Idioma ucraniano. Debería ser "Vimkuti zakhopleneniia torgovykh ryvniv".
Idioma ucraniano. Debería ser "Vimkuti zakhoplennya torgovih ryvniv".
En este caso, es mejor dejar la palabra captura en lugar de "zakhoplenen'ya", ya que su traducción semántica es pasión, admiración por algo: "Vytkuti zakhopleni vtorovyh ryviv".
La palabra rіven (nivel) aquí también está fuera de contexto, ya que más bien denota no una línea, sino un nivel de vida, por ejemplo.
Sería más correcto escribir :
Mostrar líneas de comercio (líneas de comercio)
Implica la captación de líneas comerciales (linii - en la traducción clásica)
Buenas tardes.
Reinstalé el sistema. He instalado MT5 desde cero. Resulta que el servidor de demostración ha cambiado. Ahora es FXCM-MT5Demo01, no sé cuál era el anterior. Por eso la antigua cuenta demo no es adecuada.
Para encontrar el servidor adecuado, sólo es necesario conocer su nombre, al menos de forma aproximada. Por ejemplo, para encontrar el servidor MetaQuotes-Demo (donde se profundiza en el historial de la mayoría de los pares de divisas), basta con escribir la palabra "MetaQuotes" y pulsar Enter
Una gran parte del texto de la ventana "Parámetros" sigue sin traducirse al ucraniano. He aquí un ejemplo:
Y esto es así en casi todas las fichas.
Y sería conveniente cambiar el nombre de "Parámetros" por el de "Configuración", tal y como se denomina esta ventana en el menú principal:
O viceversa, pero para mantener el mismo nombre.
Un deseo más: que en F1 se abra la ayuda no en inglés sino en ruso. El ruso está más cerca del ucraniano que del inglés.
Sería estupendo que todas las personas hablaran el mismo idioma. ¿Dónde puedo enviar mi solicitud? )))
a Apple, ellos lo solucionarán.
¿Y por qué Apple y no Google? ))
En realidad, sería una encuesta interesante para todos los habitantes del planeta. ¿Qué idioma elegiría la mayoría de la gente? Es fácil adivinar qué idioma será probablemente el chino. Al fin y al cabo hay más de mil millones de chinos y seguro que elegirían su lengua. ))
Creo que habría sido elegido y el inglés habría ganado.
Aunque yo habría elegido el ruso.
Siempre ha sido (y sigue siendo) una cuestión de cómo elegir un pasaje entre los resultados de la optimización de EA, que los parámetros deben ser utilizados para el comercio. Por supuesto, cada uno tiene sus propios criterios de riesgo aceptable, beneficio, etc. Después de leer el artículo, decidí filtrar los resultados de la optimización según el siguiente esquema.
Transfiero los resultados a Excel; filtro 1 - mostrar el beneficio más de 0, filtro 2 - drawdown no más de 30%, filtro 3 - mostrar el factor de beneficio no menos de 1,5. Luego selecciono el resultado con el mayor beneficio y dichos parámetros se utilizan para las pruebas.
Sería interesante conocer (brevemente) otras opiniones sobre la selección del resultado tras la optimización.
Después de leer el artículo, decidí filtrar los resultados de la optimización según el siguiente esquema.