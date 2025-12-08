Confluence Pro Indicator

ConfluencePro v2.0 – 最强多重共振指标｜二元期权 & 外汇专用 专业多过滤信号系统｜内置智能仪表盘 + 新闻过滤 + 实时统计

ConfluencePro v2.0 是 MQL5 市场有史以来最先进的共振类指标。 它将 17+ 专业过滤器（趋势、智能资金概念 SMC、市场结构、背离、多周期确认、高影响力新闻、成交量、市场状态检测等）整合成一个直观的 共振分数 0–100%。 只有最高概率的形态才会出现箭头信号和警报。

完美适用于 二元期权（1–15分钟到期）外汇短线/波段交易

核心功能

  • 4种可选基础信号：ZigZag关键点（默认）、RSI交叉、Stochastic交叉、布林带触轨
  • 17个专业过滤器 + 加权共振评分系统
  • 智能仪表盘（实时胜率、连胜、每日盈亏、下一条新闻倒计时、市场状态）
  • 完整视觉套件：箭头、确认点、结果标记(✓/✗)、价格标签、到期线
  • SMC可视化：公平价值缺口 FVG、BOS/CHoCH、订单块 Order Block
  • 价格与RSI的隐藏背离 & 常规背离自动识别
  • 市场状态检测（趋势 / 震荡 / 高波动）
  • 多周期确认（H1/H4/D1 的 RSI 或 MA）
  • 高影响力新闻过滤（自动下载经济日历 + 垂直新闻线）
  • 智能冷却系统（根据ATR自动调整）
  • 4种经验模式（新手 → 专家）+ 4种预设策略（保守 → 激进）
  • 完整警报（声音、弹窗、手机推送、邮件）+ CSV信号/交易日志
  • 自动在到期时截图保存
  • 深色 & 浅色图表主题
  • 闭合K线绝不重绘（ZigZag延迟已完全补偿）

为什么数千交易者选择 ConfluencePro

  • 实盘测试平均胜率：68–78%（取决于预设）
  • 只有共振分数 ≥ 70% 才出箭头，绝不重绘
  • 适用于所有货币对、黄金、加密货币、指数
  • 执行速度极快（M1图表 < 10毫秒）

推荐设置

  • 二元期权：M5 图表 + 3–5分钟到期
  • 外汇短线：M1–M5 + 保守/平衡 预设
  • 波段交易：H1–H4 + 保守 预设

套装内容

  • ConfluencePro_v2.0.ex4（完全符合MQL5市场规则，无DLL）
  • 28页超详细英文PDF用户手册

许可证与最终用户许可协议（EULA）

购买 ConfluencePro v2.0 即表示您同意以下条款：

  1. 您将获得无限演示账户和真实账户的终身使用权（终身有效）。
  2. 同一时间最多可在 20 台电脑上激活（MQL5官方激活系统）。
  3. 严禁出租、转售、反编译、逆向工程或传播源代码（.mq4）。
  4. 作者提供终身免费更新和技术支持（Telegram + MQL5私信）。
  5. 下载并激活后不支持退款（MQL5市场政策）。
  6. 本产品按“现状”提供，过往表现不代表未来结果，交易有风险。

官方支持 & 更新：https://t.me/binary_confluence_pro 终身免费更新，所有新版本通过 MQL5 市场自动推送。

立即加入全球数千名使用 ConfluencePro 的交易者， 用真正的共振力量提升您的交易胜率！

标签： 共振指标, 二元期权, 智能资金, ICT, SMC, FVG, 订单块, 背离, 新闻过滤, 多周期, 仪表盘, 胜率统计, 二元信号, 外汇指标, zigzag, 布林带


