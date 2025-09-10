Errores, fallos, preguntas - página 862
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Ya veo. Por supuesto, puedes hacer una sugerencia al Servicio de Atención al Cliente para obtener una respuesta oficial. Pero me temo que (la respuesta) será algo así: "El programador puede calcular la fecha límite y limitar la profundidad del historial solicitado"...
¿Está bien que esto no haga funcionarSeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE) y otras cosas similares?
¿y cómo se puede calcular la fecha límite? a ojo xD
porque veo que todas las funciones funcionan como si todo estuviera bien
Por favor, aconseje cómo tratar los indicadores.
El código del Asesor Experto llama al indicador personalizado, pero también se basa en el personalizado y no puede encontrar este último durante las pruebas.
¿Cómo lo adjunto y dónde?
PS. El indicador se carga normalmente en tiempo real.
¿Por qué ha aumentado el diferencial a la hora del cierre?
¿Por qué ha aumentado el diferencial a la hora del cierre?
Quién ha encontrado el siguiente problema: cuando se utilizan varios tampones de colores, hay problemas con el dibujo del indicador. Y es el que se declara primero.
Aquí hay un código simple del indicador:
Y aquí está el indicador:
Como siPlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0) no funcionara;
No tiene nada que ver con el cristal si el diferencial es una comisión. ¿Dónde has visto eso en el mamba? Es sólo un hueco en el lunes.
;)
причем тут стакан если спред это комисия. Где вы видели такое на мамбе там просто гэп на на понедельник
;)
El diferencial no es una comisión. Eso es lo que dijoSergeev: porque los comerciantes han retirado las ofertas de la pila.
Como si PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0) no funcionara;
En lugar de
pruebe con