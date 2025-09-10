Errores, fallos, preguntas - página 933
{
uint as=iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\CCI");
}
void OnTick()
{
}
¿Se repite el error?
En la build 770 no aparece el gráfico con m10, en la build anterior está bien.
Hola cuando se adjunta el indicador al gráfico me saleViolación de acceso leída a 0x000000000000000001 en 'C:{Archivos de Programa\Alpari NZ MT5\MQL5\Indicators\indicators.ex5'
¿Cómo puedo hacer frente a ella? build 770 64bit OS 7
Hola cuando se adjunta el indicador al gráfico me saleViolación de acceso a la lectura de 0x000000000000000001 en 'C:\NProgram Files\Alpari NZ MT5\MQL5\Indicators\indicators.ex5'
¿Cómo puedo solucionar esto? build 770 64bit OS 7
Por la tarde .
Escriba a servicedesk y adjunte el indicador, por favor. Gracias.
Hola.
Digamos que hay una clase que contiene varios grupos de botones:
Los botones están agrupados porque, al hacer clic en ellos, se realizan algunas acciones similares. La tarea consiste en detectar a qué grupo de botones pertenece y "enviarlo" al método adecuado que realizará determinadas acciones en función del texto que haya en el botón. Para simplificar las cosas hasta el límite, supongamos que simplemente necesitamos mostrar un nombre de grupo y un texto en un botón. Y aquí es donde se vuelve desconcertante: ¿cómo obtenemos el texto del botón?
Por el momento, el nombre del botón tiene un nombre común para un grupo particular + texto en el propio botón. En otras palabras: 1) por una subcadena en el nombre determino el grupo al que pertenece el botón, 2) vuelvo a pasar en el método "next" el nombre, del que "saco" el texto. Pero esta no es una solución óptima, por decirlo suavemente. Más concretamente, el problema aquí:
Por favor, aconséjeme cómo resolver el problema.
PS. Por si acaso, os adjunto el código, para que si es necesario podáis mirar "el conjunto".
Hola a todos.
El código simple en el probador de la estrategia, en el modo de visualización, en lugar de Zig_Zag se obtiene un milagro en la imagen (adjunto).
Siempre que en CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1...) el período en esta función no sea igual al período seleccionado en la ventana del probador de estrategias (si es igual, entonces todo está bien, ¿cuál es la conexión?)
¿Es un error? Y si es así, ¿dónde ir con esto en el servicio de atención a través de un mensaje privado (o aquí el mensaje es suficiente)?
input int ExtDepth=13;
input int ExtDeviation=5;
input int ExtBackstep=3;
int zzHandle; // хэндл индикатора ZigZag
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
{
//--- Получить хэндл индикатора ZigZag
zzHandle=iCustom(NULL,0,"ZigZag",ExtDepth,ExtDeviation,ExtBackstep); //Расчет индикатора ZigZag
//--- Нужно проверить, не были ли возвращены значения Invalid Handle
if(zzHandle<0)
{
Alert("Ошибка при создании индикаторов - номер ошибки: ",GetLastError(),"!!");
}
return(0);
}
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{
//---
double Last_Price_Close[];
CopyClose(_Symbol,PERIOD_H1,0,1,Last_Price_Close);
}
//+------------------------------------------------------------------+
Ya existe un mensaje similar en Service Desk. Pero escribe también.
¿Cómo puedo eliminar una captura de pantalla subida al muro de forma anónima, que muestra mis cuentas...
Sólo tienes que mover el ratón sobre el gráfico deseado y verás el comando "Eliminar".
Hola.