Errores, fallos, preguntas - página 928
Es evidente que no has visto el gráfico y no has entendido la pregunta. :)
P.D. Y echa un vistazo a la especificación de los símbolos. Sección de cotizaciones y sesiones de negociación.
Estimado, el quid de la cuestión: ¿por qué durante una sesión de negociación se intentaría borrar orden pendiente devuelve un error de"no hay precio"?
¿Puede explicarme dónde está la lógica?
Estimado, la esencia de la pregunta: ¿por qué durante una sesión de negociación se intenta borrar orden pendiente devuelve un error de"no hay precio"?
¿Puede explicarme dónde está la lógica?
Orden pendiente establecida a las 22:37 de 2013.02.10. Eliminada a las 22:40 de 2013.02.10. Entre estos acontecimientos he conseguido abrir una posición en el mercado.
Cuando intenté entrar en el mercado, las primeras respuestas fueron "no hay presupuesto". Esto es comprensible y lógico para mí.
No es lógico, me parece, devolver un error de "no hay precio" cuando se elimina una orden pendiente. Que es lo que estoy preguntando aquí. ¿Quizás no entiendo la mecánica de las órdenes pendientes?
Por ejemplo, si no había ninguna sesión de negociación cuando intenté eliminar la orden pendiente, entendería que se devolviera el error "el mercado está cerrado". Pero, ¿qué tiene que ver una orden pendiente con "no tener precio"?
Hz, no sé de qué otra manera abrir mi pregunta. ¿Se trata de una configuración del servidor torcida por el corredor (código de respuesta "torcida") o este código de retorno es coherente con la mecánica del mercado (si es así, por qué)?
Al principio pusiste mal la pregunta y yo intentaba averiguar de qué se trataba. )) ¿Así que has puesto la orden pendiente hoy al principio de la sesión de negociación y cuando intentas borrarla sale este error?
Sí, los horarios de apertura y cierre que he indicado anteriormente. No funcionó cerrarlo inmediatamente. Devuelve un error de "no hay precio". Aún así, consiguió cerrar después de 3 minutos.
Sí, lo he buscado, les da este error muy a menudo. Tanto al establecer como al eliminar una orden pendiente.
//---
¿Desde dónde has instalado el terminal? ¿De MQ o de AlfaForex? Tengo uno de la construcción MQ 756. Intenta quizás contactar con el Service Desk o con el soporte de AlfaForex.
tol64
Ya veo. Gracias. Sólo pensé que tal vez me faltaba algo en la mecánica. Tal vez sea realmente la presencia/ausencia de cotizaciones lo que afecta a la eliminación de los pedidos pendientes.
P.D. Sí, el terminal es de ellos. Bild 756. Escribiré tanto a Alfa como a MC.
Esto es un fallo de los probadores, ya he escrito al servicio técnico, de hecho sigue apareciendo y en la práctica no pasa nada cuando el precio cruza el nivel SellStop/BuyStop, pero causa grandes molestias en la prueba visual
Parece que se ha arreglado en la versión actual.
Echemos otro vistazo.
void OnStart()
{
//---
if(ObjectCreate(0,"test",OBJ_LABEL,0,0,0))
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Init");
if(ObjectFind(0,"test")<0)
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Нашел объект с помощью функции ObjectFind");
}
else
{
ObjectSetString(0,"test",OBJPROP_TEXT,"Не нашел объект с помощью функции ObjectFind");
}
}
}