Final Gold Cup

Visión general del indicador

La Copa de Oro Final es un completo sistema de negociación diseñado para simplificar el análisis técnico. Combina las herramientas de negociación más potentes en un paquete fácil de usar, que le ofrece una visión cristalina de la acción del precio y le ayuda a tomar decisiones de negociación informadas. El indicador funciona eficazmente en todos los activos y plazos.

[ Imagen ilustrativa del indicador en el gráfico ]

Características principales

  • Zonas dinámicas de soporte y resistencia: Traza automáticamente los niveles de soporte y resistencia más significativos en su gráfico, que se adaptan en tiempo real a la acción del precio.
  • Líneas de tendencia automáticas: Identifica y traza con precisión líneas de tendencia alcistas y bajistas, ahorrándole el análisis manual y ofreciéndole una visión instantánea de la dirección del mercado.
  • Alertas instantáneas de ruptura: Envía alertas visuales y sonoras cuando el precio rompe una línea de tendencia clave o un nivel de soporte/resistencia, garantizando que nunca pierda una oportunidad.
  • Nivel Dorado de Fibonacci (61,8%): Identifica y traza automáticamente el crucial nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% basado en la última onda de precios, un nivel crítico para posibles retrocesos u objetivos de beneficios.
  • Compatibilidad total: Funciona en todos los marcos temporales (desde 1 Minuto hasta Mensual) y en todos los mercados (Forex, Acciones, Cripto, Materias Primas).

Uso óptimo y estrategia

Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar el indicador Copa de Oro Final en marcos temporales de medio plazo, como los gráficos de 1 Hora (H1) y 30 Minutos (M30).

Estrategia de negociación sugerida: Espere una señal clara de ruptura de una línea de tendencia bajista confirmada por un cierre de vela fuerte por encima de ella. Utilice el nivel de soporte recién formado como stop-loss, y fije su objetivo de take-profit en el nivel Golden Fibonacci o en la siguiente zona de resistencia.

¿Por qué elegir Final Gold Cup?

  • Ahorra tiempo y esfuerzo: Realiza todos los análisis complejos por usted.
  • Decisiones más claras: Reduce el trading emocional proporcionando señales basadas en datos.
  • Herramienta Todo-en-Uno: No hay necesidad de saturar su gráfico con múltiples indicadores diferentes.
  • Adecuado para todo el mundo: lo suficientemente sencillo para que lo entiendan los principiantes, pero lo suficientemente potente para los operadores profesionales.

Opere con responsabilidad. El rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros.

Nota: El indicador no se redibuja, lo que aumenta la confianza en la toma de decisiones.

El indicador se desarrollará continuamente para garantizar nuevas y potentes características.

Productos recomendados
Strategy for Binary Options Galaxy
Ivan Frolov
Indicadores
Se trata de una estrategia preparada para opciones binarias. Los niveles de soporte/resistencia se utilizan para formar una señal, mientras que una serie de indicadores incorporados se aplican para clasificar las señales entrantes. Una flecha aparece durante la formación de una señal. Si la señal está activa, la flecha permanece después del cierre de la barra; si la señal no es lo suficientemente fuerte, la flecha desaparece. Con un pequeño número de señales y un pequeño tiempo de negociación, u
BinarySniperZ
Abdulkarim Karazon
Indicadores
Binary Sniper es un indicador mt4 que proporciona señales de compra y venta para el comercio de opciones binarias. Este indicador tiene un enfoque diferente. Para el comercio de opciones binarias, este indicador no repinta ni retrasa la señal. REGLAS DE ENTRADA: 1. LLAMADA (COMPRAR), cuando una vela roja se cierra con una barra de francotirador binaria de color verde después de que era roja (primer cambio de color). 2. PONER (VENDER), cuando una vela verde se cierra con una barra de francotirad
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
Indicadores
Indicador de opciones binarias flecha es fácil de usar y no requiere configuración funciona en todos los pares de divisas, criptomonedas comprar señal azul flecha hacia arriba vender señal roja flecha hacia abajo consejos no operan durante las noticias y 15-30 minutos antes de su lanzamiento, ya que el mercado es demasiado volátil y hay mucho ruido vale la pena entrar en los oficios de una o dos velas del período actual (recomendado para 1 vela) marco de tiempo de hasta m 15 recomienda la admini
BOA Ice Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indicadores
El Asistente de Opciones Binarias (BOA) ICE Signals Indicator proporciona señales basadas en la estrategia de opciones binarias gkNextLevel. Indicadores: 2 Bandas de Bollinger & Estocástico ¡Deje de perder operaciones, deje de saltar de gráfico en gráfico buscando configuraciones de operaciones y obtenga todas las señales en 1 gráfico! Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Panel de Múltiples Divisas del Asistente de Opciones Binarias (BOA ). Todos los ajustes del Indica
