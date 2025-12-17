Bibliotecas: MT4Orders - página 94
volumen sigue siendo insuficiente para 0,01 lote.
Proporcione pruebas del error. Te recomiendo que abras una cuenta demo en MT4 e intentes hacer las mismas operaciones allí.
¿es posible obtener una lista similar al historial de posiciones en MT5?
Resultado.
A través de instantáneas.
Esto parece incorrecto; la dirección es incorrecta y el número de pedido tampoco parece coincidir.
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y testeo de estrategias de trading
Bibliotecas: MT4Orders
hini, 2025.12.17 02:14 pm.
En MT5, sólo hay dos entidades en el historial de operaciones: operaciones y órdenes. No hay posiciones en el historial de operaciones y durante muchos años MT5 no mostraba las posiciones cerradas.
MQ creó este modo de mostrar el historial generando el historial de posiciones a partir del historial de operaciones/órdenes. Eso es generación. Y desafortunadamente, en algunas situaciones es incorrecto. En particular, en el caso anterior.
Consideremos la cronología de las operaciones comerciales en esta situación.
En total, se realizaron exactamente tres operaciones. Y se corresponde totalmente con lo que muestra el script en la cita anterior.
En el historial de operaciones, OrderTicket es el ticket de la operación que cierra la posición. Cada posición tiene su propio OrderTicket. MT4Orders genera el historial de posiciones de forma inequívoca.
El mismo valor POSITION_ID (OrderTicketID) puede ser usado para diferentes posiciones que ni siquiera se solaparon en el tiempo de su existencia. MT5 genera el historial de posiciones libremente.
Echa un vistazo a estas líneas de generación del historial de posiciones de MT5 (el rojo no es mío).
Hay muchas cosas ahí que plantean preguntas. En particular, ¿hubo una rotación de operaciones (círculo completo) de 0,05 lotes?
En el blog se tratan en detalle muchas situaciones de trading diferentes.
Repetí el experimento y parece que las posiciones históricas generadas por MT5 son correctas:
Aquí abrí posiciones manualmente: compra-0.04, venta-0.01, compra-0.04, y luego cerré todas con un botón.
Y las posiciones históricas generadas vía CloseBy son diferentes de la que creé manualmente.
Aquí están las posiciones históricas de MT5：.
Coincide perfectamente con la línea de tiempo. Una vez más. MT5 genera el historial de operaciones. Es una representación torcida de las posiciones cerradas.
No hay que guiarse por lo que muestra MT5, sino por el sentido común.
