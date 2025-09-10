Errores, fallos, preguntas - página 461
Al generar un EA no es posible añadir o cambiar parámetros (build 478) ¿Cuál es el problema?
A mí me funciona bien. Si este no es su caso, escriba al BOD con los detalles
Buenas tardes, ¿podrían decirme si es posible obtener las coordenadas del ratón a un script sin conectar una DLL?
El MQL5 Wizard: Creating an Expert Advisor without programming tiene incluso una captura de pantalla de lo que se puede añadir.
Los promotores.
¿Qué es más rápido el código en EA o los módulos dispersos?
El asunto es que el Expert Advisor que estoy preparando para el Campeonato en Intel P4 3.0 tenía un tiempo de ejecución de 7-8 minutos con 3600 líneas (incluyendo comentarios y otras "basuras").
La duración de la prueba se ha reducido casi a la mitad después de que algo más de 2.000 cadenas se hayan trasladado fuera del EA a un archivo separado.
Pregunta - ¿Es mi suerte optimizar todo (aunque no he cambiado nada), o es el tamaño y la ubicación del código lo que determina la velocidad de ejecución?
No sé si antes, no tengo respeto por Wizard. Sólo lo he utilizado un par de veces, no me he molestado en añadir nuevos parámetros (es justo suponer que añadiré todo lo que necesite yo mismo a medida que avance la obra).
Ahora, sí, añadir uno nuevo en el cuadro de diálogo no funciona...
No hay ninguna diferencia en la velocidad resultante de mover una parte del código a archivos separados, ya que todo el programa se ensambla en realidad en una sola unidad.
Lo más probable es que la optimización explícita o implícita haya ayudado.
¿Por qué no puedo añadir uno nuevo? Antes se podía y el Asistente MQL5: Creación de un Asesor Experto sin programación tiene incluso una captura de pantalla de lo que se puede añadir
Este artículo se refiere a la primera versión del MQL5 Wizard, mientras que ahora hay una segunda versión más funcional, que tiene algunas diferencias.
Cuando se crea un Asesor Experto en modo de generación, sólo se puede seguir un guión rígido con parámetros predefinidos.
En el modo de creación de EAs basado en plantillas no hay reglas estrictas y puede añadir fácilmente sus propios parámetros.
No sé, 519188 ms (la prueba más larga) y 256718 ms son muy diferentes en mi opinión.
Antes de los cambios, la prueba se superó en 434234 ms, y en general sólo unas pocas clases se pusieron en un archivo separado.
Tal vez sea una optimización, pero sinceramente no tengo nada que ver con ello :)
¿Enviar dos versiones del código a servicedesk para que lo compruebe? Sin el código, la respuesta es simple: "todo el mundo pone el código en un solo bloque, así que no hay diferencia".
¿Tal vez la paginación de datos o alguna otra cosa (como el almacenamiento en caché en un agente previamente levantado) estaba afectando a los resultados? Las pruebas deben realizarse varias veces después del calentamiento para evitar errores simples.
No olvide que la primera ejecución de la prueba es casi siempre más larga debido a que el agente sube a la memoria y construye sus cachés. Los pases posteriores ya funcionan con un agente bien preparado.