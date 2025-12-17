Bibliotecas: MT4Orders - página 89

hini #:
¿Por qué borraron el pedido?

"Simplemente ocurrió".

 
fxsaber #:

Por favor, aporte argumentos para lo que dice.


Resultado.


La función especificada funciona correctamente.

Lo siento, puede que me haya equivocado.
  
 (XAUUSDcent,M1)        Before ::HistoryOrderSelect(Result.order):
 (XAUUSDcent,M1)        MT4ORDERS::OrderSendBug = 27180
 (XAUUSDcent,M1)        Result.deal = 0
 (XAUUSDcent,M1)        
 (XAUUSDcent,M1)        Line = 1822
 (XAUUSDcent,M1)        Before MT4ORDERS::HistoryDealSelect(Result):
 (XAUUSDcent,M1)        MT4ORDERS::OrderSendBug = 27180
 (XAUUSDcent,M1)        Result.deal = 0
 (XAUUSDcent,M1)        
 (XAUUSDcent,M1)        Alert: OrderSend(42689505) - BUG!
 (XAUUSDcent,M1)        Alert: Please send the logs to the coauthor - https://www.mql5.com/en/users/fxsaber
 (XAUUSDcent,M1)        Alert: C:\Program Files\Mohicans Markets MT5 Terminal\MQL5\Logs\20250428.log
 (XAUUSDcent,M1)        MT4Orders.mqh
 (XAUUSDcent,M1)        Version = 2025.04.09
 (XAUUSDcent,M1)        Compiler = 4885 X64 Regular Release.
 (XAUUSDcent,M1)        __DATE__ = 2025.04.27 00:00:00
 (XAUUSDcent,M1)        ::AccountInfoString(ACCOUNT_SERVER) = MohicansMarkets-Live
 (XAUUSDcent,M1)        (ENUM_ACCOUNT_TRADE_MODE)::AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_MODE) = ACCOUNT_TRADE_MODE_REAL (2)
 (XAUUSDcent,M1)        (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_CONNECTED) = true
 (XAUUSDcent,M1)        ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_PING_LAST) = 224789
 (XAUUSDcent,M1)        ::TerminalInfoDouble(TERMINAL_RETRANSMISSION) = 0.08792420146452849
 (XAUUSDcent,M1)        ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_BUILD) = 4885
 (XAUUSDcent,M1)        (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_X64) = true
 (XAUUSDcent,M1)        ::TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_NAME) = Intel Xeon Gold 6133  @ 2.50 GHz
 (XAUUSDcent,M1)        ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_CPU_CORES) = 2
 (XAUUSDcent,M1)        TerminalInfoString(TERMINAL_CPU_ARCHITECTURE) = AVX2 + FMA3
 (XAUUSDcent,M1)        (bool)::TerminalInfoInteger(TERMINAL_VPS) = false
 (XAUUSDcent,M1)        (ENUM_PROGRAM_TYPE)::MQLInfoInteger(MQL_PROGRAM_TYPE) = PROGRAM_EXPERT (2)
 (XAUUSDcent,M1)        ::TimeCurrent() = 2025.04.28 05:27:28
 (XAUUSDcent,M1)        ::TimeTradeServer() = 2025.04.28 05:27:29
 (XAUUSDcent,M1)        MT4ORDERS::TimeToString(MT4ORDERS::GetTimeCurrent()) = 2025.04.28 05:27:28.531
 (XAUUSDcent,M1)        MT4ORDERS::TimeToString(PrevTimeCurrent) = 2025.04.28 05:27:28.531
 (XAUUSDcent,M1)        PrevTick = Symb = XAUUSDcent time = 2025.04.28 05:27:28.531 bid = 3275.34 ask = 3275.63 last = 0.00 volume = 0 1030 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK FLAG_UNKNOWN (1024)
 (XAUUSDcent,M1)        CurrentTick = ::SymbolInfoTick(Symb, Tick) = true Symb = XAUUSDcent time = 2025.04.28 05:27:28.531 bid = 3275.34 ask = 3275.63 last = 0.00 volume = 0 1030 TICK_FLAG_BID TICK_FLAG_ASK FLAG_UNKNOWN (1024)
 (XAUUSDcent,M1)        ::SymbolInfoString(Request.symbol, SYMBOL_PATH) = Metal_Cent\XAUUSDcent
 (XAUUSDcent,M1)        ::SymbolInfoString(Request.symbol, SYMBOL_DESCRIPTION) = Gold vs US Dollar
 (XAUUSDcent,M1)        ::PositionsTotal() = 6
 (XAUUSDcent,M1)        ::OrdersTotal() = 0
 (XAUUSDcent,M1)        ::HistorySelect(0, INT_MAX) = true
 (XAUUSDcent,M1)        ::HistoryDealsTotal() = 184
 (XAUUSDcent,M1)        ::HistoryOrdersTotal() = 182
 (XAUUSDcent,M1)        ::HistoryDealGetTicket(::HistoryDealsTotal() - 1) = 39031651
 (XAUUSDcent,M1)        DEAL_ORDER = 42689505
 (XAUUSDcent,M1)        DEAL_TIME_MSC = 2025.04.28 05:27:28.763
 (XAUUSDcent,M1)        ::HistoryOrderGetTicket(::HistoryOrdersTotal() - 1) = 42689505
 (XAUUSDcent,M1)        ORDER_TIME_DONE_MSC = 2025.04.28 05:27:28.763
 (XAUUSDcent,M1)        MT4ORDERS::GetFirstOrderTicket() = 42588472
 (XAUUSDcent,M1)        ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_AVAILABLE) = 3377
 (XAUUSDcent,M1)        ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_PHYSICAL) = 2047
 (XAUUSDcent,M1)        ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_TOTAL) = 4094
 (XAUUSDcent,M1)        ::TerminalInfoInteger(TERMINAL_MEMORY_USED) = 717
 (XAUUSDcent,M1)        ::MQLInfoInteger(MQL_HANDLES_USED) = 109
 (XAUUSDcent,M1)        ::MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT) = 8388608
 (XAUUSDcent,M1)        ::MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED) = 4
 (XAUUSDcent,M1)        MT4ORDERS::IsHedging = true
 (XAUUSDcent,M1)        Res = true
 (XAUUSDcent,M1)        MT4ORDERS::OrderSendBug = 27180
 (XAUUSDcent,M1)        Request.action = TRADE_ACTION_DEAL (1)
 (XAUUSDcent,M1)        Request.magic = 228
 (XAUUSDcent,M1)        Request.order = 0
 (XAUUSDcent,M1)        Request.symbol = XAUUSDcent
 (XAUUSDcent,M1)        Request.volume = 0.01
 (XAUUSDcent,M1)        Request.price = 3275.63
 (XAUUSDcent,M1)        Request.stoplimit = 0.0
 (XAUUSDcent,M1)        Request.sl = 0.0
 (XAUUSDcent,M1)        Request.tp = 0.0
 (XAUUSDcent,M1)        Request.deviation = 99
 (XAUUSDcent,M1)        Request.type = ORDER_TYPE_BUY (0)
 (XAUUSDcent,M1)        Request.type_filling = ORDER_FILLING_FOK (0)
 (XAUUSDcent,M1)        Request.type_time = ORDER_TIME_GTC (0)
 (XAUUSDcent,M1)        Request.expiration = 1970.01.01 00:00:00
 (XAUUSDcent,M1)        Request.comment = XAUUSDcent 首单  组 6
 (XAUUSDcent,M1)        Request.position = 0
 (XAUUSDcent,M1)        Request.position_by = 0
 (XAUUSDcent,M1)        Result.retcode = 10009
 (XAUUSDcent,M1)        Result.deal = 39031651
 (XAUUSDcent,M1)        Result.order = 42689505
 (XAUUSDcent,M1)        Result.volume = 0.01
 (XAUUSDcent,M1)        Result.price = 3275.63
 (XAUUSDcent,M1)        Result.bid = 0.0
 (XAUUSDcent,M1)        Result.ask = 0.0
 (XAUUSDcent,M1)        Result.comment = Request executed 253.856 + 11.577 (27180) ms.
 (XAUUSDcent,M1)        Result.request_id = 3625362990
 (XAUUSDcent,M1)        Result.retcode_external = 0
 (XAUUSDcent,M1)        MT4ORDERS::ByPass: Amount = 0/22912 = 0.00%, Time(mcs) = 0/202546 = 0.00%, TimeAvg = 8 mcs, MaxInterval = 30019 mcs., Bugs = 1
 (XAUUSDcent,M1)        MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause = 1000000
 