FREE
Exclusive Bollinger
Evgeny Belyaev
4.2 (5)
Indicadores
Exclusive Bollinger es un indicador profesional basado en el popular indicador de las Bandas de Bollinger y dotado de un algoritmo avanzado. A diferencia del Bollinger estándar, mi Exclusive Bollinger proporciona mejores señales y está equipado con una configuración flexible que permite a los operadores ajustar este indicador a su estilo de negociación. En el indicador, puede configurar alertas (alerta, correo electrónico, push), para que no se pierda ni una sola señal de trading. Bollinger excl
CS Bollinger MT4
MIKHAIL VINOGRADOV
Indicadores
CS Bollinger es un indicador de señales basado en las Bandas de Bollinger, diseñado para la rápida identificación de niveles clave de soporte y resistencia con señales visuales de trading. Gracias a una lógica mejorada de conmutación de niveles, el indicador ajusta automáticamente los niveles en el gráfico, mostrando flechas de señal cuando se confirma una inversión del precio. Esto ayuda a los operadores a identificar rápidamente los momentos favorables para entrar y salir del mercado. El indic
FREE
Binary Hacker Indicator
Ramzi Abuwarda
Indicadores
En el acelerado mundo de los mercados financieros, cada segundo cuenta y cada decisión puede ser decisiva para una operación. Entra en el indicador Binary Hacker, una herramienta innovadora que está preparada para transformar la forma en que los traders analizan los movimientos de los precios, minuto a minuto. Revelando la precisión en el trading: El indicador Binary Hacker no es una herramienta de trading ordinaria. Funciona como un analizador en tiempo real, diseccionando cada minuto del gráfi
QPI Indicator
Lungile Mpofu
Indicadores
Indicador QPI Dashboard mejorado Sistema profesional de negociación multiseñal con interfaz gráfica de usuario Premium Visión general El Enhanced QPI Dashboard es un sofisticado indicador de análisis técnico diseñado para MetaTrader 4 que combina múltiples señales de trading probadas en un sistema integral. Este indicador de nivel profesional cuenta con una interfaz de tablero de instrumentos en tiempo real que supervisa las condiciones del mercado y genera oportunidades de negociación de alt
Ava Ffx Signal
Nirundorn Promphao
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: la detección del patrón de velas en el marco de tiempo H1, a continuación, el seguimiento del punto de retorno del gráfico mediante el pullback de High-Low de velas H1 y, finalmente, la predicción de compra y venta de señal con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco de tiempo. Ejemplo: Si instala el indicador en XAUUSD, timeframe H1: el indicador detectará la reversión, pullback, acci
FREE
King Binary Sure Shot BO
Md Meraz Mahmud
Indicadores
The Binary Profit Maker, Este indicador funciona en MT4 y es muy fácil de usar. Cuando recibes una señal de él, esperas a que la vela con la señal se cierre y entras en tu operación al principio de la siguiente vela. Una flecha púrpura hacia arriba significa comprar y una flecha púrpura hacia abajo significa vender. Todas las flechas vienen con Alerta como para una fácil identificación de la señal de comercio. ¿Estás de acuerdo con eso? ¿Cómo entrar en el comercio? 1 minuto vela 1 minuto expi
Ideal Pips
Yaroslav Varankin
Indicadores
Herramienta fiable para el mercado financiero Esta herramienta ofrece resultados de alto rendimiento en la negociación en los mercados financieros. Ventajas: Señales rápidas y precisas: Las señales de flecha de esta herramienta se analizan con facilidad y precisión, proporcionando señales de calidad en las que puede confiar. Sin Repintados: Esta herramienta no tiene repintados, asegurando señales de trading fiables. Garantía de Calidad: Si se detecta algún repintado de señales, que no podamos c
Fibo ichimoku
Mina Edward Habbib Ayoub
5 (1)
Indicadores
He desarrollado un indicador basado tanto en la estrategia de fibo musang y la ruptura de precios de la nube de ichimoku y tiene resultados sorprendentes las características son: 1- Una vez activado te da la tendencia en la que se encuentra desde el gráfico 2- Después de un cambio de tendencia que le da una alerta en el PC o una notificación en su teléfono si usted está ausente. 3- Le envía los precios exactos para tomar la orden y 3 niveles de toma de ganancias y su stoploss . Te envía los
Ava Dragon Pro Signal
Nirundorn Promphao
1 (1)
Indicadores
El principio de este indicador es muy simple: detectar el patrón de velas en el marco de tiempo D1, luego monitorear el punto de retorno del gráfico utilizando el pullback de High-Low de Velas D1 y finalmente predecir la señal de COMPRA y VENTA con flechas, alertas y notificaciones. Los parámetros son fijos y se calculan automáticamente en cada marco de tiempo. Ejemplo: Si instala el indicador en XAUUSD, timeframe D1: el indicador detectará la reversión, pullback, acción del precio en este tim
