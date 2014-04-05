Titel



SlamBam Signal - Nicht nachzeichnender Trend- & Marktregimefilter (MT5)



Tagline



Signale, die Ihnen sagen, wann Sie handeln sollten - und wann nicht.



Kurzbeschreibung



Ein professioneller, nicht nachzeichnender Trend- und Marktregime-Filter für MetaTrader 5, der stabile Signale, saubere Warnungen und einen deterministischen Marktkontext für manuelle Trader und EAs liefert.





Vollständige Beschreibung



SlamBam Signal ist ein kommerzieller Trend- und Marktregime-Indikator für MetaTrader 5.





Er wurde entwickelt, um Händlern und automatisierten Systemen dabei zu helfen, zu erkennen, wann die Marktbedingungen günstig sind - und wann nicht. Dabei wird ausschließlich die Logik des geschlossenen Balkens verwendet, um ein nicht wiederholendes Verhalten und stabile, vertrauenswürdige Signale zu gewährleisten.





SlamBam Signal ist keine Handelsstrategie und platziert oder verwaltet keine Trades.

Stattdessen bietet es einen qualitativ hochwertigen Marktkontext, den Händler nutzen können, um ihre eigenen Entscheidungen zu treffen.





Der Indikator gibt Klarheit, Determinismus und Sicherheit den Vorrang vor der Signalfrequenz.

Hauptmerkmale

- Von vornherein nicht neu gestrichen

- Nur Closed-Bar-Logik

- Signale ändern sich nie nach dem Schließen des Balkens

- Designbedingtes Nicht-Wiederholungs-Verhalten





- Trend- und Marktregime-Signale

- Identifiziert günstige und ungünstige Handelsbedingungen

- Hilft bei der Vermeidung von minderwertigen Regimen wie Spannen oder instabilen Übergängen

- Reduziert Overtrading und Fehleinstiege





- Stabiles Alarmsystem

- Keine Alarme bei Anhängen, Neuladen oder Zeitrahmenwechsel

- Kein historischer Alarm-Spam

- Alarme werden nur bei gültigen Statusänderungen ausgelöst

- Popup- und Push-Benachrichtigungen werden unterstützt





- Kommerzielle Handhabung des Lebenszyklus

- Sicheres Verhalten beim Anhängen/Entfernen von Indikatoren

- Sicheres Verhalten beim Neuladen des Charts und beim Wechsel des Zeitrahmens

- Kein Flackern, keine Objektverschiebung, keine Panel-Instabilität





- Klares visuelles Feedback

- Saubere Pfeile und Statusanzeige im Chart

- Debug-Visuals standardmäßig deaktiviert

- Geeignet sowohl für diskretionären Handel als auch für EA-Konsum





Entwickelt für





- Manuelle Trader, die einen zuverlässigen Trend- und Marktregimefilter suchen

- Händler, die stabile, sich nicht wiederholende Signale als Teil ihrer eigenen Einstiegsregeln verwenden möchten

- EA-Entwickler, die eine deterministische Erlaubnisschicht benötigen

- Händler, die das Auslassen schlechter Trades der Jagd nach marginalen Trades vorziehen





Warum sich dieser Indikator auf den Marktkontext konzentriert





Viele Händler suchen zunächst nach Indikatoren, die häufig Kauf- und Verkaufspfeile erzeugen.





Erfahrene und beständig profitable Trader stellen jedoch oft fest, dass das Vermeiden von Trades während ungünstiger Marktbedingungen einen größeren Einfluss auf die Performance hat als das Hinzufügen weiterer Einstiegssignale.





SlamBam Signal wurde absichtlich entwickelt, um eine wichtigere Frage zu beantworten :





"Ist das aktuelle Marktumfeld überhaupt für den Handel geeignet? "





Durch die Konzentration auf Trendqualität und Marktregime hilft SlamBam Signal den Nutzern :

- minderwertige oder instabile Bedingungen zu vermeiden

- Emotionales und impulsives Handeln zu reduzieren

- schlechte Trades zu verpassen, anstatt unnötige Risiken einzugehen





Verwendung von SlamBam Signal für Handelseinträge





SlamBam Signal ist in erster Linie als Trend- und Marktregimefilter konzipiert.





Dennoch können einige Händler die visuellen Signale, die sich nicht wiederholen, als Einstiegsmöglichkeiten interpretieren, sofern sie ihre eigenen Bestätigungsregeln, ihr Risikomanagement und ihre Handelslogik anwenden.





In diesem Zusammenhang bestimmt SlamBam Signal nicht :

- Größe der Position

- Stop-Loss- oder Take-Profit-Niveaus

- Dauer des Handels

- Risikoexposition





Es liefert nur den Marktkontext.





Was dieser Indikator ist





- Trend- und Marktregimefilter

- Qualifizierung der Marktbedingungen

- Visuelle und alarmgesteuerte Entscheidungshilfe

- EA-freundlich (über iCustom)





Was dieser Indikator NICHT ist





- Eine vollständige Handelsstrategie

- Ein Handelsausführungs- oder Verwaltungssystem

- Ein Signaldienst, der Profitabilität verspricht

- Ein Ersatz für ein angemessenes Risikomanagement





Warnungen und Benachrichtigungen





- Konfigurierbare Popup- und Push-Benachrichtigungen

- Alarme werden nur ausgelöst, wenn ein neues gültiges Signal auftritt

- Keine doppelten Alarme

- Keine Alarme auf historischen Balken





Strategie-Tester Hinweis





SlamBam Signal verwendet eine Closed-Bar-Logik und ist nur für die visuelle Bestätigung im Strategy Tester gedacht.

Es generiert keine Trades oder Leistungsmetriken.





Eingaben & Konfiguration





- Die Standardeinstellungen sind für Stabilität und Sicherheit optimiert

- Optionale diagnostische Visualisierungen verfügbar

- Entwickelt, um sich über Symbole und Zeitrahmen hinweg konsistent zu verhalten





Ein detailliertes Benutzerhandbuch wird mitgeliefert, das folgende Punkte abdeckt :

- Eingaben und Parameter

- Interpretation des Panels

- Einrichtung von Alarmen und Fehlersuche

- Garantien und Vorbehalte zur Nicht-Wiederholung

- Was der Indikator ist - und was er nicht ist





Haftungsausschluss





Dieses Produkt ist nur ein Indikator und stellt keine Handelsberatung dar.

Der Handel mit Finanzinstrumenten ist mit Risiken verbunden.

Das Marktverhalten der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.

Es wird keine Leistung, Rentabilität oder ein Ergebnis versprochen oder impliziert.





Plattform





- MetaTrader 5 (MT5)





MT4-Version Hinweis





Eine MT4-Version ist als separates Produkt erhältlich.



