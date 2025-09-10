Errores, fallos, preguntas - página 812
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Cuál es el modo de bits del terminal?
No existe esta información en las propiedades del terminal "Acerca de" (sólo la versión y la compilación)
Pero no está en la carpeta "Archivos de programa (x86)", sino en "Archivos de programa", donde en Win7 64 bits se instalan todos los programas que pueden funcionar en 64 bits.
Es lógico suponer que debe ser de 64 bits.
(¿Es capaz de repetir lo descrito y mostrado anteriormente?)
No existe esta información en las propiedades del terminal "About" (sólo versión y build)
Puede comprobar el registro de la terminal en el arranque
.........
(¿Es capaz de repetir lo descrito y mostrado anteriormente?)
Sí, pero sólo cuando se pulsa el botón "step out".
En todas las demás opciones de depuración y en la compilación todo funciona correctamente. Conclusión - fallo en el depurador, al procesar el "step out".
Escribe a servicedesk, lo arreglarán para la próxima compilación.
El day-trading consiste en operar en posiciones largas o cortas durante el día, sin trasladar las operaciones al día siguiente.
Day-trading - ¿es un sistema de trading? Quieroescribir un artículo sobre sistemas de trading, pero no soy lo suficientemente inteligente como para entender cómo funciona el daytrading.
El day-trading consiste en operar en posiciones largas o cortas durante el día, sin trasladar las operaciones al día siguiente.
Day-trading - ¿es un sistema de trading? Quiero escribir un artículo para sistemas de trading, pero no tengo suficiente cerebro para el daytrading.
El day-trading consiste en operar en posiciones largas o cortas durante el día, sin trasladar las operaciones al día siguiente.
Day-trading - ¿es un sistema de trading? Quiero escribir un artículo sobre sistemas de trading, pero no tengo suficiente información sobre el daytrading.
Estimados moderadores del sitio. Por favor, mueva el hilo"Basket Trading, Binary Trading" creado por el autor por error a la sección "Discusiones Generales" en la sección "Sistemas de Trading", que corresponde al tema de la rama. El tema es relevante e interesante para muchas personas. El autor de la rama también propone trasladarlo.
Gracias.
Por desgracia, no es una opción.
Estimados moderadores del sitio. Por favor, mueva el hilo"Basket Trading, Binary Trading" creado por el autor por error a la sección "Discusión General" en la sección "Sistemas de Trading", que corresponde al tema de la rama. El tema es relevante e interesante para muchos lectores. El autor del ramo también propone trasladarlo.
Gracias.