FREE
BOA Chill Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) CHILL Indicador de Señales proporciona señales basadas en Katie Tutoriales Estrategia de Opciones Binarias. Indicadores: 3 Medias Móviles y RSI Utilice cualquiera de los Indicadores de Señales BOA con el Asistente de Opciones Binarias (BOA) Tablero de Múltiples Divisas para que pueda: Deje de perderse las configuraciones comerciales Dejar de saltar de un gráfico a otro en busca de configuraciones comerciales Obtener todas las señales en 1 gráfico Todas las
FREE
Urgently
Tatiana Savkevych
Indicadores
El indicador Urgently está diseñado para determinar rápidamente la situación del mercado, reflejar su estado y señalar niveles rentables para la apertura de operaciones. Las condiciones del mercado cambian con bastante rapidez, lo que requiere una calibración constante de las estrategias de negociación. Se recomienda su uso junto con cualquiera de los osciladores. El indicador de tendencia del mercado de divisas Urgently muestra la dirección de la tendencia y los puntos de entrada. Suaviza las f
Smart FVG indicator MT4
Ahmad Kazbar
5 (1)
Indicadores
Indicador Smart FVG MT4 – Detección Avanzada de Fair Value Gap para MetaTrader 4 El indicador Smart FVG para MetaTrader 4 ofrece detección, seguimiento y alertas profesionales de Fair Value Gap (FVG) directamente sobre tus gráficos. Combina filtrado basado en ATR con lógica consciente de la estructura del mercado para eliminar ruido, adaptarse a la liquidez y mantener solo los desequilibrios más relevantes para decisiones precisas. Ventajas clave Detección precisa de FVG: identifica ineficienc
FREE
Email Drawdown Alert
Roman Starostin
5 (12)
Indicadores
Indicador-ayudante informativo gratuito . Será útil para los comerciantes que el comercio de muchos símbolos o el uso de sistemas de cuadrícula (Promedio o Martingala). Indicador cuenta drawdown como porcentaje y la moneda por separado. Tiene una serie de ajustes: Contar la reducción del depósito según el valor de la equidad y enviar correo electrónico o notificaciones al usuario si DD más de lo establecido; Envío de e-mail cuando se alcanza el máximo de órdenes abiertas; Muestra el precio y la
FREE
BOA Burn Signals Indicator MT4 FREE
Eugene Kendrick
Indicadores
Asistente de Opciones Binarias (BOA) BURN Indicador de señales proporciona señales basadas en la estrategia de opciones binarias Ana Trader. Indicadores: MACD & Estocástico ¡Deje de perder operaciones, deje de saltar de gráfico en gráfico buscando configuraciones comerciales y obtenga todas las señales en 1 gráfico! Utilice cualquiera de los indicadores de señales BOA con el Asistente de Opciones Binarias (BOA) . Todos los ajustes del Indicador de Señales BOA son ajustables para ofrecerle má
FREE
Rainbow MT4
Jamal El Alama
Indicadores
Rainbow MT4 es un indicador técnico basado en medias móviles con periodo 34 y muy fácil de usar. Cuando el precio cruza por encima de MA y MA cambia de color a verde, es una señal de compra. Cuando el precio cruza por debajo de MA y MA cambia de color a rojo, es una señal de venta. El Asesor Experto (Rainbow EA MT4) basado en el indicador Rainbow MT4, como se puede ver en el vídeo de abajo está disponible aquí .
FREE
ScalperMulti
Andrey Spiridonov
Indicadores
ScalperMulti es un indicador multidivisa para operadores profesionales. El indicador muestra la situación completa del mercado para el operador. La principal ventaja de este indicador es que analiza simultáneamente seis pares de divisas principales en todos los marcos temporales, desde M1 hasta MN. El indicador analiza la fuerza de la tendencia. El indicador genera señales codificadas por colores para visualizar la situación del mercado: Verde - tendencia ascendente. Rojo - tendencia descendente
MA Reminder
Chi Sum Poon
Indicadores
Recordatorio MA Resumen MA Reminder es un indicador versátil de medias móviles que proporciona señales visuales y colores de fondo para ayudar a los operadores a identificar la dirección de la tendencia y las posibles oportunidades de negociación basadas en cruces de medias móviles. Características principales Múltiples medias móviles : Muestra hasta 4 medias móviles configurables en el gráfico. Coloración del fondo : Resalta el fondo del gráfico en función de los cruces de MA1 y MA2 Flexibilida
FREE
High Probability Breakout Trendline
Joel Protusada
5 (3)
Indicadores
H I G H - P R O B A B I L I D A D - B R E A K O U T T R E N D L I N D I C A T O R Este no es un indicador de línea de tendencia cualquiera. Tiene un algoritmo de alta probabilidad incorporado en el script para mostrar sólo las líneas de tendencia que pueden dar una muy alta probabilidad de ruptura del precio. El indicador no es un indicador independiente. El operador debe interpretarlo junto con su propia técnica de análisis para llegar a una estrategia de negociación más eficiente
