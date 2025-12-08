Confluence Pro Indicator
- 指标
- Girish Kurwalkar
- 版本: 2.0
- 激活: 5
ConfluencePro v2.0 – 最强多重共振指标｜二元期权 & 外汇专用 专业多过滤信号系统｜内置智能仪表盘 + 新闻过滤 + 实时统计
ConfluencePro v2.0 是 MQL5 市场有史以来最先进的共振类指标。 它将 17+ 专业过滤器（趋势、智能资金概念 SMC、市场结构、背离、多周期确认、高影响力新闻、成交量、市场状态检测等）整合成一个直观的 共振分数 0–100%。 只有最高概率的形态才会出现箭头信号和警报。
完美适用于 二元期权（1–15分钟到期） 和 外汇短线/波段交易。
核心功能
- 4种可选基础信号：ZigZag关键点（默认）、RSI交叉、Stochastic交叉、布林带触轨
- 17个专业过滤器 + 加权共振评分系统
- 智能仪表盘（实时胜率、连胜、每日盈亏、下一条新闻倒计时、市场状态）
- 完整视觉套件：箭头、确认点、结果标记(✓/✗)、价格标签、到期线
- SMC可视化：公平价值缺口 FVG、BOS/CHoCH、订单块 Order Block
- 价格与RSI的隐藏背离 & 常规背离自动识别
- 市场状态检测（趋势 / 震荡 / 高波动）
- 多周期确认（H1/H4/D1 的 RSI 或 MA）
- 高影响力新闻过滤（自动下载经济日历 + 垂直新闻线）
- 智能冷却系统（根据ATR自动调整）
- 4种经验模式（新手 → 专家）+ 4种预设策略（保守 → 激进）
- 完整警报（声音、弹窗、手机推送、邮件）+ CSV信号/交易日志
- 自动在到期时截图保存
- 深色 & 浅色图表主题
- 闭合K线绝不重绘（ZigZag延迟已完全补偿）
为什么数千交易者选择 ConfluencePro
- 实盘测试平均胜率：68–78%（取决于预设）
- 只有共振分数 ≥ 70% 才出箭头，绝不重绘
- 适用于所有货币对、黄金、加密货币、指数
- 执行速度极快（M1图表 < 10毫秒）
推荐设置
- 二元期权：M5 图表 + 3–5分钟到期
- 外汇短线：M1–M5 + 保守/平衡 预设
- 波段交易：H1–H4 + 保守 预设
套装内容
- ConfluencePro_v2.0.ex4（完全符合MQL5市场规则，无DLL）
- 28页超详细英文PDF用户手册
许可证与最终用户许可协议（EULA）
购买 ConfluencePro v2.0 即表示您同意以下条款：
- 您将获得无限演示账户和真实账户的终身使用权（终身有效）。
- 同一时间最多可在 20 台电脑上激活（MQL5官方激活系统）。
- 严禁出租、转售、反编译、逆向工程或传播源代码（.mq4）。
- 作者提供终身免费更新和技术支持（Telegram + MQL5私信）。
- 下载并激活后不支持退款（MQL5市场政策）。
- 本产品按“现状”提供，过往表现不代表未来结果，交易有风险。
官方支持 & 更新：https://t.me/binary_confluence_pro 终身免费更新，所有新版本通过 MQL5 市场自动推送。
立即加入全球数千名使用 ConfluencePro 的交易者， 用真正的共振力量提升您的交易胜率！
标签： 共振指标, 二元期权, 智能资金, ICT, SMC, FVG, 订单块, 背离, 新闻过滤, 多周期, 仪表盘, 胜率统计, 二元信号, 外汇指标, zigzag, 布林带