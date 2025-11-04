Ninja Master

3

Ninja Master: Powering Traders & Investors Worldwide.

Ninja Master ist ein fortschrittlicher und anpassungsfähiger Expert Advisor für Gold, der ausschließlich für Gold im 5-Minuten-Zeitrahmen entwickelt wurde. Es handelt sich um eine komplette Handelslösung, die eine Reihe von Aufgaben erfüllt, einschließlich Trendverfolgung, Chartanalyse, intelligentes TP-System und intelligente Filter. Er verwendet kein neuronales Lernen oder KI - stattdessen verwendet er einen anpassungsfähigen intelligenten Algorithmus, der für Händler entwickelt wurde, die Kapitalschutz und stetiges Wachstum priorisieren. Erstellt mit einer Handels- und Programmiergeschichte von über 3 Jahren und in der Entwicklung für über 6 Monate, mit dem Fokus auf die Schaffung der sichersten und besten GOLD Handel EA da draußen.

Spezieller Einführungspreis - bald steigend.

Es ist jetzt Plug & Play! Sowohl für Propfirm- als auch für Live-Broker-Konten. Sie können Strategien in den Einstellungen aktivieren/deaktivieren. Wenn Sie irgendwelche Hilfe benötigen, dann DM mich so schnell wie möglich.

Backtests sind nicht gleichzusetzen mit zukünftigen Ergebnissen. Der Markt ändert sich ständig, und wir bemühen uns, zuverlässige, profitable und stabile Roboter, die gründlich getestet wurde, zu bieten .

Wenn es nicht Backtest auf Ihrem Prop Firma Konto, dann testen Sie es auf einem Broker-Konto. Das liegt daran, dass einige Prop-Firmen keine historischen Daten für Backtests haben.


Strategie und Sicherheit

Die Kernstrategie basiert auf derMarktdynamik, der Identifizierung wichtiger Handelsbereiche und der strategischen Platzierung vonAufträgen, um das Momentum während bedeutender Bewegungen zu nutzen.

  • Sicherheit: Der EA verwendet kein Martingale, Grid oder gefährliches Compounding. Jeder Handel hat einen festen Stop-Loss.

  • Adaptiver Einstieg: Verwendet eine anpassungsfähige Durchsetzung der Mindestspanne und einendynamischen Puffer, um sicherzustellen, dass der Einstieg nur bei echten Volatilitätsausweitungen erfolgt.

Wichtigste Merkmale

Fortschrittliches Trailing-Stop-System

Intelligente Losgrößenbestimmung und Risikomanagement

Drei Modi für die Berechnung der optimalen Losgrößen:

  • Fixed Lot: Manuelle Steuerung.

  • Zinseszinsrisiko (%-basiert): Konsistentes Engagement.

  • Risk Dynamic (SL distance-based):Adaptive Positionsgröße für eine präzise Kontrolle des Risikos pro Handel.

    Breakeven-Stopp

    Verschiebt denStop-Loss automatisch auf den Einstiegskurs plus einen Offset, umrisikofreie Positionen zu sichern, sobald der Handel die Trigger-Distanz erreicht.

    Fortgeschrittene Filterung für Präzision im Handel

    Der EA verwendet einmehrstufiges Filtersystem, um die Einstiegsqualität zu verbessern:

    • Volatilitätsfilter: Sorgt für eine angemessene Marktbewegung vor dem Einstieg in den Handel.

    • Duale Zeitfilter: Konfigurieren Sie zwei unabhängige Handelsfenster, um auf hochaktive Sitzungen zu zielen.

    • Weekend Close: Schließt Positionen automatisch zu einer bestimmten Zeit am Freitag, um das Halten von Trades über das Wochenende zu verhindern.

    • Nachrichtenfilter:Vermeidet automatisch den Handel während wichtiger Nachrichten (NFP, FOMC, GDP, CPI).

    • 4-Stunden-EMA-Filter: Nimmt NUR die guten Trades, d.h. mehr Gewinne und weniger Drawdown.

    • RSI-Filter: Vermeidet Käufe inüberkauften (>70) oder Verkäufe inüberverkauften (<30) Märkten .

    • Spread-Schutz:

      • Maximaler Spread für den Einstieg: Verhindert die Eröffnung bei ungünstigen Bedingungen.