FREE
Binary has 6
Roman Lomaev
3 (1)
Indicadores
Binary has 6 es un indicador para operar con opciones binarias en MT4 que funciona en cualquier marco de tiempo y con cualquier par de divisas. También se puede utilizar para operar en Forex. Características clave: Expiración: Por defecto está configurada a 1 vela, pero los usuarios pueden ajustarla a un período de 1 a 3 velas en la configuración. Comercio basado en tendencias: El indicador genera señales según la tendencia actual. Señales: Antes de que se cierre la vela actual, aparece una flec
FREE
Manuscript mt4
Artur Razhabov
Indicadores
Manuscrito es un indicador probado en el tiempo, muchas pruebas se han realizado en su uso, voy a decir a todos los compradores de mis recomendaciones sobre el uso de divisas, criptomoneda o las opciones binarias Este indicador da una señal exactamente al cierre de la vela del período seleccionado La flecha no desaparece después de la señal, puede configurar las notificaciones por correo electrónico Recomiendo su uso en el período H1,H4,diario Si usted es consciente de su trabajo, usted será
Consolidation Zone
Suvashish Halder
5 (5)
Indicadores
El indicador de zonas de consolidación es una potente herramienta diseñada para que los operadores identifiquen y aprovechen las pautas de consolidación del mercado. Este innovador indicador detecta las zonas de consolidación y proporciona alertas oportunas cuando el precio rompe por encima o por debajo de estas zonas, lo que permite a los operadores tomar decisiones de negociación informadas. Versión MT5 : https://www.mql5.com/en/market/product/118748 Únase para aprender profundidad de mercado
FREE
Advanced Stochastic Scalper
Evgeny Belyaev
4.56 (16)
Indicadores
Advanced Stochastic Scalper - es un indicador profesional basado en el popular oscilador estocástico. Advanced Stochastic Scalper es un oscilador con niveles dinámicos de sobrecompra y sobreventa, mientras que en el oscilador estocástico estándar, estos niveles son estáticos y no cambian. Esto permite a Advanced Stochastic Scalper adaptarse a los constantes cambios del mercado. Cuando aparece una señal de compra o de venta, se dibuja una flecha en el gráfico y se activa una alerta que le permite
Trend Strength Pro
Andri Maulana
Indicadores
Descubra el poder de Trend Strength Pro Desbloquee un nuevo nivel de claridad en sus operaciones con Trend Strength Pro , la herramienta definitiva para visualizar el impulso del mercado. Deje de adivinar y empiece a ver la verdadera fuerza de una tendencia con un solo vistazo. Nuestro indicador elegante e intuitivo le ayuda a tomar decisiones de trading más inteligentes y seguras. Principales ventajas y características Vea al instante la fuerza de la tendencia : Nuestro histograma codificado po
FREE
Adaptive Scalping Oscillator m
DMITRII GRIDASOV
Indicadores
Indicador avanzado personalizado de Crypto_Forex "Oscilador Adaptativo de Scalping": ¡una herramienta de trading eficiente para MT4! - Este indicador es una nueva generación de osciladores. - El "Oscilador Adaptativo de Scalping" cuenta con zonas de sobreventa/sobrecompra ajustables y otras configuraciones útiles. - Este oscilador es una herramienta ideal para encontrar puntos de entrada y salida exactos en zonas dinámicas de sobreventa/sobrecompra. - Zona de sobreventa: por debajo de la línea
BinaryPin
Andrey Spiridonov
3.67 (3)
Indicadores
BinaryPin es un indicador desarrollado y adaptado específicamente para el comercio de opciones binarias a corto plazo. El algoritmo del indicador, antes de emitir la señal, analiza muchos factores, como la volatilidad del mercado, busca el patrón PinBar, calcula la probabilidad de éxito al realizar una operación. El indicador se configura de la forma habitual. El indicador en sí consiste en una ventana de información donde se muestra el nombre del instrumento de negociación, la probabilidad de
FREE
Multi Strategist Select Signal
Mohamed yehia Osman
Indicadores
Multi Estrategias Combinadas Señal Todo en Uno Multi Estrategias Combinadas Seleccione hasta 6 Estrategias en solitario o Combine diferentes estrategias para la generación de señales ¡(Combinar más de 2 estrategias puede LIMITAR mucho el número de señales)! ¡¡¡Selección de TODAS las Entradas y Estrategias desde el Gráfico !!! ¡¡¡Edición de Entradas desde el Gráfico !!! Empuje el fondo de su estrategia (una estrategia) O Combine la señal de tantas estrategias (hasta 6) : ¡¡¡Las estrategias selecc
Los compradores de este producto también adquieren
Gann Made Easy
Oleg Rodin
4.83 (150)
Indicadores
