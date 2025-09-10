Errores, fallos, preguntas - página 863

avoitenko:

En lugar de

pruebe con

¡Gracias, amigo! Todo está funcionando. Ayer me pasé tres horas, creo que probé todas las opciones. Resulta que no todos ellos...

 

Hola, hay un problema, se metió en el ritmo de la sección de Trabajo,

Hoy he completado 2 trabajos, otros 2 están siendo revisados.

Pero los datos no se corresponden con los de la sección de trabajo-desarrolladores y en la página personal:

 

¿Puede decirme a qué hora comienza el comercio de divisas en Moscú?

En LiteForex las cotizaciones están en marcha desde la 1 de la madrugada, en la demo de Metakvot y en Roboforex aún no hay cotizaciones.

 

¿Cómo se desactiva la alarma? La casilla "On" no está marcada, pero tras pulsar "Guardar" vuelve a aparecer

 
sion:

¿Puede decirme a qué hora comienza el comercio de divisas en Moscú?

Normalmente, a partir de las 23:00 hora de Moscú

 

¿Alguien más tiene el mismo problema?

 
Vladon:

¿Alguien más tiene el mismo problema?

No lo sé.

escribir un procedimiento detallado para la reproducción.

 
sergeev:

No lo sé.

escribir un procedimiento detallado para la reproducción.

es raro, funciona todo el tiempo.

Estaba escribiendo al CD esta mañana:

Por ejemplo, hoy he intentado hacer una pantalla de 640x480:

el gráfico no muestra mi panel.

Y si lo guardas tal cual

entonces todo se muestra

Ahora he hecho las capturas de pantalla y todo está bien............ hmm....

Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 08:19 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.29 08:19 UTC.
 

Raro (no bebo si acaso, y no me meto en pastillas, antidrogas, sano y demás)

el enlace aparece ahora, pero está algo recortado,

y además los gráficos de mi perfil no muestran las últimas fotos

Chart USDCAD, H1, 2012.10.29 09:10 UTC, MetaQuotes Software Corp., MetaTrader 5, Demo
Symbol: USDCAD. Periodicity: H1. Broker: MetaQuotes Software Corp.. Trading Platform: MetaTrader 5. Trading Mode: Demo. Date: 2012.10.29 09:10 UTC.
 
Vladon:

extraño, funciona de forma esporádica.

Esta mañana estaba escribiendo al CD:

Por ejemplo, hoy he intentado hacer una captura de pantalla de 640x480:

el gráfico no muestra mi panel.

Probablemente porque desde el punto de referencia de coordenadas, su panel va hacia la derecha más allá de 640.

poner los objetos a la izquierda, o incluso a la izquierda y comprobar

