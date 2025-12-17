Bibliotecas: MT4Orders - página 92
Actualice la biblioteca que está utilizando.
Print(MT4ORDERS::LastTradeResult.retcode);
Los tengo:
Se trata de un error de la propia MT5. La librería lo omite e informa.
¿Existe algún método interno para reducir la cantidad de información de depuración en estos casos?
fxsaber, 2019.04.29 15:19Si necesita mantener el uso de MT4Orders en su producto tácito, puede cortar las piezas relevantes de la fuente de la biblioteca o poner un stub universal
h ttps:// www.mql5.com/ru/forum/1111/page3678#comment_58610041
fxsaber, 2025.11.27 18:23
Solicitud urgente para actualizar a la corriente todas las fuentes KB en versiones traducidas y en ZIPs.
Sólo hoy dos preguntas sobre este tema: uno y dos. Porque incluso la gente de habla rusa por alguna razón descargar cosas viejas de las páginas en idioma Inglés.
Voy a responder a las preguntas sobre los errores de compilación KB sólo con un enlace a este post.
Porque no es obvio que sólo se actualicen las fuentes en ruso.
En primer lugar, la búsqueda global da en primer lugar un enlace a la versión en inglés. En segundo lugar, yo personalmente prefiero tomar todas las fuentes en Inglés, a fin de no luchar con todo tipo de diferentes recodificaciones de los idiomas locales.Si sólo se admite una versión, ¿por qué no dejar sólo esta versión en KB o al menos hacer una redirección desde la versión incorrecta en grandes letras rojas?
El autor no puede hacer nada sobre las versiones en otros idiomas.