Hola,
en el pasado he utilizado con éxito esta hermosa y poderosa biblioteca para convertir un proyecto MT4 a MT5. Hoy después de reabrir el mismo proyecto me dio algunos errores de compilación. Intenté actualizar el archivo "MT4Orders.mqh", tanto en la versión inglesa como en la rusa. También he creado un nuevo proyecto vacío con sólo el archivo "MT4Orders", pero los errores de compilación no se resuelven. ¿Qué estoy haciendo mal? Gracias
Archivos adjuntos:
MT4Orders.png  127 kb
 

en las últimas versiones de la terminal:

parameter convertion type 'const int' to 'const uint &' is not allowed MT4Orders.mqh 1866 44

   long MT4HISTORY::operator[](const uint&) MT4Orders.mqh 768 8

parameter convertion type 'const long' to 'const ulong &' is not allowed MT4Orders.mqh 1867 37

   bool MT4ORDERS::HistorySelectDeal(const ulong&) MT4Orders.mqh 828 15

ahora los tipos sign/unsign no se funden entre sí y MT4Orders no se recogen




 

De hecho, los errores


  
// Lista de cambios:
// 03.06.2025
// Fix: Se tienen en cuenta las peculiaridades de MQL5_b5050.
 
Pegaso #:
He intentado actualizar el archivo "MT4Orders.mqh", tanto en la versión inglesa como en la rusa.

Actualización por favor.

 

¿por qué metaquote hacer código antiguo inútil

2025.06.04 07:10:30.903 Terminal MetaTrader 5 x64 build 5062 iniciado para MetaQuotes Ltd.


