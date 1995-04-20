Draw On Liquidity MT4

Disposición de liquidez (DOL) - PDHL, PWHL y Kill Zones

Los niveles de liquidez suelen actuar como imanes para el movimiento de los precios. Los máximos y mínimos del día anterior (PDHL) y de la semana (PWHL) son puntos de referencia clave donde tienden a agruparse las órdenes de stop y la actividad institucional. Identificar estos niveles manualmente lleva mucho tiempo y es propenso a errores.

El indicador Draw On Liquidity (DOL) traza automáticamente estos niveles esenciales en su gráfico y destaca las ventanas de negociación de alta probabilidad a través de las zonas de cierre de sesión. Con completas opciones de personalización, proporciona una visualización limpia, profesional y altamente informativa para mejorar sus decisiones de negociación.

Características principales

  • Trazado automático de PDHL y PWHL - Muestra instantáneamente los máximos y mínimos del día anterior y de la semana con precisión.

  • Visualización de la zona de liquidez - Vea claramente dónde es probable que el precio se dirija a los grupos de liquidez.

  • Zonas de cierre de sesión - Marque las sesiones de Tokio, Londres y Nueva York con horas personalizables para centrarse en las horas de negociación más activas.

  • Totalmente personalizable: ajuste los colores, los estilos de línea, el grosor y las etiquetas para adaptarlos a su configuración de gráficos preferida.

  • Limpio y fácil de usar - Todas las entradas están agrupadas lógicamente para una configuración rápida sin desorden en los gráficos.

Cómo le ayuda

  • Ahorre tiempo eliminando la necesidad de trazar líneas manualmente.

  • Anticiparse a los movimientos de precios en torno a los niveles clave de liquidez.

  • Centrarse en las sesiones más relevantes para las oportunidades de negociación.

  • Mantener un diseño de gráfico profesional y estructurado.

Parámetros de entrada

  • Mostrar/Ocultar máximos y mínimos diarios y semanales anteriores

  • Estilos, anchos y colores de línea ajustables

  • Etiquetas de texto personalizables (color y tamaño)

  • Marcadores de sesión con horas de inicio/fin (Tokio, Londres, Nueva York)

  • Días para mostrar sesiones pasadas


--- La versión MT5 está aquí ---

https://www.mql5.com/en/market/product/146619