Gann Made Easy es un sistema de comercio de Forex profesional y fácil de usar que se basa en los mejores principios de comercio utilizando la teoría del Sr. W. D. Gann. El indicador proporciona señales precisas de COMPRA y VENTA, incluidos los niveles de Stop Loss y Take Profit. Puede comerciar incluso sobre la marcha utilizando notificaciones PUSH. POR FAVOR, CONTÁCTEME DESPUÉS DE LA COMPRA PARA OBTENER CONSEJOS DE COMERCIO, BONIFICACIONES Y EL ASISTENTE DE EA "GANN MADE EASY" ¡GRATIS! Probable
Advanced Dashboard for Currency Strength and Speed
Bernhard Schweigert
4.79 (102)
Indicadores
¡Actualmente 20% OFF ! ¡La mejor solución para cualquier novato o trader experto! Este software funciona con 28 pares de divisas. Se basa en 2 de nuestros principales indicadores (Advanced Currency Strength 28 y Advanced Currency Impulse). Proporciona una gran visión general de todo el mercado de divisas. Muestra los valores de Advanced Currency Strength, la velocidad de movimiento de las divisas y las señales para 28 pares de divisas en todos los (9) marcos temporales. Imagine cómo mejorará
Smc Blast Signal
Mohit Dhariwal
5 (2)
Indicadores
AÑO NUEVO 2026 OFERTA PRECIO A SÓLO 75 DÓLARES POCAS COPIAS ÚNICAMENTE DEL 1 DE ENERO AL 5 DE ENERO A MEDIANOCHE ATRAPE SU COPIA EN ESTA Víspera de Año Nuevo Full Fledged EA también se proporcionará en esta oferta junto con la compra de Indicador. Copias limitadas sólo a este precio y Ea también. Obtenga su copia pronto SMC Blast Señal con FVG, BOS y Breakout tendencia El SMC Blast Signal es un sistema de trading preciso para Meta Trader 4 que utiliza Smart Money Concepts (SMC) , incluyendo Fai
Game Changer Indicator
Vasiliy Strukov
4.67 (9)
Indicadores
Game Changer es un indicador de tendencia revolucionario, diseñado para usarse en cualquier instrumento financiero y transformar su metatrader en un potente analizador de tendencias. El indicador no se redibuja ni se retrasa. Funciona en cualquier marco temporal y facilita la identificación de tendencias, señala posibles reversiones, actúa como mecanismo de trailing stop y proporciona alertas en tiempo real para una respuesta rápida del mercado. Tanto si es un experto, un profesional o un princi
M1 Sniper
Oleg Rodin
4.89 (18)
Indicadores
M1 SNIPER es un sistema de indicadores de trading fácil de usar. Se trata de un indicador de flecha diseñado para el marco temporal M1. Puede utilizarse como sistema independiente para scalping en M1 o como parte de su sistema de trading actual. Aunque este sistema de trading fue diseñado específicamente para operar en M1, también puede utilizarse con otros marcos temporales. Originalmente, diseñé este método para operar con XAUUSD y BTCUSD. Sin embargo, también lo encuentro útil para operar en
Scalper Inside PRO
Alexey Minkov
4.74 (69)
Indicadores
Un indicador exclusivo que utiliza un algoritmo innovador para determinar con rapidez y precisión la tendencia del mercado. El indicador calcula automáticamente los niveles de apertura, cierre y beneficios, proporcionando estadísticas de negociación detalladas. Con estas características, puede elegir el instrumento de negociación más adecuado para las condiciones actuales del mercado. Además, puede integrar fácilmente sus propios indicadores de flecha en Scalper Inside Pro para evaluar rápidamen
Advanced Currency Strength28 Indicator
Bernhard Schweigert
4.91 (657)
Indicadores
ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador es una herramienta única, de alta calidad y asequible porque hemos incorporado una serie de características propias y una nueva fórmula. ¡Con sólo UN gráfico puede leer la Fuerza de la Divisa para 28 pares de Divisas! Imagínese cómo mejorará su operativa porque podrá señalar el punto exacto de activación de una nueva tendencia o de una oportunidad de scalping. Manual del usuario: haga cli
Dynamic Forex28 Navigator
Bernhard Schweigert
4.43 (7)
Indicadores
Dynamic Forex28 Navigator: la herramienta de trading de Forex de última generación. ACTUALMENTE CON UN 49 % DE DESCUENTO. Dynamic Forex28 Navigator es la evolución de nuestros indicadores populares de larga data, que combina el poder de tres en uno: Indicador avanzado Currency Strength28 (695 reseñas) + Indicador avanzado Currency IMPULSE con ALERT (520 reseñas) + Señales combinadas CS28 (bonificación). Detalles sobre el indicador https://www.mql5.com/en/blogs/post/758844 ¿Qué ofrece el indi
Trend indicator AI
Ramil Minniakhmetov
4.95 (76)
Indicadores
Trend Ai indicator es una gran herramienta que mejorará el análisis de mercado de un operador al combinar la identificación de tendencias con puntos de entrada procesables y alertas de reversión. Este indicador permite a los usuarios navegar por las complejidades del mercado forex con confianza y precisión Más allá de las señales primarias, el indicador Trend Ai identifica puntos de entrada secundarios que surgen durante retrocesos o retrocesos, lo que permite a los operadores capitalizar las c
