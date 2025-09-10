Errores, fallos, preguntas - página 862

Nuevo comentario
[Eliminado]  
Yedelkin:
Ya veo. Por supuesto, puedes hacer una sugerencia al Servicio de Atención al Cliente para obtener una respuesta oficial. Pero me temo que (la respuesta) será algo así: "El programador puede calcular la fecha límite y limitar la profundidad del historial solicitado"...

¿Está bien que esto no haga funcionarSeriesInfoInteger(Symbol(),Period(),SERIES_FIRSTDATE) y otras cosas similares?

¿y cómo se puede calcular la fecha límite? a ojo xD

porque veo que todas las funciones funcionan como si todo estuviera bien

 

Por favor, aconseje cómo tratar los indicadores.

El código del Asesor Experto llama al indicador personalizado, pero también se basa en el personalizado y no puede encontrar este último durante las pruebas.

¿Cómo lo adjunto y dónde?

PS. El indicador se carga normalmente en tiempo real.

 

¿Por qué ha aumentado el diferencial a la hora del cierre?


difundir

 
Zeleniy:

¿Por qué ha aumentado el diferencial a la hora del cierre?

porque los comerciantes han retirado las órdenes de la pila
 
No tiene nada que ver con el cristal si el diferencial es una comisión. ¿Dónde has visto eso en el mamba? Es sólo un hueco en el lunes.
 

Quién ha encontrado el siguiente problema: cuando se utilizan varios tampones de colores, hay problemas con el dibujo del indicador. Y es el que se declara primero.

Aquí hay un código simple del indicador:

#property indicator_chart_window
#property indicator_buffers 4
#property indicator_plots   2
//--- plot ColorLine
#property indicator_label1  "ColorLine"
#property indicator_type1   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color1  clrRed,clrBlue
#property indicator_style1  STYLE_SOLID
#property indicator_width1  2

#property indicator_label2  "ColorLine"
#property indicator_type2   DRAW_COLOR_LINE
#property indicator_color2  clrRed,clrBlue
#property indicator_style2  STYLE_SOLID
#property indicator_width2  2

double         LineBuffer_1[];
double         LineBuffer_2[];

double         Color_1[];
double         Color_2[];
 

//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator initialization function                         |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   SetIndexBuffer(0,LineBuffer_1,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(1,Color_1,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);  
   
   SetIndexBuffer(2,LineBuffer_2,INDICATOR_DATA);
   SetIndexBuffer(3,Color_2,INDICATOR_COLOR_INDEX);
   PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);  
   
//---
   return(0);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Custom indicator iteration function                              |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnCalculate(const int rates_total,
                const int prev_calculated,
                const datetime &time[],
                const double &open[],
                const double &high[],
                const double &low[],
                const double &close[],
                const long &tick_volume[],
                const long &volume[],
                const int &spread[])
  {
    if(prev_calculated==0)
     {
      ArrayInitialize(LineBuffer_1,0.0);
      ArrayInitialize(LineBuffer_2,0.0);
     } 
   for(int i=0;i<rates_total;i++)
     {
      if(close[i]>open[i])
      {    LineBuffer_1[i]=high[i];    
           Color_1[i]=1;
      }     
      else
      {
          LineBuffer_2[i]=low[i];    
          Color_2[i]=0;
      }
      
     }
  return(rates_total);
  }

Y aquí está el indicador:

 

Como siPlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0) no funcionara;

 
Zeleniy:
No tiene nada que ver con el cristal si el diferencial es una comisión. ¿Dónde has visto eso en el mamba? Es sólo un hueco en el lunes.
Es como si hubieras preguntado y respondido.
;)
[Eliminado]  
Zeleniy:
причем тут стакан если спред это комисия. Где вы видели такое на мамбе там просто гэп на на понедельник
como si lo hubieras preguntado y respondido tú mismo
;)

El diferencial no es una comisión. Eso es lo que dijoSergeev: porque los comerciantes han retirado las ofertas de la pila.
 
tyup:

Como si PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0) no funcionara;

En lugar de

PlotIndexSetDouble(2,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);

pruebe con

PlotIndexSetDouble(1,PLOT_EMPTY_VALUE,0.0);
1...855856857858859860861862863864865866867868869...3188
Nuevo comentario