      • Maximaler Spread bei Verlust: Schließt Verlustpositionen automatisch , wenn sich der Spread zu stark ausweitet.

    Umfassendes Risikomanagement

    Prop-Firm-Modus

    Spezielle Steuerelemente zur Erfüllung von Anforderungen:

    • Trade Randomizer: Sorgt für eine leicht zufällige Ausführung, um menschliches Verhalten zu imitieren, ideal für Prop Firms.

    • Tägliche Verlustobergrenzen: Standardmäßig 2,5 %. Schließt automatisch alle offenen Positionen, wenn diese Obergrenze erreicht wird.

    • Gesamtverlust-Limits: Standardmäßig 8%.

    • Max. offene Trades: Begrenzen Sie die maximale Anzahl der gleichzeitig offenen Positionen für eine strengere Kontrolle.

    Zusätzliche Kontrollen

    • Tägliches Verlustlimit: Ein harter Stopp bei einem benutzerdefinierten Prozentsatz.

    • Anti-Martingale: Optionale Funktion, die die Losgröße nachGewinnen ( nicht nach Verlusten) geringfügig erhöht, um aus Gewinnsträhnen Kapital zu schlagen.



      Dies ist ein guter EA, aber wenn Sie glauben, dass ein EA Sie über Nacht reich machen wird, ist dies nichts für Sie.

      Es gibt keinen EA auf der Welt, der jeden einzelnen Tag gewinnt oder nie einen Verlust einfährt. Märkte ändern sich, Bedingungen verschieben sich, und Drawdowns sind Teil des Handels - das ist die Realität.
      Dieser EA wurde für eine beständige Performance über einen längeren Zeitraum entwickelt, nicht für sofortigen Reichtum. Verwenden Sie immer ein angemessenes Risikomanagement und realistische Erwartungen.


    Empfehlungen und Anforderungen
    Plattform MetaTrader 5 (MT5)
    Handels-Paar Gold (XAUUSD)
    Zeitrahmen 5-Minuten (M5)
    Konto-Typ ECN- oder Raw Spread-Konto wird dringend empfohlen
    Mindest-Einzahlung 250 $ empfohlen
    Hebelwirkung 1:30 oder höher
    Empfehlung: Führen Sie einDemokonto für mindestens eine Woche vor dem Live-Handel.

    Was Sie erhalten

    • 14 Aktivierungen.

    • Kostenlose Updates auf Lebenszeit.

    • Engagierte Unterstützung bei der Einrichtung.

    • Fortschrittliches On-Chart Dashboard:
      - Ausbaufähig: Klicken Sie auf "Z", um erweiterte Leistungsmetriken und aktuelle EA-Einstellungen anzuzeigen.
      - Verschiebbar: Klicken Sie auf "X", um das Dashboard auf die rechte Seite des Charts zu verschieben.
      - Sauberes Aussehen: Blendet die Gittervorlage im Hintergrund aus (per Rechtsklick wieder aktivierbar).

      • Preisgestaltung

      Kauf:
      Um für alle fair zu sein, wird der Preis mit zunehmender Beliebtheit steigen.

      Preis: Exemplare übrig
      49USD 0
      99USD 10/10
      199 USD 15/15
      399 USD 20/20
      499 USD 25/25
      699 USD 20/20
      899 USD Endgültig

    Treten Sie dem Community-Kanal für Updates und Diskussionen bei: https://www.mql5.com/en/channels/poweredtraders

    Risikohinweis: Der Handel mit Finanzinstrumenten, einschließlich Forex und CFDs, birgt ein erhebliches Risiko und ist nicht für jeden Anleger geeignet. Der Wert von Investitionen kann schwanken, und Anleger können ihre gesamte Investition oder mehr als diese verlieren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für zukünftige Ergebnisse. Führen Sie immer Ihre eigenen Nachforschungen durch und konsultieren Sie einen zugelassenen Finanzberater, bevor Sie Handelsentscheidungen treffen.

    Urheberrecht: Urheberrecht 2025, Lasse Mathias Christensen. Alle Rechte vorbehalten.

    Bewertungen 2
    yoshiyuki shoji
    477
    yoshiyuki shoji 2025.11.22 13:12 
     

    Although the results are not 100% what we expected, overall we have made a profit, and if you communicate calmly, they will respond quickly. And they are working hard on updates.