Katana Scalper Pro
Yuki Miyake
5 (3)
Indicadores
Para celebrar el nuevo lanzamiento, se ofrece un precio especial por tiempo limitado. KATANA Scalper está diseñado para cortar a través del ruido del mercado con un borde afilado como una espada y visualizar sólo el puro 'núcleo de impulso' oculto en el precio. El Scalper está diseñado para visualizar únicamente el "núcleo de impulso" puro oculto en el precio. Simplifica los mercados complejos y proporciona "visibilidad" para la entrada con precisión de cirujano. Cinco ventajas fundamentales de
Trend Screener
STE S.S.COMPANY
4.79 (95)
Indicadores
Indicador de tendencia, solución única e innovadora para el comercio y filtrado de tendencias con todas las funciones de tendencias importantes integradas en una sola herramienta. Es un indicador 100% sin repintar de marcos temporales y monedas múltiples que se puede usar en todos los símbolos/instrumentos: divisas, materias primas, criptomonedas, índices y acciones. OFERTA POR TIEMPO LIMITADO: El indicador de detección de soporte y resistencia está disponible por solo 50$ y de por vida. (Precio
RFI levels PRO
Roman Podpora
Indicadores
Indicador de avance       determina los niveles y zonas de reversión del mercado   , permite esperar a que el precio regrese al nivel y entrar al comienzo de una nueva tendencia, y no a su final. Él demuestra       niveles de reversión       donde el mercado confirma un cambio de dirección y forma más movimiento. El indicador funciona sin necesidad de redibujar, está optimizado para cualquier instrumento y revela su máximo potencial cuando se combina con el       LÍNEAS DE TENDENCIA PRO      
GOLD Impulse with Alert
Bernhard Schweigert
4.64 (11)
Indicadores
Este indicador es una super combinación de nuestros 2 productos Advanced Currency IMPULSE with ALERT  +   Currency Strength Exotics . ¡Funciona para todos los marcos de tiempo y muestra gráficamente el impulso de fuerza o debilidad para las 8 divisas principales más un Símbolo! Este Indicador está especializado en mostrar la aceleración de la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Oro, Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo p
Advanced Supply Demand
Bernhard Schweigert
4.91 (296)
Indicadores
¡Actualmente con 33% de descuento! ¡La mejor solución para cualquier tráder principiante o experto! Este indicador es una herramienta comercial única, de alta calidad y asequible, porque incorpora una serie de características patentadas y una nueva fórmula. Con esta actualización, podrá mostrar zonas de doble marco temporal. No solo podrá mostrar un marco temporal más alto, sino también mostrar ambos, el marco temporal del gráfico MÁS el marco temporal más alto: MOSTRANDO ZONAS ANIDADAS. A todos
Trending Volatility System
Vitalyi Belyh
5 (3)
Indicadores
Volatility Trend System - un sistema de comercio que da señales para las entradas. El sistema de volatilidad da señales lineales y puntuales en la dirección de la tendencia, así como señales para salir de ella, sin redibujar ni demoras. El indicador de tendencia monitorea la dirección de la tendencia a mediano plazo, muestra la dirección y su cambio. El indicador de señal se basa en cambios en la volatilidad y muestra entradas en el mercado. El indicador está equipado con varios tipos de alert
Quantum Breakout Indicator PRO
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (26)
Indicadores
Introduciendo       Quantum Breakout PRO   , el innovador indicador MQL5 que está transformando la forma en que comercia con Breakout Zones. Desarrollado por un equipo de operadores experimentados con experiencia comercial de más de 13 años,   Quantum Breakout PRO   está diseñado para impulsar su viaje comercial a nuevas alturas con su innovadora y dinámica estrategia de zona de ruptura. El indicador de ruptura cuántica le dará flechas de señal en las zonas de ruptura con 5 zonas objetivo de g
Trend Lines PRO
Roman Podpora
5 (1)
Indicadores
LÍNEAS DE TENDENCIA PRO       Ayuda a comprender dónde está realmente cambiando la dirección del mercado. El indicador muestra cambios de tendencia reales y puntos donde los principales actores vuelven a entrar. Verás     Líneas BOS     Cambios de tendencia y niveles clave en marcos temporales más altos, sin configuraciones complejas ni ruido innecesario. Las señales no se repintan y permanecen en el gráfico después del cierre de la barra. Lo que muestra el indicador: Cambios reales   tendencia
Meravith
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
El indicador analiza el volumen desde cada punto y calcula los niveles de agotamiento del mercado para ese volumen. Consiste en tres líneas: Línea de agotamiento del volumen alcista Línea de agotamiento del volumen bajista Línea que indica la tendencia del mercado. Esta línea cambia de color para reflejar si el mercado es bajista o alcista. Puedes analizar el mercado desde cualquier punto de inicio que elijas. Una vez que se alcance una línea de agotamiento de volumen, identifica un nuevo punto
