Errores, fallos, preguntas - página 863
En lugar de
pruebe con
¡Gracias, amigo! Todo está funcionando. Ayer me pasé tres horas, creo que probé todas las opciones. Resulta que no todos ellos...
Hola, hay un problema, se metió en el ritmo de la sección de Trabajo,
Hoy he completado 2 trabajos, otros 2 están siendo revisados.
Pero los datos no se corresponden con los de la sección de trabajo-desarrolladores y en la página personal:
¿Puede decirme a qué hora comienza el comercio de divisas en Moscú?
En LiteForex las cotizaciones están en marcha desde la 1 de la madrugada, en la demo de Metakvot y en Roboforex aún no hay cotizaciones.
¿Cómo se desactiva la alarma? La casilla "On" no está marcada, pero tras pulsar "Guardar" vuelve a aparecer
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page877#comment_338661
¿Alguien más tiene el mismo problema?
No lo sé.
escribir un procedimiento detallado para la reproducción.
es raro, funciona todo el tiempo.
Estaba escribiendo al CD esta mañana:
Por ejemplo, hoy he intentado hacer una pantalla de 640x480:
https://www.mql5.com/en/charts/14365/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
el gráfico no muestra mi panel.
Y si lo guardas tal cual
https://www.mql5.com/en/charts/14366/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
entonces todo se muestra
Ahora he hecho las capturas de pantalla y todo está bien............ hmm....
Raro (no bebo si acaso, y no me meto en pastillas, antidrogas, sano y demás)
https://www.mql5.com/en/charts/14395/usdcad-h1-metaquotes-software-corp
el enlace aparece ahora, pero está algo recortado,
y además los gráficos de mi perfil no muestran las últimas fotos
extraño, funciona de forma esporádica.
Probablemente porque desde el punto de referencia de coordenadas, su panel va hacia la derecha más allá de 640.
poner los objetos a la izquierda, o incluso a la izquierda y comprobar