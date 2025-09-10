Errores, fallos, preguntas - página 864
Probablemente porque desde el punto de referencia de coordenadas su panel va más allá de 640.
poner los objetos a la izquierda, o incluso el lado izquierdo y comprobar
Sí, sí, pero entonces la pregunta es diferente:
Ves que puse el labelo en la esquina superior izquierda.
https://www.mql5.com/en/charts/14401/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
así que se captura la pantalla de mi etiqueta pero moviéndola al borde de las comillas.
https://www.mql5.com/en/charts/14400/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
así... eso no me parece correcto.
Vladon:
así que toma una captura de pantalla de mi etiqueta pero la mueve al borde de las comillas.
Así que... eso no me parece correcto.
Así es.
Su etiqueta tiene un punto de anclaje en la parte superior izquierda.
Y la etiqueta está unida a las coordenadas de la pantalla, no a las barras.
Mira sus coordenadas: son las mismas en ambos casos.
Si se encajase a la derecha, el resultado sería probablemente diferente.
También puedes experimentar con objetos de la barra
Dibujo canales y otros cuadros en el gráfico de precios en MT5. Luego, accidentalmente, pulso la tecla Suprimir y se borran todos los dibujos sin posibilidad de deshacerlos. ¿Es realmente una tarea tan importante? Aun así, es una característica desagradable. ¿Sería posible introducir la posibilidad de guardar lo dibujado en el gráfico de la cotización y deshacerlo? Bueno, por lo menos hacer que para eliminar todo en la pantalla necesita el ratón haga clic derecho -> lista de objetos -> eliminar todo, en lugar de sólo Eliminar.
Esta "característica" es heredada de MT4.
Alt+Retroceso o Ctrl+Z
Cancelar la eliminación de un objeto.
ctrl+Z es análogo a deshacer, sólo que restaura los objetos eliminados uno por uno, incluso si se eliminaron varios objetos a la vez.
p.d. Perdón por la repetición
Colegas, he aquí una pregunta...
Es necesario procesar las características de la subventana del indicador de una manera software:
Si alguien lo ha encontrado, por favor, señale el material...
¿necesita específicamente subventanas? es decir, ¿para llegar a los controles del diálogo y obtener los valores?
La ayuda está al alcance de la mano.
Alt+Retroceso o Ctrl+Z
Cancelar la eliminación de un objeto.