TickUnit Scalper Currency Strength28 PRO
Bernhard Schweigert
3.91 (22)
Indicadores
¡¡ACTUALMENTE 26% DE DESCUENTO !! Este indicador es una super combinación de nuestros dos indicadores principales ( Advanced Currency Strength 28   &  Advanced Currency IMPULSE with ALERT ). Muestra los valores de la Fuerza de la Divisa para TICK-UNIDADES y señales de alerta para 28 pares de divisas. Se pueden utilizar 11 Tick-Units diferentes. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20 y 30 segundos. La barra de Tick-Unit en la sub-ventana se mostrará y se desplazará hacia la izquierda cuando haya
Currency Strength Exotics
Bernhard Schweigert
4.88 (33)
Indicadores
¡ACTUALMENTE 20% DE DESCUENTO ! ¡La mejor solución para cualquier operador novato o experto! Este indicador está especializado en mostrar la fuerza de la divisa para cualquier símbolo como Pares Exóticos, Materias Primas, Índices o Futuros. Es el primero de su clase, cualquier símbolo se puede añadir a la 9 ª línea para mostrar la verdadera fuerza de la moneda de Oro, Plata, Petróleo, DAX, US30, MXN, TRY, CNH etc. Se trata de una herramienta de trading única, de alta calidad y asequible porqu
Apollo SR Master
Oleg Rodin
5 (1)
Indicadores
Apollo SR Master es un indicador de Soporte/Resistencia con características especiales que facilitan y hacen más fiable la operación con zonas de Soporte/Resistencia. El indicador calcula las zonas de Soporte/Resistencia en tiempo real, sin retrasos, detectando máximos y mínimos locales. Para confirmar la nueva zona de Soporte/Resistencia, el indicador muestra una señal especial que indica que la zona de Soporte/Resistencia puede considerarse y utilizarse como una señal de VENTA o COMPRA. En est
Day Trader Master
Oleg Rodin
5 (15)
Indicadores
Day Trader Master es un sistema de comercio completo para comerciantes de día. El sistema consta de dos indicadores. Un indicador es una señal de flecha para comprar y vender. Es el indicador de flecha que obtienes. Le proporcionaré el segundo indicador de forma gratuita. El segundo indicador es un indicador de tendencia especialmente diseñado para usarse junto con estas flechas. INDICADORES ¡NO REPETIR Y NO TARDE! El uso de este sistema es muy sencillo. Solo necesita seguir las señales de flech
SMC Easy Signal
Mohamed Hassan
4.73 (15)
Indicadores
Quedan 3 copias a $65, el próximo precio es $120 SMC Easy Signal fue construido para eliminar la confusión en torno al concepto de dinero inteligente, convirtiendo los cambios estructurales como BOS (Break of Structure) y CHoCH (Change of Character) en simples señales de compra y venta. Simplifica la operativa en la estructura del mercado identificando automáticamente las rupturas y retrocesos en el momento en que se producen, lo que permite a los operadores centrarse en la ejecución en lugar
BlueDigitsFx Easy 1 2 3 System
Ziggy Janssen
4.87 (298)
Indicadores
Versión MT5 disponible aquí: https://www.mql5.com/en/market/product/50048 Canal y grupo de Telegram: https://t.me/bluedigitsfx Acceso al grupo V.I.P: Envía el comprobante de pago de cualquiera de nuestros productos de pago a nuestro buzón Broker recomendado: https://bit.ly/BlueDigitsFxStarTrader BlueDigitsFx Easy 123 System — Indicador potente para detección de reversión y rupturas en MT4 Sistema todo en uno y sin repintado para identificar cambios en la estructura del mercado, rupturas y r
Daily Candle Predictor
Oleg Rodin
5 (11)
Indicadores
Daily Candle Predictor es un indicador que predice el precio de cierre de una vela. El indicador está destinado principalmente para su uso en gráficos D1. Este indicador es adecuado tanto para el comercio de divisas tradicional como para el comercio de opciones binarias. El indicador se puede utilizar como un sistema de negociación independiente o puede actuar como una adición a su sistema de negociación existente. Este indicador analiza la vela actual, calculando ciertos factores de fuerza dent
Index Statistics and Session Level Analysis
LEE SAMSON
Indicadores
Deja de adivinar. Empieza a operar con una ventaja estadística. Los índices bursátiles no se negocian como el forex. Tienen sesiones definidas, gaps nocturnos y siguen patrones estadísticos predecibles. Este indicador te proporciona los datos de probabilidad que necesitas para operar índices como el DAX, S&P 500 y Dow Jones con confianza. Qué lo hace diferente La mayoría de los indicadores te muestran lo que pasó. Este te muestra lo que probablemente pasará después. Cada día de trading, el indic
PZ Mean Reversion MT4
PZ TRADING SLU
3 (4)
Indicadores