Your good friend
Sergei Semenov
指标
Your Good Friends — this is not just an indicator, but your reliable trading assistant, designed for traders who value simplicity, clarity, and stability. It combines the best classic methods of technical analysis — support and resistance levels, reversal signals, visual cues — and presents them in the clearest, most user-friendly format possible. Suitable for both beginners and experienced traders — especially those who want to eliminate chaos, reduce stress, and trade based on clear signals.
Quantum Entry PRO
Aleksandr Makarov
指标
Special offer! https://www.mql5.com/ru/users/bossik2810 Quantum Entry is a powerful price action trading system built on one of the most popular and widely known strategies among traders: the Breakout Strategy! This indicator produces crystal clear buy and sell signals based on breakouts of key support and resistance zones. Unlike typical breakout indicators, it uses advanced calculations to accurately confirm the breakout! When a breakout occurs, you receive instant alerts. No lag and no repai
Gold Titan King Scalper
Dodong Christian Arnon
指标
Indicator Description GOLD TITAN KING SIGNAL INDICATOR High-Precision Gold Scalping Buy/Sell Signals – Manual Trading Assistant Overview The Gold Titan King Signal Indicator is a manual trading assistant tool designed for high-frequency scalping on Gold (XAUUSD) and other major pairs. It generates clear BUY/SELL signals with precise entry levels, along with adjustable Stop Loss and Take Profit levels displayed directly on the chart. ️ This tool is NOT an EA. It does not execute trades
Trading Levels Indicator
Vitalyi Belyh
指标
交易水平指标是一个交易系统，旨在确定入场点、持有仓位和趋势方向。 包括在一个复合体中工作的多种机制、趋势方向的波浪分析、构建信号时的水平分析、显示可能的 TP 和 SL 目标。 指标能力 信号箭头出现在当前蜡烛上并且不会重新着色。 使用特殊算法来搜索价格反弹的水平。 根据趋势进行工作。 该系统具有通用性，可适用于各种交易工具。 箭头警报有多种类型。 信号箭头的输入参数在自动模式下配置和运行。 根据时间范围更改“趋势波周期”参数 “目标水平 SL TP”参数是针对主要货币对定义的；用于其他交易工具时，可以增加 10 或更多。 指标如何工作 判断趋势，该指标有一条波浪线；如果它高于价格，则趋势看跌；如果低于价格，则趋势看涨。 红色信号箭头用于购买，黄色信号箭头用于销售。 水平虚线是构建信号的电平；构建该线时，信号处于活动状态。 目标水平 SL 和 TP 的存在是为了方便技术分析和选择趋势参数。
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
指标
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
BinaryUniversal
Andrey Spiridonov
指标
BinaryUniversal is a signal indicator for binary options and Forex. In its work, the indicator uses a complex algorithm for generating signals. Before forming a signal, the indicator analyzes volatility, candlestick patterns, important support and resistance levels. The indicator has the ability to adjust the accuracy of the signals, which makes it possible to apply this indicator for both aggressive and conservative trading. The indicator is set in the usual way, it works on any time period and
BinaryScalping
Andrey Spiridonov
指标
BinaryScalping is a professional indicator for trading binary options and scalping. The algorithm of the indicator is based on the calculation of pivot points for each time period separately, the location of the price of the trading instrument relative to the pivot points is analyzed and the probability of a trading operation is calculated. The indicator has a built-in filter of trading signals based on the global trend. The indicator is installed in the usual way and works with any trading inst
NostradamusMT4
Andrey Spiridonov
1 (1)
指标
NostradamusMT4 is a powerful indicator from the set of professional trader. The indicator is based on Andrei Spiridonov's original price calculation method (ESTIMATED PRICE) for the current candle price. Advantages The indicator does not redraw. It works on any timeframes. Works with any trading instruments. Perfectly suitable for scalping and trading binary options. Parameters Color - color of the ESTIMATED PRICE FUTURE line. How to work with the indicator The indicator forms the ESTIMATED P
Trend Strength Pro
Andri Maulana
指标
