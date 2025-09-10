Errores, fallos, preguntas - página 875

lordlev:

¿Un problema de cotización?

Hay un código trivial que imprime las horas y los minutos de una vela determinada:

Y termina con este absurdo:

2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1

Al mismo tiempo en el gráfico, todas las velas están ahí y todo está bien.

Mira la función TimeToString().
 

La cuestión está resuelta. Pero ha surgido otra pregunta: ¿por qué el comprobador muestra la hora equivocada? "2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"

 
lordlev:

Entonces no te entiendo. )) ¿Y qué hay de absurdo en su resultado?

Por ejemplo, lanzo este código:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
  {
   MqlDateTime Time;
   TimeCurrent(Time);
   Print(Time.hour," Hours : ",Time.min, " Minute; Datetime: ",TimeCurrent());
  }

Y obtengo este resultado en el registro:

2012.11.16 14:40:26     MiniScript (GBPUSD,H1)  12 Hours : 40 Minute; Datetime: 2012.11.16 12:40:31

//---

Así es. ¿O cuál quiere que sea el resultado?

 
¿En qué modo está ejecutando la prueba? ¿Y qué ajustes estás haciendo en el probador?
 
Modo normal. Todas las garrapatas. EURUSD M1.
 
El probador muestra todo correctamente en este caso también. Añade la salida de impresión y los segundos:

 
Y se comprueba en esta fecha2000.11.13
 
También está bien:

//---

Sí y su resultado es correcto:

Pero ha surgido otra pregunta: ¿por qué el comprobador muestra la hora equivocada? "2012.11.16 18:00:50 Core 1 2000.11.13 00:01:30 0:1"

//---

Es decir, el tick en el probador llegó a las Cero horas : Un minuto : Treinta segundos. E imprimiste las horas y los minutos. Has terminado con 0:1 (Cero horas : Un minuto).

 
Lo tengo... )))) y no lo vi venir a la 1:30.
 

Hace un par de meses, tal vez más, se deslizó que si encuentras una avería y la comunicas a servicedesk podrían darte una recompensa?

Acabo de recordar.

