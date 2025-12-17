Bibliotecas: MT4Orders - página 93
No sé por qué el número de lotes obtenidos es 0,00 en lugar de 0,01?
Si necesitas una cuenta, te la puedo facilitar por mensaje privado.
OrderLots() también devuelve 0.
Este es el comportamiento correcto. Usted ha cerrado el contador de posiciones a través de CloseBy.
Ejecute CustomReport - habrá más información para entender.
Cerré manualmente todas mis posiciones usando MT5, y el número de lote devuelto fue 0, lo que causó cálculos inesperados para esa orden. ¿Por qué devuelve 0.00 en lugar de la cifra oficial? Por ejemplo, con respecto al recuento de órdenes, no estoy seguro de si excluir esta orden. Lógicamente, no debería excluirse, pero un resultado de 0 lotes indica que la orden no es válida.
¿Dónde puedo modificar este comportamiento?
Este es el comportamiento correcto, que es idéntico al comportamiento en MT4 en estas situaciones. Si dos posiciones multidireccionales de 1 lote se cierran mediante CloseBy, el volumen total de la posición cerrada debería ser 1, no 2.
La suma de lotes es el volumen de negociación, por el cual, entre otras cosas, se calcula la comisión.
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/751985
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/754817
Si compras 0,01 y vendes 0,03, ¿volverá 0,02? Todavía no lo he probado. Lo probaré cuando tenga tiempo.
Habrá una posición abierta de 0,01 lote y dos posiciones cerradas: 0,01 lote y 0,00 (información) lote.
Si quiero contar el número de operaciones, debería ser 0,04, pero ahora es 0,03?
Proporcionado todos los enlaces con detalles. Todo funciona correctamente.
Entiendo la pregunta, pero quiero aclarar: ¿es posible simplemente obtener una lista similar al historial de posiciones en MT5, sin entrar en detalles?
Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y testeo de estrategias de trading
Bibliotecas: MT4Orders
fxsaber, 2025.12.15 11:48 AM
https://www.mql5.com/ru/blogs/post/754817