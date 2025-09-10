Errores, fallos, preguntas - página 931
En la actualización x64 build 770, ¿nadie tiene problemas con el probador de estrategias en el modo de visualización? El primer indicador iniciado con iCustom Expert Advisor no se renderiza, la ventana de visualización desaparece sin dejar rastro después de un tiempo. El mismo Asesor Experto, con x64 build 756, funciona bien.
¿Se repite constantemente?
Escriba al servicio de atención al cliente con la solicitud de un experto: vamos a comprobarlo.
iCustom(_Symbol,PERIOD_M10, "Examples\\Arr",200,false);
Llamada similar del indicador en el Asesor Experto, pero al seleccionar el marco de tiempo en la configuración de la prueba, se especifica 30 minutos, el indicador no se muestra. Al azar, la ventana aparece. Si especifica 10 min en los ajustes, el indicador se muestra.
{
uint as=iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\CCI");
}
void OnTick()
{
}
¿Se repite el error?
En la build 770 no aparece el gráfico con m10, en la build anterior está bien.
En 772 apareció)
Los agentes remotos llevan varios meses abandonando regularmente (un par de veces a la semana) por falta de espacio:
o
y los registros del agente están limpios o:
y en realidad hay mucho espacio:
(Win XP64).
Aunque a veces aparece el limpiador de disco estándar de Windows, pero al final también dice que hay demasiado espacio.
Aparece cuando se prueba algo pesado (me refiero a la multivariante de 10 herramientas durante un período de un año o dos). Da la impresión de que en algún momento el agente quiere crear un mega archivo (aunque no hay impresiones ni trabajo con archivos en el EA). En definitiva, se ha vuelto realmente difícil trabajar