Ninja Master

Es ist jetzt Plug & Play! Sowohl für Propfirm- als auch für Live-Broker-Konten. Sie können Strategien in den Einstellungen aktivieren/deaktivieren. Wenn Sie irgendwelche Hilfe benötigen, dann DM mich so schnell wie möglich. Backtests sind nicht gleichzusetzen mit zukünftigen Ergebnissen. Der Markt ändert sich ständig, und wir bemühen uns, zuverlässige, profitable und stabile Roboter, die gründlich getestet wurde, zu bieten . Wenn es nicht Backtest auf Ihrem Prop Firma Konto, dann testen Sie es auf einem Broker-Konto. Das liegt daran, dass einige Prop-Firmen keine historischen Daten für Backtests haben.



Strategie und Sicherheit

Die Kernstrategie basiert auf derMarktdynamik, der Identifizierung wichtiger Handelsbereiche und der strategischen Platzierung vonAufträgen, um das Momentum während bedeutender Bewegungen zu nutzen.

Sicherheit: Der EA verwendet kein Martingale, Grid oder gefährliches Compounding. Jeder Handel hat einen festen Stop-Loss.

Adaptiver Einstieg: Verwendet eine anpassungsfähige Durchsetzung der Mindestspanne und einendynamischen Puffer, um sicherzustellen, dass der Einstieg nur bei echten Volatilitätsausweitungen erfolgt.





Wichtigste Merkmale

Fortschrittliches Trailing-Stop-System





Intelligente Losgrößenbestimmung und Risikomanagement

Drei Modi für die Berechnung der optimalen Losgrößen:

Fixed Lot: Manuelle Steuerung.

Zinseszinsrisiko (%-basiert): Konsistentes Engagement.

Risk Dynamic (SL distance-based):Adaptive Positionsgröße für eine präzise Kontrolle des Risikos pro Handel.





Breakeven-Stopp

Verschiebt denStop-Loss automatisch auf den Einstiegskurs plus einen Offset, umrisikofreie Positionen zu sichern, sobald der Handel die Trigger-Distanz erreicht.





Fortgeschrittene Filterung für Präzision im Handel

Der EA verwendet einmehrstufiges Filtersystem, um die Einstiegsqualität zu verbessern:

Volatilitätsfilter: Sorgt für eine angemessene Marktbewegung vor dem Einstieg in den Handel.

Duale Zeitfilter: Konfigurieren Sie zwei unabhängige Handelsfenster , um auf hochaktive Sitzungen zu zielen.

Weekend Close: Schließt Positionen automatisch zu einer bestimmten Zeit am Freitag, um das Halten von Trades über das Wochenende zu verhindern.

Nachrichtenfilter: Vermeidet automatisch den Handel während wichtiger Nachrichten (NFP, FOMC, GDP, CPI).

4-Stunden-EMA-Filter: Nimmt NUR die guten Trades, d.h. mehr Gewinne und weniger Drawdown.

RSI-Filter: Vermeidet Käufe in überkauften (>70) oder Verkäufe in überverkauften (<30) Märkten .

Spread-Schutz: Maximaler Spread für den Einstieg: Verhindert die Eröffnung bei ungünstigen Bedingungen. Maximaler Spread bei Verlust: Schließt Verlustpositionen automatisch , wenn sich der Spread zu stark ausweitet.







Umfassendes Risikomanagement

Prop-Firm-Modus

Spezielle Steuerelemente zur Erfüllung von Anforderungen:

Trade Randomizer: Sorgt für eine leicht zufällige Ausführung, um menschliches Verhalten zu imitieren, ideal für Prop Firms.

Tägliche Verlustobergrenzen: Standardmäßig 2, 5 % . Schließt automatisch alle offenen Positionen , wenn diese Obergrenze erreicht wird.

Gesamtverlust-Limits: Standardmäßig 8% .

Max. offene Trades: Begrenzen Sie die maximale Anzahl der gleichzeitig offenen Positionen für eine strengere Kontrolle.





Zusätzliche Kontrollen

Tägliches Verlustlimit : Ein harter Stopp bei einem benutzerdefinierten Prozentsatz.

Anti-Martingale: Optionale Funktion, die die Losgröße nachGewinnen ( nicht nach Verlusten) geringfügig erhöht, um aus Gewinnsträhnen Kapital zu schlagen.







Dies ist ein guter EA, aber wenn Sie glauben, dass ein EA Sie über Nacht reich machen wird, ist dies nichts für Sie. Es gibt keinen EA auf der Welt, der jeden einzelnen Tag gewinnt oder nie einen Verlust einfährt. Märkte ändern sich, Bedingungen verschieben sich, und Drawdowns sind Teil des Handels - das ist die Realität.

Dieser EA wurde für eine beständige Performance über einen längeren Zeitraum entwickelt, nicht für sofortigen Reichtum. Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und realistische Erwartungen.





Empfehlungen und Anforderungen





Plattform MetaTrader 5 (MT5) Handels-Paar Gold (XAUUSD) Zeitrahmen 5-Minuten (M5) Konto-Typ ECN- oder Raw Spread-Konto wird dringend empfohlen Mindest-Einzahlung 250 $ empfohlen Hebelwirkung 1:30 oder höher Empfehlung: Führen Sie einDemokonto für mindestens eine Woche vor dem Live-Handel.









Was Sie erhalten

14 Aktivierungen .

Kostenlose Updates auf Lebenszeit .

Engagierte Unterstützung bei der Einrichtung.

Fortschrittliches On-Chart Dashboard:

- Ausbaufähig: Klicken Sie auf "Z", um erweiterte Leistungsmetriken und aktuelle EA-Einstellungen anzuzeigen.

- Verschiebbar: Klicken Sie auf "X", um das Dashboard auf die rechte Seite des Charts zu verschieben.

- Sauberes Aussehen: Blendet die Gittervorlage im Hintergrund aus (per Rechtsklick wieder aktivierbar). Preisgestaltung Kauf:

Um für alle fair zu sein, wird der Preis mit zunehmender Beliebtheit steigen. Preis: Exemplare übrig 49USD 0 99USD 10/10 199 USD 15/15 399 USD 20/20 499 USD 25/25 699 USD 20/20 899 USD Endgültig

