Ahora, en los resultados de la optimización, la columna drawdown% muestra 0,00 en todas partes. Cuando hago una prueba individual después, el informe muestra una cifra determinada. Creo que hay un error en MT5 después de la actualización.
 
En la actualización x64 build 770, ¿nadie tiene problemas con el probador de estrategias en el modo de visualización? El primer indicador lanzado desde iCustom Expert Advisor no se renderiza, después de algún tiempo la ventana de visualización desaparece sin dejar rastro. El mismo Asesor Experto, con x64 build 756, funciona bien.
 
iCustom(_Symbol,PERIOD_M10, "Examples\\Arr",200,false);

Llamada similar del indicador en el Asesor Experto, pero al seleccionar el marco de tiempo en la configuración de la prueba, se especifica 30 minutos, el indicador no se muestra. Al azar, la ventana aparece. Si especifica 10 min en los ajustes, el indicador se muestra.

 
uint as=iCustom(_Symbol,PERIOD_M10,"Examples\\CCI");
En la build 770 no aparece el gráfico con m10, en la build anterior está bien.

 
¿Habrá una descripción de los cambios en la versión 772?
 

Los agentes remotos llevan varios meses abandonando regularmente (un par de veces a la semana) por falta de espacio:

2013.02.22 18:41:19     durdom  genetic pass (1, 0) tested with error "Tester Agent is wrong for task processing due low disk space" in 0 ms

2013.02.22 18:41:06     durdom  genetic pass (1, 400) tested with error "no disk space in OnTimer function" in 390 sec

y los registros del agente están limpios o:

PE      0       Tester  18:41:16        optimization pass 57 f7b6c2ba16b37d (1, 421) started
FO      3       Tester  18:41:16        too low disk space (41 Mb free)

y en realidad hay mucho espacio:

(Win XP64).

Aunque a veces aparece el limpiador de disco estándar de Windows, pero al final también dice que hay demasiado espacio.

Aparece cuando se prueba algo pesado (me refiero a la multivariante de 10 herramientas durante un período de un año o dos). Da la impresión de que en algún momento el agente quiere crear un mega archivo (aunque no hay impresiones ni trabajo con archivos en el EA). En definitiva, se ha vuelto realmente difícil trabajar

