Bibliotecas: MT4Orders

Confirmado que está arreglado
... Una vez más, la página de archivos tiene una versión obsoleta, para 2021.
No actualizan los archivos. Tienes que descargar por archivo.
¿Puedo preguntar por qué aparece este registro? He establecido el take profit pero el stop loss permanece sin cambios.
Como resultado de las acciones de MT5-OrderSend, tienes un POSITION_TP y Request.tp mismatch dentro del tiempo de MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause.
El registro detallado debería haber estado debajo de su cotización.
Como resultado de las acciones de MT5-OrderSend, ha recibido un desajuste POSITION_TP y Request.tp dentro del tiempo de MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause.
El registro detallado debería haber estado debajo de su cotización.
Mis registros muestran: TRADE_RETCODE_DONE 10009.
¿Puedo ignorar esta entrada de registro?
¿Puedo añadir una macro para bloquear la salida de estos mensajes?
hini #:
Это произошло из-за того, что сервер не ответил на запрос своевременно?
Cualquiera de los dos rechazó la modificación.
Mis registros muestran: TRADE_RETCODE_DONE 10009.
Esto sólo indica que la orden fue enviada con éxito al servidor.
¿Es posible ignorar esta entrada de registro?
Yo la ignoraría.
¿Es posible añadir una macro para bloquear la salida de estos mensajes?
fxsaber, 2019.04.29 15:19
Cualquiera de los dos rechazó la modificación.
Sólo indica que la orden se ha enviado correctamente al servidor.
Yo lo ignoraría.
De acuerdo, ¡gracias!
b5430 se ha producido un error al compilar la biblioteca.
b5430 se ha producido un error al compilar la biblioteca.