fxsaber #:

Confirmado que está arreglado

 
... Una vez más, la página archivada tiene una versión obsoleta, para 2021.
 
Sergey Seriy #:
No actualizan los archivos. Tienes que descargar por archivo.

  
2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   Line = 1898
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   :: PositionGetDouble ( POSITION_SL ) = 0.0
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   :: PositionGetDouble ( POSITION_TP ) = 110564.51
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   EqualSL = true
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   EqualTP = false
 2025.09 . 06 05 : 38 : 57.266   (BTCUSDm,M1)   Request.position ? :: PositionSelectByTicket (Request.position) : :: PositionSelect (Request.symbol) = true请问
¿Puedo preguntar por qué aparece este registro? He establecido take profit pero stop loss se mantuvo sin cambios.
 
hini #:
Como resultado de las acciones de MT5-OrderSend, tienes un POSITION_TP y Request.tp mismatch dentro del tiempo de MT4ORDERS::OrderSend_MaxPause.

El registro detallado debería haber estado debajo de su cotización.

 
fxsaber #:

¿Sucedió esto porque el servidor no respondió a la solicitud de manera oportuna?
Mis registros muestran: TRADE_RETCODE_DONE 10009.
¿Puedo ignorar esta entrada de registro?
¿Puedo añadir una macro para bloquear la salida de estos mensajes?
 

hini #:
Cualquiera de los dos rechazó la modificación.

Mis registros muestran: TRADE_RETCODE_DONE 10009.

Esto sólo indica que la orden fue enviada con éxito al servidor.

¿Es posible ignorar esta entrada de registro?

Yo la ignoraría.

¿Es posible añadir una macro para bloquear la salida de estos mensajes?

Foro sobre trading, sistemas automatizados de trading y prueba de estrategias de trading

Bibliotecas: MT4Orders

fxsaber, 2019.04.29 15:19

Si necesita mantener el uso de MT4Orders en su producto tácito, puede cortar las piezas relevantes de la fuente de la biblioteca o poner un stub universal 
// Mediante macros cortamos cualquier indicio sobre la presencia de MT4Orders.
#define Alert PrintTmp
#define Print PrintTmp
  void PrintTmp( string ) {}
  
  #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/es/code/16006
#undef  Print
#undef  Alert
 
fxsaber # :

Cualquiera de los dos rechazó la modificación.

Sólo indica que la orden se ha enviado correctamente al servidor.

Yo lo ignoraría.

De acuerdo, ¡gracias!

  
#property library

#define  MT4ORDERS_BYPASS_MAXTIME 1000000 // Tiempo máximo (en µs) de espera para la sincronización del entorno comercial
#define  MT4ORDERS_AUTO_VALIDATION // Las órdenes comerciales sólo se envían si se comprueba que son correctas
#define  MT4ORDERS_ORDERS_SORT // Formación del histórico de órdenes MT4 ordenadas por hora de cierre/borrado.
#include <fxsaber/MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/es/code/16006

b5430 se ha producido un error al compilar la biblioteca.

 
hini #:

b5430 se ha producido un error al compilar la biblioteca.

Actualice la biblioteca que está utilizando.
