rentables a menudo descubren que evitar las operaciones durante las condiciones desfavorables del mercado tiene un mayor impacto en el rendimiento que añadir más señales de entrada.





SlamBam Signal está diseñado intencionadamente para responder a una pregunta más importante :





"¿Es el entorno actual del mercado adecuado para operar en absoluto? "





Al centrarse en la calidad de la tendencia y el régimen de mercado, SlamBam Signal ayuda a los usuarios a:

- Evitar condiciones inestables o de baja calidad

- Reducir las operaciones emocionales e impulsivas

- Pasar por alto las operaciones deficientes en lugar de asumir riesgos innecesarios





Uso de la señal de SlamBam para la entrada de operaciones





La Señal de SlamBam está diseñada principalmente como un filtro de tendencias y regímenes de mercado.





Dicho esto, algunos operadores pueden optar por interpretar sus señales visuales no repintadas como oportunidades de entrada, siempre y cuando apliquen sus propias reglas de confirmación, gestión de riesgos y lógica comercial.





En este contexto, la Señal SlamBam no determina :

- El tamaño de la posición

- Los niveles de Stop Loss o Take Profit

- Duración de la operación

- Exposición al riesgo





Sólo proporciona contexto de mercado.





Qué es este indicador





- Filtro de tendencia y régimen de mercado

- Calificador de las condiciones del mercado

- Ayuda a la decisión visual y basada en alertas

- Compatible con EA (a través de iCustom)





Qué NO es este indicador





- Una estrategia de negociación completa

- Un sistema de ejecución o gestión de operaciones

- Un servicio de señales que promete rentabilidad

- Un sustituto de la gestión adecuada del riesgo





Alertas y notificaciones





- Alertas emergentes y push configurables

- Las alertas se activan sólo cuando se produce una nueva señal válida

- Sin alertas duplicadas

- Sin alertas en barras históricas





Nota del Probador de Estrategias





La señal de SlamBam utiliza la lógica de barra cerrada y está pensada sólo para la confirmación visual en el Probador de Estrategias.

No genera operaciones ni métricas de rendimiento.





Entradas y Configuración





- Los ajustes por defecto están optimizados para la estabilidad y la seguridad

- Visualizaciones de diagnóstico opcionales disponibles

- Diseñado para comportarse de forma consistente a través de símbolos y marcos temporales





Se incluye un detallado Manual de Usuario que cubre

- Entradas y parámetros

- Interpretación del panel

- Configuración de alertas y resolución de problemas

- Garantías de no repintado y advertencias

- Qué es y qué no es el indicador





Descargo de responsabilidad





Este producto es sólo un indicador y no constituye asesoramiento comercial.

Operar con instrumentos financieros implica riesgos.

El comportamiento pasado del mercado no garantiza resultados futuros.

No se promete ni se implica ningún rendimiento, rentabilidad o resultado.





Plataforma





- MetaTrader 5 (MT5)





Nota sobre la versión MT4





Existe una versión MT4 disponible como producto independiente.



