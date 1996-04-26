Final Gold Cup

Visión general del indicador

La Copa de Oro Final es un completo sistema de negociación diseñado para simplificar el análisis técnico. Combina las herramientas de negociación más potentes en un paquete fácil de usar, que le ofrece una visión cristalina de la acción del precio y le ayuda a tomar decisiones de negociación informadas. El indicador funciona eficazmente en todos los activos y plazos.

[ Imagen ilustrativa del indicador en el gráfico ]

Características principales

Zonas dinámicas de soporte y resistencia: Traza automáticamente los niveles de soporte y resistencia más significativos en su gráfico, que se adaptan en tiempo real a la acción del precio.

Traza automáticamente los niveles de soporte y resistencia más significativos en su gráfico, que se adaptan en tiempo real a la acción del precio. Líneas de tendencia automáticas: Identifica y traza con precisión líneas de tendencia alcistas y bajistas, ahorrándole el análisis manual y ofreciéndole una visión instantánea de la dirección del mercado.

Identifica y traza con precisión líneas de tendencia alcistas y bajistas, ahorrándole el análisis manual y ofreciéndole una visión instantánea de la dirección del mercado. Alertas instantáneas de ruptura: Envía alertas visuales y sonoras cuando el precio rompe una línea de tendencia clave o un nivel de soporte/resistencia, garantizando que nunca pierda una oportunidad.

Envía alertas visuales y sonoras cuando el precio rompe una línea de tendencia clave o un nivel de soporte/resistencia, garantizando que nunca pierda una oportunidad. Nivel Dorado de Fibonacci (61,8%): Identifica y traza automáticamente el crucial nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% basado en la última onda de precios, un nivel crítico para posibles retrocesos u objetivos de beneficios.

Identifica y traza automáticamente el crucial nivel de retroceso de Fibonacci del 61,8% basado en la última onda de precios, un nivel crítico para posibles retrocesos u objetivos de beneficios. Compatibilidad total: Funciona en todos los marcos temporales (desde 1 Minuto hasta Mensual) y en todos los mercados (Forex, Acciones, Cripto, Materias Primas).

Uso óptimo y estrategia

Para obtener los mejores resultados, se recomienda utilizar el indicador Copa de Oro Final en marcos temporales de medio plazo, como los gráficos de 1 Hora (H1) y 30 Minutos (M30).

Estrategia de negociación sugerida: Espere una señal clara de ruptura de una línea de tendencia bajista confirmada por un cierre de vela fuerte por encima de ella. Utilice el nivel de soporte recién formado como stop-loss, y fije su objetivo de take-profit en el nivel Golden Fibonacci o en la siguiente zona de resistencia.

¿Por qué elegir Final Gold Cup?