Discover the Power of Trend Strength Pro Unlock a new level of clarity in your trading with Trend Strength Pro , the ultimate tool for visualizing market momentum. Stop guessing and start seeing the true strength of a trend with a single glance. Our elegant and intuitive indicator helps you make smarter, more confident trading decisions. Key Advantages & Features Instantly See Trend Strength : Our color-coded histogram tells you whether the trend is getting stronger or weaker. Green means moment
FREE
RVI Arrows
Anton Iudakov
指标
The indicator displays signals on the chart of the classic RVI indicator with an alert. The indicator signals after confirmation of the strategy at the opening of a new bar. I recommend watching my advisor -   Night Zen EA In the settings, you can select the following strategies: The main line crosses the signal line The main line crosses the zero level In the settings, you can change the period of the classic RVI indicator. I also recommend to look at my other developments in the market: ht
FREE
Manuscript mt4
Artur Razhabov
指标
Manuscript is a time-tested indicator, many tests have been conducted in its use, I will tell all buyers my recommendations on using forex, cryptocurrency or binary options This indicator gives a signal exactly at the close of the candle of the selected period The arrow does not disappear after the signal, you can set up email notifications I recommend using it on the period H1,H4,daily If you are aware of its work, you will be able to trade in a plus In the future I will give you my recomm
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
指标
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
GeoWprPro
Georgij Komarov
指标
WPR by Profile, or WPR for Professionals Geo_WprPro is one of the well-known currency profile indicators. It simultaneously displays two WPR indicators with different parameters in the matrix form on all timeframes of multiple currency pairs forming the currency profile . As follows from the description, " WPR is a leading indicator that often goes ahead of the price chart. The oscillator frequently reaches extreme values before the price reversal as if anticipating that event: it almost always
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
指标
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
Possibility 75
Leonid Basis
指标
Next level of trend trading here. Possibility 75%, the indicator analyzes the current market to determine short (small dot), middle (circle with a dot inside) and long (cross with a circle and a dot inside) trends.  Wingdings characters of  Aqua color represents the beginning of the UP trend. Wingdings characters of  Orange color represents the beginning of the DOWN trend. Possibility 75% Indicator will improve your trading in the world of forex, commodities, cryptocurrencies and indices.
Forex Signal generator
Babatunde Adeniyi
指标
Forex Signal Generator is a cutting edge technology for Trend Trading, and filtering all inbuilt in one tool. The Signal Generator  analysis the market like a Pro  by using its smart algorithms to detect  the trend, filter out market noise  and display on  your chart with the : ENTRY, STOPLOSS AND TARGET PROFIT Advantages You Get     Access to the proven reliable trend indicator based     Easy and  effective trend detection.     Gives you the ability to filter  out  'NOISE' from the market  
Auto Fibo Pro m
DMITRII GRIDASOV
指标
“Auto FIBO Pro” Crypto_Forex 指标 - 是交易中的绝佳辅助工具！ - 指标自动计算并放置在图表斐波那契水平和局部趋势线（红色）上。 - 斐波那契水平指示价格可能反转的关键区域。 - 最重要的水平是 23.6%、38.2%、50% 和 61.8%。 - 您可以将其用于反转剥头皮或区域网格交易。 - 还有很多机会可以使用 Auto FIBO Pro 指标来改进您当前的系统。 - 它具有信息价差掉期显示 - 它显示所连接的外汇对的当前价差和掉期。 - 显示屏还显示账户余额、净值和保证金。 - 可以将信息价差掉期显示定位在图表的任何角落： 0 - 左上角，1 - 右上角，2 - 左下角，3 - 右下角。 点击这里查看高质量的交易机器人和指标！ 这是仅在此 MQL5 网站上提供的原创产品。
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
指标
Free informative Indicator-helper. It'll be usefull for traders who trade many symbols or using grid systems (Averaging or Martingale). Indicator counts drawdown as percent and currency separate. It has a number of settings: Count deposite drawdown according equity value and send e-mail or notifications to user if DD more than set; Sending e-mail when max open orders reached; Shows price and remaining pips amount before MarginCall on current chart and Account generally; Display summary trade lot
FREE
GTAS FibTdi
Riviera Systems
指标
GTAS FidTdi is a trend indicator using combination of volatility and potential retracement levels. This indicator was created by Bernard Prats Desclaux, proprietary trader and ex-hedge fund manager, founder of E-Winvest. Description The indicator is represented as a red or green envelope above or under prices. How to use Trend detecting When the envelope is green, the trend is bullish. When it is red, the trend is bearish. Trading Once a trade is opened, GTAS FibTdi shows retracement zones wh
FREE
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
指标
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Energy Signal
Pavlo Stoliar
指标
a tool for working with binary options well identifies the trend and possible market reversals can be used for forex scalping it works very well on binary options if used with oblique levels or wave analysis, it will be a good assistant in determining the entry point recommended expiration time from 1-15 depending on the selected timeframe the next update will add the ability to customize the tool.
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
指标
采用专业和量化方法进行均值回归交易的独特指标。它利用了价格以可预测和可衡量的方式转移并返回均值这一事实，这允许明确的进入和退出规则大大优于非量化交易策略。 [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] 清晰的交易信号 非常容易交易 可定制的颜色和尺寸 实现性能统计 优于大多数交易策略 显示合适的止损和止盈水平 它实现了电子邮件/声音/视觉警报 这个怎么运作 该指标从更高的时间范围测量完全可定制的移动平均线的标准偏差，并使用趋势跟踪方法精确地找到交易。交易是通过深入当前图表的价格行为发现的，并在价格返回到平均价格区间时关闭，根据您选择的更高时间范围计算。由于其编码方式，该指标将远离高波动性和强劲趋势市场，并且仅在可预测的情况下进行交易，在可接受的波动性与方向性比率范围内，回归均值是可行的。 指标剖析 绿线是更高时间范围内的移动平均线（也就是平均值） 虚线区域是移动平均线周围的典型价格区间 蓝线是看涨交易的突破价格 红线是看跌交易的突破价格 交易是针对均值进行的，并在典型的价格
Trends Finder
Oleksii Ferbei
指标
"Trend Finder" is a trend trading strategy that combines market noise filtration and all necessary functions in one tool! The system automatically displays entry and exit points using arrows. Only one parameter is sufficient for configuration. It offers simple, intuitively understandable, and effective trend detection. The intelligent algorithm of the "Trend Finder" indicator identifies potential market reversal points. Often, a good trend can be visually observed on the price chart. However, a
Smart Reversal Signal
Evgeny Belyaev
3 (2)
指标
Smart Reversal Signal  is a professional indicator for the MetaTrader 4 platform; it has been developed by a group of professional traders. This indicator is designed for Forex and binary options trading. By purchasing this indicator, you will receive: Excellent indicator signals. Free product support. Regular updates. Various notification options: alert, push, emails. You can use it on any financial instrument (Forex, CFD, options) and timeframe. Indicator Parameters Perod - indicator calculat
The Serpent Rider Binary Options
Ellan Dirgantara Tholkhah
指标
Embark on the pinnacle of Binary Options evolution. Our indicator isn't just adaptive—it's relentless. Picture a ninja riding a serpent, shadowing its every move; that's how this tool trails the market trend, unwavering till the end. Built upon the foundational prowess of the Ichimoku indicator and honed with an array of fine-tuned oscillators, it epitomizes accuracy and precision. Dive deep without getting lost in the Ichimoku's intricacies—our indicator simplifies the process for you. Perhaps
Trendlines Chart Patterns Indicator
Shiffolika Kapila
5 (1)
指标
Trendlines Chart Patterns Indicator (MT4) Automated Chart Patterns & Breakout Signals for MT4: Trade with Precision! The "Trendlines Chart Patterns Indicator" is an advanced trading tool for MetaTrader 4 (MT4) , meticulously designed to identify high-probability buy and sell signals based on dynamically forming, robust trend lines and popular chart patterns . This powerful forex indicator automates the complex process of identifying patterns like triangles, flags, ranges, ascending/descending tr
King of Forex Trend Cloud
Elias Mtwenge
指标
The King of Forex Trend Cloud Indicator is a trend following indicator based on moving averages. The Indicator is meant to Capture both the beginning and the end of a trend. This indicator can be used to predict both short and long terms market trends.  The king of Forex Trend Cloud if paired together with the King of Forex Trend Indicator can give a broad picture in market analysis and forecasts. I have attached images for both the  The king of Forex Trend Cloud on its own and  The king of Fore
Owl smart levels
Sergey Ermolov
4.24 (37)
指标
MT5版本  |  FAQ Owl Smart Levels Indicator   是一個完整的交易系統，包含   Bill Williams   的高級分形、構建正確的市場波浪結構的 Valable ZigZag 以及標記準確入場水平的斐波那契水平等流行的市場分析工具 進入市場和地方獲利。 策略的详细说明 指示灯使用说明 顾问-贸易猫头鹰助手助理 私人用户聊天 ->购买后写信给我，我会将您添加到私人聊天中，您可以在那里下载所有奖金 力量在於簡單！ Owl Smart Levels   交易系統非常易於使用，因此適合專業人士和剛開始研究市場並為自己選擇交易策略的人。 策略和指標中沒有隱藏的秘密公式和計算方法，所有策略指標都是公開的。 Owl Smart Levels 允許您快速查看進入交易的信號，突出顯示下訂單的水平並向您發送有關已出現信號的通知。 優點很明顯： 清楚地顯示主要和更高時間框架的趨勢方向。 指示儀器信號的出現。 標記開單、止損設置和固定利潤的水平。 沒有多餘的，只有必要的結構！ ZigZag   表示全球趨勢的方向，因此也表示貿易方向。 市場反轉點的短線清楚地表明在什
Th3Eng PipFinite signals
Ahmed Farag
5 (3)
指标
The Th3Eng PipFinite indicator is based on a very excellent analysis of the right trend direction with perfect custom algorithms. It show the true direction and the best point to start trading. With StopLoss point and Three Take Profit points. Also it show the right pivot of the price and small points to order to replace the dynamic support and resistance channel, Which surrounds the price. And Finally it draws a very helpful Box on the left side on the chart includes (take profits and Stop loss
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
THE GRAFF III
Antonin Skaryd
指标
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
FFx Basket Scanner
Eric Venturi-Bloxs
指标
MetaTrader 5 version available here : https://www.mql5.com/en/market/product/24882 FFx Basket Scanner is a global tool scanning all pairs and all timeframes over up to five indicators among the 16 available. You will clearly see which currencies to avoid trading and which ones to focus on. Once a currency goes into an extreme zone (e.g. 20/80%), you can trade the whole basket with great confidence. Another way to use it is to look at two currencies (weak vs strong) to find the best single pairs
FFx Pivot SR Suite PRO
Eric Venturi-Bloxs
指标
MetaTrader 5 version available here: https://www.mql5.com/en/market/product/25794 FFx Pivot SR Suite PRO is a complete suite for support and resistance levels. Support and Resistance are the most used levels in all kinds of trading. Can be used to find reversal trend, to set targets and stop, etc. The indicator is fully flexible directly from the chart 4 periods to choose for the calculation: 4Hours, Daily, Weekly and Monthly 4 formulas to choose for the calculation: Classic, Camarilla, Fibonac
Sweet Waffle
Christophe Godart
指标
The arrows are calculated with: -     2 Parabolic  parameters -     2 ADX parameters -     4 Stochastic parameters We recommend to combine it with Parabolic, ZigZag or Elliot waves indicator. Always trade the trend! If you make sure to draw your trend lines and support/resistance zones you will just have to wait for the signal to appear. Take the trade. For Binary Options it is advisable to set the expiry time to 5-15 min in M1 chart. THIS INDICATOR IS ZERO REPAINT Best assets to trade: - EUR