Indicador único que implementa un enfoque profesional y cuantitativo para el comercio de reversión a la media. Aprovecha el hecho de que el precio se desvía y vuelve a la media de manera predecible y medible, lo que permite reglas claras de entrada y salida que superan ampliamente las estrategias comerciales no cuantitativas. [ Installation Guide | Update Guide | Troubleshooting | FAQ | All Products ] Señales comerciales claras Sorprendentemente fácil de operar Colores y tamaños personalizables
PZ Divergence Trading
PZ TRADING SLU
5 (2)
Indicadores
Difícil de encontrar y escasa en frecuencia, las divergencias son uno de los escenarios comerciales más confiables. Este indicador busca y escanea las divergencias regulares y ocultas automáticamente usando su oscilador favorito. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Fácil de comerciar Encuentra divergencias regulares y ocultas Admite muchos osciladores bien conocidos Implementa señales comerciales basadas en rupturas Muestra nive
FX Power MT4 NG
Daniel Stein
4.95 (20)
Indicadores
FX Power: Analiza la Fuerza de las Divisas para Decisiones de Trading Más Inteligentes Descripción General FX Power es tu herramienta esencial para comprender la fuerza real de las principales divisas y el oro en cualquier condición de mercado. Al identificar divisas fuertes para comprar y débiles para vender, FX Power simplifica las decisiones de trading y descubre oportunidades de alta probabilidad. Ya sea que quieras seguir las tendencias o anticipar reversiones utilizando valores extremos
Hidden Cycles
Lev Vladimirovic Marushkin
5 (1)
Indicadores
Rebajas de Navidad - La Única Herramienta 100% Universal Consiga Hidden Cycles por sólo 129 $ (precio normal: 179 $). ¡Deje de operar contra natura! Esta es su oportunidad de asegurarse el único indicador basado en las leyes absolutas que gobiernan el universo entero. La mayoría de las herramientas adivinan - ésta revela la verdad. La oferta termina pronto - Compre otro juguete o compre la verdad. Usted elige... Basado en Leyes Universales - NO en Algoritmos de algún tipo: Deje que el mercado
Otros productos de este autor
Scalping Edge Pro
Saqr Mohammad Yousef Almasarweh
Indicadores
Indicador Scalping Edge Pro Libere el poder del trading de precisión: Presentamos Scalping Edge Pro ¿Está cansado del ruido del mercado y de las señales contradictorias que nublan su juicio? ¿Está buscando una herramienta que le proporcione la claridad y la confianza necesarias para aprovechar rápidamente las oportunidades en mercados volátiles? Scalping Edge Pro es la solución de ingeniería diseñada para operadores que exigen precisión y profesionalidad en cada operación. Está meticulosamente
FREE
CandleForce Pro
Saqr Mohammad Yousef Almasarweh
Indicadores
CandleForce Pro: El cuadro de mandos definitivo para la toma de decisiones de los operadores modernos Introducción: Superar el caos de los mercados modernos En los mercados financieros hiperconectados de hoy en día, el operador moderno se enfrenta a una paradoja de elección. Estamos inundados de un flujo interminable de datos, indicadores, noticias y estrategias, todos ellos prometiendo desvelar los secretos de una negociación rentable. Esta afluencia constante conduce a menudo a la "parálisis
FREE
Pro Trend Sniper
Saqr Mohammad Yousef Almasarweh
Indicadores
Pro Trend Sniper es un potente indicador de negociación diseñado para operadores que exigen precisión y rapidez a la hora de detectar oportunidades de mercado. Con detección avanzada de tendencias, le ayuda a identificar puntos claros de entrada y salida , dándole la ventaja para mantenerse a la cabeza en los mercados. Su diseño limpio y su interfaz fácil de usar lo hacen perfecto tanto para principiantes como para profesionales, garantizando que opere con confianza y precisión . Con tres objeti
Blue hawk EA GOLD
Saqr Mohammad Yousef Almasarweh
Asesores Expertos
Blue Falcon Gold : Sin Cobertura Sin Red El sistema Blue Falcon Gold gestiona y cierra operaciones automáticamente y abre operaciones inteligentes con un stop loss móvil y una toma de beneficios inteligente . Tiene un sistema incorporado que gestiona cada operación que abre. No se preocupe. Hemos desarrollado este bot para que sea inteligente en el manejo de su capital y se base en una estrategia inteligente para salir de las operaciones perdedoras o evitar sus beneficios a través de un stop los
Final neutral bottom pro
Saqr Mohammad Yousef Almasarweh
Indicadores
El indicador Final Neutral Bottom de saqr studio es una potente herramienta de análisis técnico diseñada para MetaTrader 4 (MT4). Analiza meticulosamente la acción del precio dentro de un rango reciente para identificar fuertes cambios de impulso, proporcionando señales de trading claras y procesables con zonas de gestión de riesgo precalculadas. Características principales Cuadro de análisis del impulso: El indicador dibuja automáticamente un recuadro alrededor de un número de velas recientes
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario