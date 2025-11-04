Ninja Master

Precio Especial de Lanzamiento - Aumentando pronto.

¡ Ahora es Plug & Play! Tanto para propfirm como para cuentas reales de broker. Puede activar / desactivar las estrategias en la configuración. Si necesita ayuda, entonces DM mí lo antes posible. Backtests no es igual a los resultados futuros. El mercado siempre está cambiando, y nos esforzamos por ofrecer robots fiables, rentables y estables que ha sido probado a fondo. Si no hace backtest en su cuenta de la empresa prop, a continuación, probarlo en una cuenta de broker. Esto se debe a que algunas empresas de prop no tienen datos históricos para backtest.



Estrategia y Seguridad

La estrategia principal se basa enla dinámica del mercado, la identificación de rangos de negociación clave y la colocación estratégica deórdenes para capturar el impulso durante los movimientos significativos.

Seguridad: El EA no utiliza Martingala, rejilla o composición peligrosa. Cada operación tiene un stop loss fijo.

Entrada Adaptativa: Utiliza un rango mínimo adaptable y unbuffer dinámico para asegurar que las entradas ocurren sólo durante expansiones genuinas de volatilidad.





Características principales

Sistema Trailing Stop avanzado





Tamaño inteligente de los lotes y gestión del riesgo

Tres modos para calcular el tamaño óptimo de los lotes:

Lote fijo: Control manual .

Riesgo de Interés Compuesto (basado en %): Exposición consistente .

Riesgo dinámico (basado en la distancia SL):Dimensionamiento adaptativo de la posición para un control preciso del riesgo por operación.





Tope de equilibrio

Mueve automáticamente elstop loss al precio de entrada más una compensación, asegurandoposiciones sin riesgo una vez que la operación alcanza la distancia de activación.





Filtrado avanzado para precisión en las operaciones

El EA utiliza unsistema de filtrado multicapa para mejorar la calidad de entrada:

Filtro de volatilidad: Garantiza un movimiento adecuado del mercado antes de entrar en las operaciones.

Filtros horarios duales: Configure dos ventanas de negociación independientes para centrarse en sesiones de alta actividad.

Cierre de fin de semana: cierra automáticamente las posiciones a una hora específica del viernes para evitar que se mantengan las operaciones durante el fin de semana.

Filtro de Noticias: Evita automáticamente operar durante noticias de alto impacto (NFP, FOMC, GDP, CPI).

Filtro EMA de 4 horas: Toma SOLO las buenas operaciones, lo que significa más beneficios y menos drawdown.

Filtro RSI: Ayuda a evitar comprar en mercados sobrecomprados (>70) o vender en mercados sobrevendidos (<30) .

Protección de diferencial: Spread máximo para la entrada: Evita la apertura en condiciones desfavorables. Diferencial máximo en pérdidas: Cierra automáticamente las posiciones perdedoras si el diferencial se amplía excesivamente.







Gestión integral del riesgo

Modo Prop Firm

Controles específicos para cumplir los requisitos de los retos:

Aleatorizador de Operaciones: Aleatoriza ligeramente la ejecución para imitar el comportamiento humano, ideal para Prop Firms.

Límites de pérdidas diarias: 2, 5% por defecto . Cierra automáticamente todas las posiciones abiertas cuando se alcanza este límite.

Límites de Pérdida Total: Por defecto 8% .

Max Open Trades: Limita el número máximo de posiciones abiertas simultáneamente para un control más estricto.





Controles adicionales

Límite de Pérdida Diaria : Un tope duro en un porcentaje definido por el usuario.

Anti-Martingale: Característica opcional que aumenta ligeramente el tamaño del lote después delas ganancias ( no pérdidas) para capitalizar las rachas ganadoras.







Este es un buen EA, pero si usted piensa que un EA le hará rico de la noche a la mañana, este no es para usted. No hay ningún EA en el mundo que gane todos los días o que nunca tenga pérdidas. Los mercados cambian, las condiciones cambian, y los drawdowns son parte del trading - esa es la realidad.

Este EA está diseñado para un rendimiento consistente en el tiempo, no para hacerse rico al instante. Utilice siempre una gestión adecuada del riesgo y expectativas realistas.





Recomendaciones y requisitos





Plataforma MetaTrader 5 (MT5) Par de operaciones Oro (XAUUSD) Marco temporal 5 minutos (M5) Tipo de cuenta ECN o Raw Spread cuenta muy recomendable Depósito mínimo $250 recomendado Apalancamiento 1:30 o superior Recomendación: Ejecutar en unacuenta demo durante al menos una semana antes de operar en vivo.









Lo que obtiene

14 activaciones .

Actualizaciones gratuitas de por vida .

Soporte de configuración dedicado.

Panel de control avanzado:

- Ampliable: Haga clic en "Z" para ver las métricas avanzadas de rendimiento y la configuración actual de EA.

- Desplazable: Haga clic en "X" para mover el panel a la derecha del gráfico.

- Aspecto limpio: Oculta la plantilla de cuadrícula en segundo plano (se puede volver a activar haciendo clic con el botón derecho). Precios Compra:

Para que sea justo para todos, el precio aumentará a medida que gane popularidad. Precio Copias restantes 49USD 0 99USD 10/10 199 USD 15/15 399 USD 20/20 499 USD 25/25 699 USD 20/20 899 USD Final

Únase al canal de la comunidad para actualizaciones y debates: https://www.mql5.com/en/channels/poweredtraders

Descargo de responsabilidad: Operar con instrumentos financieros, incluyendo divisas y CFDs, implica un riesgo significativo y no es adecuado para todos los inversores. El valor de las inversiones puede fluctuar, y los inversores pueden perder la totalidad o más de su inversión original. Las rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Realice siempre su propia investigación y consulte con un asesor financiero autorizado antes de tomar cualquier decisión comercial.

Copyright: Copyright 2025, Lasse Mathias Christensen. Todos los derechos reservados.