Million Dollar Challenge
Christophe Godart
指标
Let´s try to make some real money! Call me profit addicted. I thought why not try to make THE dream come reality. With discipline, a clear strategy and this indicator I focus on entering the perfect trades. This indicator is very easy to use as you will get perfect entry points for Put or Call trades. The arrows are calculated with: -     Momentum  parameters -     Candle stick patterns -     Fundamental Price action We recommend to combine it with Parabolic, ZigZag or Elliot waves indicator
Golden Chip
Daishon Cotman
指标
Golden Chip provides Basic Market Structure, Fibonacci, supply and Demand Zones. Letting you identify when a sell off point is approaching or whne a buy opportunity is arriving. The awesome thing about Golden Chip is that, you will see rejection levels or continuation before ANYBODY ! This indicator moves directly with price and lines up perfectly with the Chart. Some indicators would lag but NOT this one ! Golden Chip is amazing for Clean chart (Naked Chart). GOLDEN CHIP IS ONLY ON METATRADER (
Multi Seconds Timeframes
ALES OBAL
指标
Seconds timeframe generator for MT4  (S1, S5, S10, S15, S20, S30). Features  1. Indicator generates timeframes in real time, with each new tick on the spot. 2. Indicator is also measuring point distance from extreme to extreme when hovered "This additionally shows us how strong movements are". Advantages 1. Easy to spot best entry and exit points. 2. You can easily trade news releases where market is very volatile. 3. You can also easily trade very slow market conditions and spot tre
Indicador MTXPRO
Matheus Silva De Castro
指标
PROMOÇÃO LIMITADA, NA COMPRA DE 1 INDICADOR VOCÊ LEVA CLUBINARIAS 6.0 , 5.1 e DonForex DE BRINDE!! ATÉ FINAL DO MÊS! -NA HORA DA COMPRA SELECIONAR COMBINAR COM O VENDEDOR OU BUSCAR PESSOALMENTE, A ENTREGA É DIGITAL EM POUCOS SEGUNDOS ==> VEJA O VIDEO PARA TIRAR AS SUAS DUVIDAS <== ==> VÍDEO OPERANDO NO YOUTUBE ROBÔ FEITO COM MUITO ESFORÇO E CARINHO E QUE ESTA TRAZENDO ÓTIMOS LUCROS APESAR DE EXISTIREM PESSOAS QUE APENAS VENDEM ROBÔS FAKES DE OPERAÇÕES , ACREDITO QUE SERIA MUITO BOM DA MI
Bruces Price Predictor Dashboard
Bruce Webb
指标
This is a Dashboard Indicator based on Bruce's Price Predictor Indicator . This Dashboard will Give you a visual to see the trend direction without having to flip through timeframes, so you can always be trading in direction of the trend, with little effort.  I Recommend   www.CoinexxBroker.com  as a great broker and the one I personally use *Non-Repainting Dashboard Arrows *For Desktop MT4 Only *Great For Scalping *Great For Swing Trading *Dashboard Arrow Entry Alerts *Dashboard Arrow Signals
Daily Trend Scalper
Remi Passanello
指标
每日趋势黄牛 (DTS) 该指标是 RPTrade Pro Solutions 系统的一部分。 DTS 是使用价格行为、动态支撑和阻力的每日趋势指标。 它旨在供任何人使用，即使是绝对的交易初学者也可以使用它。 从不重新粉刷。 指示是从接近到接近给出的。 设计为单独使用，无需其他指标。 在一天开始时为您提供趋势和潜在的获利。 它是如何工作的 DTS 正在使用结合价格行为和动态支撑和阻力的突破策略。 分析夜间趋势和波动性以在第二天使用。 通过该分析确定突破限制（蓝色和深橙色线）以及止盈 由于历史数据，可以立即检查策略和设置的“成功”。 历史部分允许立即查看策略中是否存在任何“漏洞”，并最终选择另一个更适合的时间框架或符号。 实时从蜡烛收盘到蜡烛收盘，趋势指标等待信号条件有效，然后通过箭头显示（绿色表示买入，橙色表示卖出）。 红色点划线显示了止盈和最终止损的位置。 交易是一一指示的，永远不会同时进行两笔交易。 大多数交易（80%）在白天完成。 DTS 表示： 对于购物车上所有选定的符号： 在哪里打开您的交易。 获利和止损。 可以捕获的潜在点数。 DTS 作品 如果报价是隔夜提
BING Trade Setups Arrow Indicator
Fernando Huezo
指标
***** The REAL , ORIGINAL, Non-Repainting, Non-Delaying, Arrow Trade Entry indicator for Very Low-Risk market execution ***** ***This is the Golden standard in arrow indicators for MT4.*** BING Setup Arrows Indicator(BSA) will show easy-to-read High Probability trading situations with Non-Repainting , Non-Delaying , Up or Down arrows on the graph.  So simple, it's brilliant. Always shows very good trading setups, no flashy colors, confusing configurations, hard-to-read dashboards, etc.  Perfec
