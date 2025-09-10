Errores, fallos, preguntas - página 871
Quiero mostrar algunos iconos, etiquetas en el gráfico del probador. Trato de dar salida a una línea:
CChartObjectVLine VL;
int ocnt;
...
// Después de cada pedido:
string name="xx "+(string)ocnt++;
VL.Create(0,name,0,TimeCurrent());
¿Por qué no veo ninguna línea? Según la documentación, el objeto debe ser creado. Pero no veo ninguna.
He probado lo mismo a un nivel inferior ( ...ObjectCreate(0,name,OBJ_HLINE,0,TimeCurrent(),e_symbol.Ask())....) pero el resultado es el mismo, no devuelve ningún error la función, pero tampoco se ve ningún resultado.
Sólo tengo una sospecha: ¿los objetos gráficos sólo funcionan en los indicadores? ¿Tal vez alguien ha trabajado con él y sabe cuál es la razón?
Al renombrar un objeto gráfico, se generan simultáneamente dos eventos, que pueden ser manejados en un Asesor Experto o en un indicador por la función....
En consecuencia, el gráfico debería funcionar en el Asesor Experto...
...
Sólo tengo una sospecha: ¿los objetos gráficos sólo funcionan en los indicadores? ¿Tal vez alguien ha trabajado con esto y sabe cuál es la razón en este caso?
Yedelkin:
En septiembre, las órdenes pendientes se mostraban normalmente en modo de visualización. Es poco probable que algo haya cambiado desde entonces.
Es que no utilicé la visualización, sólo miré todo lo que había en la gráfica y supuse que la gráfica debía ser igual a la real de trabajo, pero resulta que la gráfica no muestra objetos visuales y eso es un gran inconveniente.
...
Es que no he utilizado la visualización, sólo he mirado la gráfica y he supuesto que la gráfica debería ser igual que la gráfica real de trabajo, pero resulta que la gráfica no muestra objetos visuales y eso es un gran inconveniente.
Lo único que queda por hacer es aclarar. ¿En qué gráfico esperabas que estuviera lo mismo en el gráfico real? Y al mismo tiempo, ¿cuál es el verdadero gráfico?
Porque parece sugerir que también hay una tercera. )))
¿Bicho o bicho?
Dos sors, en MT5 no funciona, en MT4 sí.
¿Por qué?
¿Bicho o bicho?
Dos sors, en MT5 no funciona, en MT4 sí.
¿Por qué?
funciona en mt5.