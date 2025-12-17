Bibliotecas: MT4Orders - página 87
Pido disculpas, no he leído todo el hilo. Para obtener el número de posiciones abiertas sin órdenes, ¿hay algún tipo de sobrecarga de OrdersTotal() o tengo que escribir ese código cada vez:
Tu original es mejor en el sentido de que cuenta una orden MT5 para abrir una posición como una posición abierta. GetOpenTradesCount1 no lo hará.
Su variante de origen es mejor en que no contará la orden MT5 para cerrar una posición. Lo que GetOpenTradesCount2 no hará.
TotalPedidos(false)
#include <MT4Orders.mqh>
y si la libreria Virtual tambien esta conectada, entonces falla en OrdersTotal(false)
fxsaber, 2025.03.26 10:50 pm.
Hubo comentarios justos que la biblioteca provoca una grave ralentización de compilación. Es por eso que hemos añadido un modo de biblioteca completa alternativa en forma de EX5-biblioteca importada.
Velocidad de compilación.
Mediciones de la velocidad de compilación en MT4/5 (MT5 - optimización X64_Regular máxima) del siguiente script multiplataforma.
fxsaber, 2024.12.03 14:30
El código en el nuevo modo se compila en MT5 con una velocidad similar a la de MT4. La velocidad de compilación es mayor que cuando se utiliza, por ejemplo, CTrade. Esto se debe a que todas las funciones de trading se importan por analogía, como ocurre en MT4 - el compilador no pierde tiempo con ellas.
Hay un impacto correspondiente en el tamaño de EX5.
Cómo habilitar.
Sólo tiene que crear un archivo MQL5\Libraries\MT4Orders.mq5 de dos líneas y compilarlo una vez.
A continuación, en su código antes de habilitar MT4Orders, escriba una macro.
Y la biblioteca ya no afectará a la duración de la compilación.
Signos externos del modo.
Al iniciar su programa puede ver la presencia de la llamada MT4Orders en la pestaña Dependencias.
DLLs no se utilizan, código fuente abierto.
