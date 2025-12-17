Bibliotecas: MT4Orders - página 92

fxsaber # :
Actualice la biblioteca que está utilizando.
Solucionado. Ha sido un error mío.
 
Hace mucho, mucho tiempo que no uso liba, ni siquiera he guardado los códigos. _LastError devuelve un error generalizado. La liba imprime el código específico del servidor comercial y la descripción (por ejemplo, para OrderSend) en el log. Recuérdame cómo obtener este código después del error.
 
Edgar Akhmadeev OrderSend) en el log. Recuérdame cómo obtener este código después del error. 
Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode);
 
Estoy recibiendo estos:
errores
 
Dadas #:
Los tengo:
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
 
fxsaber #:
Se trata de un error de la propia MT5. La librería lo omite e informa.
Existe algún método estándar para reducir la cantidad de información de depuración en estos casos?
 
Rorschach #:
¿Existe algún método interno para reducir la cantidad de información de depuración en estos casos?

Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y prueba de estrategias de negociación

Bibliotecas: MT4Orders

fxsaber, 2019.04.29 15:19

Si necesita mantener el uso de MT4Orders en su producto tácito, puede cortar las piezas relevantes de la fuente de la biblioteca o poner un stub universal 
// Mediante macros cortamos cualquier indicio sobre la presencia de MT4Orders.
#define Alert PrintTmp
#define Print PrintTmp
  void PrintTmp( string ) {}
  
  #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/es/code/16006
#undef  Print
#undef  Alert
 
fxsaber #:
h ttps:// www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041

Foro sobre negociación, sistemas automatizados de negociación y comprobación de estrategias de negociación

Errores, fallos, preguntas

fxsaber, 2025.11.27 18:23

Solicitud urgente para actualizar a la corriente todas las fuentes KB en versiones traducidas y en ZIPs.

Sólo hoy dos preguntas sobre este tema: uno y dos. Porque incluso la gente de habla rusa por alguna razón descargar cosas viejas de las páginas en idioma Inglés.


Voy a responder a las preguntas sobre los errores de compilación KB sólo con un enlace a este post.


Porque no es obvio que sólo se actualicen las fuentes en ruso.

En primer lugar, la búsqueda global da en primer lugar un enlace a la versión en inglés. En segundo lugar, yo personalmente prefiero tomar todas las fuentes en Inglés, a fin de no luchar con todo tipo de diferentes recodificaciones de los idiomas locales.

Si sólo se admite una versión, ¿por qué no dejar sólo esta versión en KB o al menos hacer una redirección desde la versión incorrecta en grandes letras rojas?
 
Stanislav Korotky #:
Dado que sólo se admite una versión, ¿por qué no dejarlo solo en la KB, o al menos hacer una redirección de la versión incorrecta en grandes letras rojas?
El autor no puede hacer nada sobre las versiones en otros idiomas.
 
fxsaber #:
El autor no puede hacer nada sobre las versiones en otros idiomas.
Se ha informado a la atención de MQ.
