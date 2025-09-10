Errores, fallos, preguntas - página 933

sion:
void OnInit()
{
uint as=iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\CCI");
}

void OnTick()
{
}

¿Se repite el error?

En la build 770 no aparece el gráfico con m10, en la build anterior está bien.

Eh..., ¿el broker actualizó el terminal, es sólo la visualización que se lía ahí, o puedo esperar algo?
 

Hola cuando se adjunta el indicador al gráfico me sale

Violación de acceso leída a 0x000000000000000001 en 'C:{Archivos de Programa\Alpari NZ MT5\MQL5\Indicators\indicators.ex5'

¿Cómo puedo hacer frente a ella? build 770 64bit OS 7


kirill190982:

Hola cuando se adjunta el indicador al gráfico me sale

Violación de acceso a la lectura de 0x000000000000000001 en 'C:\NProgram Files\Alpari NZ MT5\MQL5\Indicators\indicators.ex5'

¿Cómo puedo solucionar esto? build 770 64bit OS 7


Por la tarde .

Escriba a servicedesk y adjunte el indicador, por favor. Gracias.

 

Hola.

Digamos que hay una clase que contiene varios grupos de botones:

class CMyApp : public CAppDialog {
private:
   CButton m_digits[BUTTONS_QTY];
   CButton m_letters[BUTTONS_QTY];
   
public:
   CMyApp() {}
   ~CMyApp() {} 
   virtual bool Create(const long chart, const string name, const int subwin, 
                        const int x1, const int y1, const int x2, const int y2);
   virtual bool OnEvent(const int id, const long &lparam, const double &dparam, const string &sparam);
   bool CreateDigitButtons();
   bool CreateLetterButtons();
   void OnClickButton();
   void OnClickDigit(string text);
   void OnClickLetter(string text);
   
private:
   bool CreateButton(CButton &button, string name, string text, int x1, int y1, int x2, int y2);
};

Los botones están agrupados porque, al hacer clic en ellos, se realizan algunas acciones similares. La tarea consiste en detectar a qué grupo de botones pertenece y "enviarlo" al método adecuado que realizará determinadas acciones en función del texto que haya en el botón. Para simplificar las cosas hasta el límite, supongamos que simplemente necesitamos mostrar un nombre de grupo y un texto en un botón. Y aquí es donde se vuelve desconcertante: ¿cómo obtenemos el texto del botón?

Por el momento, el nombre del botón tiene un nombre común para un grupo particular + texto en el propio botón. En otras palabras: 1) por una subcadena en el nombre determino el grupo al que pertenece el botón, 2) vuelvo a pasar en el método "next" el nombre, del que "saco" el texto. Pero esta no es una solución óptima, por decirlo suavemente. Más concretamente, el problema aquí:

//---
bool CMyApp::OnEvent(const int id,const long &lparam,const double &dparam,const string &sparam) {
   if ( id == CHARTEVENT_CUSTOM ) {
      if ( StringFind(sparam, "Digit") >= 0 ) {
         // string text = ? (как получить текст на кнопке?)
         OnClickDigit(sparam); // вместо sparam надо бы передавать text
         return(true);
      } else if ( StringFind(sparam, "Letter") >= 0 ) {
         OnClickLetter(sparam); // аналогично случю выше - вместо sparam надо бы передавать text
         return(true);
      }
   }

   return(CAppDialog::OnEvent(id, lparam, dparam, sparam));  
}

Por favor, aconséjeme cómo resolver el problema.

PS. Por si acaso, os adjunto el código, para que si es necesario podáis mirar "el conjunto".

Hola a todos.

El código simple en el probador de la estrategia, en el modo de visualización, en lugar de Zig_Zag se obtiene un milagro en la imagen (adjunto).

Siempre que en CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1...) el período en esta función no sea igual al período seleccionado en la ventana del probador de estrategias (si es igual, entonces todo está bien, ¿cuál es la conexión?)

¿Es un error? Y si es así, ¿dónde ir con esto en el servicio de atención a través de un mensaje privado (o aquí el mensaje es suficiente)?


input int      ExtDepth=13;
input int      ExtDeviation=5;
input int      ExtBackstep=3;

int zzHandle;      // хэндл индикатора ZigZag
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//--- Получить хэндл индикатора ZigZag
   zzHandle=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep);  //Расчет индикатора ZigZag
//--- Нужно проверить, не были ли возвращены значения Invalid Handle
   if(zzHandle<0)
     {
      Alert("Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: ",GetLastError(),"!!");
     }
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   double Last_Price_Close[];
   CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1,0,1,Last_Price_Close);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
Fia:

Hola a todos.

El código simple en el probador de la estrategia, en el modo de visualización, en lugar de Zig_Zag se obtiene un milagro en la imagen (adjunto).

Siempre que en CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1... el periodo en esta función no sea igual al periodo seleccionado en la ventana del probador de estrategias (si es igual, entonces todo está bien, ¿cuál es la conexión?)

¿Es un error? Y si es así, ¿dónde ir con esto en el servicio de atención a través de un mensaje privado (o aquí el mensaje es suficiente)?

...
En el servicio de atención al cliente ya tienen un mensaje similar. Pero escribe también.
 
tol64:
Ya existe un mensaje similar en Service Desk. Pero escribe también.
Gracias, acabo de hacerlo, tal vez lo arreglen antes...
 
¿Cómo puedo eliminar una captura de pantalla subida al muro de forma anónima, que muestra mis cuentas...
 
vadynik:
¿Cómo puedo eliminar una captura de pantalla subida al muro de forma anónima, que muestra mis cuentas...

Sólo tienes que mover el ratón sobre el gráfico deseado y verás el comando "Eliminar".


 
Rone:

Hola.


Es algo así.
